Maire Tecnimont: ricevuto advance payment per progetto Kima

Maire Tecnimont ha chiuso in calo anche oggi, dopo che la società ha ricevuto l’advance payment per il progetto Kima.

Anche la seduta odierna si è conclusa con il segno meno per Maire Tecnimont, che ha perso terreno per la seconda giornata di fila.

Il titolo ieri ha ceduto lo 0,36%, tirando il fiato dopo cinque sessioni consecutive in rialzo, e oggi ha continuato ad arretrare.

Maire Tecnimont in calo anche oggi

A fine giornata, Maire Tecnimont si è fermato a 4,91 euro, con un ribasso dello 0,57% e oltre 300mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 800mila.

Maire Tecnimont: ricevuto advance payment per il progetto Kima

In seguito all’aggiudicazione, annunciata il 9 giugno 2023, del progetto per un impianto di acido nitrico e nitrato di ammonio da parte di KIMA, Egyptian Chemical Industries Company, Maire Tecnimont ha reso noto che Tecnimont, business unit Integrated E&C Solutions, ha ricevuto l’advance payment e l’autorizzazione ad avviare i lavori di ingegneria.

La notice to proceed per le attività di Engineering Procurement and Construction (EPC) è attesa per la fine di giugno 2024.

Il contratto EPC è stato assegnato a un consorzio guidato da Tecnimont per un valore complessivo di 300 milioni di dollari, di cui circa 220 milioni di dollari di competenza di Tecnimont.

L'impianto andrà a sostituire le unità esistenti per la produzione di nitrato di ammonio, riducendo significativamente le attuali emissioni di gas serra grazie a sistemi di abbattimento all'avanguardia che miglioreranno l'efficienza energetica complessiva e gli standard ambientali.

Una volta in funzione nel 2026, il complesso consentirà anche di sfruttare appieno l'impianto upstream per la produzione di ammoniaca, recentemente costruito da Tecnimont e avviato con successo nel 2020 nello stesso sito industriale, situato nel Governatorato di Assuan, nell'Alto Egitto, migliorando così il rendimento economico del complesso.

Il nitrato di ammonio sarà utilizzato come fertilizzante sia dagli agricoltori locali per aumentare la resa dei loro raccolti, sia esportato sui mercati internazionali.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Maire Tecnimont mantiene una strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 6 euro.

Maire Tecnimont: anche Intesa Sanpaolo dice buy

A scommettere sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato l’invito ad acquistare, con un rating “buy” e un target price a 5,7 euro.

Secondo gli analisti, l’autorizzazione ad avviare i lavori di ingegneria per il progetto di fertilizzanti di Kima in Egitto, è parte dei passi usuali che portano alla costruzione e poi al commissioning degli impianti.

Maire Tecnimont: la view di Banca Akros

Indicazioni bullish anche da Banca Akros che oggi ha ribadito la raccomandazione “buy” con un fair value a 5,6 euro.

Commentando le ultime novità, gli analisti evidenziano che la regione sub-sahariana è un mercato promettente, motivo per cui gli analisti parlano di una buona notizia.