Maire Tecnimont: focus su decarbonizzazione industria

Nuova seduta in calo per Maire Tecnimont, che ha perso terreno per la seconda giornata di fila, muovendosi sostanzialmente in linea con l’indice Ftse Italia Mid Cap.

Il titolo, dopo aver ceduto poco meno di mezzo punto percentuale ieri, ha proposto un copione simile oggi.

Maire Tecnimont in calo anche oggi

Mentre scriviamo, Maire Tecnimont viene fotografato a 4,83 euro, con una flessione dello 0,41% e oltre 300mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 560mila.

Maire Tecnimont: sviluppo di tecnologie nella chimica verde

Maire Tecnimont ha annunciato che la controllata Nextchem lancerà un nuovo modello di "e-Factory per la chimica carbon-neutral".

Il nuovo modello di e-Factory contribuirà ad accelerare la decarbonizzazione dell'industria, realizzando prodotti chimici ed e-fuel carbon-neutral.

NextChem Tech svilupperà il primo studio concettuale per la produzione di idrogeno carbon-neutral da elettrolisi, alimentata dallo Small Modular Reactor (SMR) di IV generazione fornito in esclusiva da newcleo.

Questo consentirà la produzione di idrogeno da elettrolisi e prodotti chimici sostenibili, tra cui ammoniaca carbon-neutral, metanolo, e-fuel e derivati.

Tecnimont, altra controllata di Maire Tecnimont, fornirà inoltre servizi di consulenza per la futura implementazione da parte di newcleo di un impianto di generazione di energia basato sulla loro tecnologia SMR.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che Maire Tecnimont aggiunge un altro tassello alle proprie tecnologie nella decarbonizzazione industriale.

Sulla scia delle ultime novità dal fronte societario, la SIM milanese mantiene invariata la sua strategia su Maire Tecnimont, con la conferma di una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 6 euro.

Maire Tecnimont al vaglio di Banca Akros

A puntare sul titolo sono invece i colleghi di banca Akros, che oggi hanno reiterato il rating “buy”, con un target price a 5,6 euro.

Commentando le ultime notizie annunciate da Maire Tecnimont, gli analisti evidenziano che il gruppo sta espandendo il suo business nel settore della chimica verde.