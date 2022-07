La settimana è partita male per Maie Tecnimont che ha perso terreno dopo due sessioni in positivo.

Maire Tecnimont cala dopo due rialzi

Non più tardi di venerdì scorso il titolo ha guadagnato poco più di due punti percentuali, vivendo ieri una seduta speculare.

Maire Tecnimont si è presentato al close a 2,748 euro, con una flessione dl 2,21% e quasi 600mla azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 900mila.

Maire Tecnimont: aggiuicato contratto da Storengy

Il titolo ieri è finito sotto la lente dopo che la controllata NextChem, si è aggiudicata un contratto da Storengy per condurre uno studio avanzato d'ingegneria per un impianto di biometano ottenuto dalla conversione di scarti lignei e rifiuti solidi organici.

Una volta ottenuta l'autorizzazione all'investimento, attesa entro la fine del 2022, e i relativi permessi, NextChem, in collaborazione con un'altra controllata del gruppo Maire Tecnimont, agirà da EPC contractor per l'unità di metanazione del progetto che sarà realizzato nel porto di Le Havre, in Francia.

Maire Tecnimont: la view di Intesa Sanpaolo

Per gli analisti di Intesa Sanpaolo la notizia non ha impatto sui fondamentali di Maire Tecnimont nel breve, ma conferma il forte impegno del gruppo nel campo della chimica verde e della transizione energetica, con un approccio innovativo.

Non cambia la strategia suggerita da Intesa Sanpaolo che sul titolo mantiene ferma la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 4,6 euro.

Maire Tecnimont: progetto su base EPC da 300 mln di dollari

La scorsa settimana Maire Tecnimont ha comunicato inoltre di essersi aggiudicata un progetto su base EPC (Engineering, Procurement e Construction) da parte di un committente non specificato, per la realizzazione di un impianto di ammoniaca a basse emissioni nel Golfo Persico.

Il valore del contratto è 300 milioni di dollari e prevede un’unità synloop dalla capacità di 3.000 tonnellate al giorno di ammoniaca blu, il cui completamento è previsto nel 2025.

Maire Tecnimont è stata incaricata di avviare immediatamente i lavori di ingegneria per il progetto, mentre l’inizio dei lavori di procurement e construction saranno confermati successivamente, quando sarà raggiunta la decisione finale di investimento.

Maire Tecnimont al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM parlano di una notizia positiva, evidenziando che il nuovo contratto rientrerà nella divisione Green di Maire Tecnimont, che gli esperti valutano a multipli doppi rispetto al segmento hydrocarbon.

Il nuovo contratto rappresenta circa il 7% della raccolta ordini stimata di gruppo sul 2022.

La raccolta ordini di quest'anno nel segmento green ammonta a 0,7 miliardi di euro che gli analisti di Equita SIM ritengono possa generare un EBITDA a regime di 35-40 milioni di euro nel 2023-2024.