Maire Tecnimont si aggiudica nuovo contratto

Maire Tecnimont in rosso per la terza seduta di fila, malgrado l’annuncio di un nuovo contratto: ecco i dettagli.

Nuova seduta in calo per Maire Tecnimont che oggi perde ancora terreno, scendendo per la terza giornata consecutiva.

Dopo aver archiviato la sessione di ieri con una flessione di mezzo punto percentuale, il titolo continua ad arretrare oggi.

Maire Tecnimont ancora in calo

Negli ultimi minuti, Maire Tecnimont viene fotografato a 4,874 euro, con un calo dello 0,45% e oltre 235mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 500mila.

Maire Tecnimont: nuovo contratto FEED

Il titolo viaggia in rosso dopo che la società ha comunicato oggi di essersi aggiudicata un contratto di Front-End-Engineering Design (FEED) da Fortescue per un impianto di ammoniaca verde dall'energia idroelettrica nella Norvegia occidentale. Lo scopo del lavoro previsto dal FEED include l’integrazione di un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno, l’unità di separazione dell’aria, l’impianto di ammoniaca, così come le facility per lo stoccaggio e il carico delle navi.

Come parte dell'accordo, Maire Tecnimont presenterà anche una proposta per la fase di ingegneria, procurement e costruzione per la realizzazione dell'impianto (EPC).

Il progetto è finalizzato a commercializzare l'ammoniaca verde prodotta nei mercati nazionali ed europei, contribuendo alla decarbonizzazione di industrie hard-to-abate.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la notizia abbia risvolti marginalmente positivi per il titolo.

Gli esperti stimano che il contratto possa valere in un range di 10-30 milioni di euro, ma se realizzato possa raggiungere qualche centinaio di milioni di euro.

La SIM milanese ritiene che Maire Tecnimont sia ben posizionata nelle tecnologie a supporto della decarbonizzazione.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che sul titolo mantiene invariata la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 6 euro.

Maire Tecnimont: la view di Banca Akros

A scommettere su Maire Tecnimont è anche Banca Akros, che oggi ha reiterato l’invito ad acquistare, con un target price a 5,6 euro.

Commentando il contratto che il gruppo si è aggiudicato da Feed da Fortescue, gli analisti evidenziano che la produzione di ammoniaca verde è un business promettente e Maire Tecnimont può fare leva sul suo know-how e le sue tecnologie per ampliare i suoi ricavi in questo settore.

Maire Tecnimont: la strategia di Mediobanca Research

Infine, buone notizie per il titolo arrivano anche da Mediobanca Research, che oggi ha confermato il rating “outperform”, dopo che il gruppo si è aggiudicato un nuovo contratto, per un impianto di ammoniaca verde da realizzare nel fiordo di Nordgulen.