Maire Tecnimont: buy confermati dopo le ultime novità

La seduta odierna si è conclusa con il segno più per Maire Tecnimont che, dopo il calo della vigilia, ha risalito la china.

Maire Tecnimont chiude in rialzo

Il titolo ieri ha ceduto poco più di mezzo punto percentuale, complici alcune prese di profitto dopo due sessioni in salita.

Quest’oggi gli acquisti sono tornati a dominare la scena e così Maire Tecnimont ha terminato le contrattazioni a 4,668 euro, con un progresso dell’1,35% e oltre 400mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 750mila.

Maire Tecnimont: studio fattibilità per trasformazione rifiuti in SAF

Maire Tecnimont ha guadagnato terreno dopo che la società ha comunicato questa mattina che la controllata MyRechemical, condurrà uno studio di fattibilità Waste to Chemicals (WTC) per supportare la società americana LanzaTech e la società di gestione dei rifiuti di Abu Dhabi Tadweer.

Lo studio riguarda l'integrazione della tecnologia proprietaria Waste-to-Syngas in un impianto di conversione, su larga scala, che trasforma i rifiuti solidi urbani in Sustainable Aviation Fuel (SAF).

MyRechemical fornirà l'unità di gassificazione per trasformare i flussi di rifiuti solidi in gas di sintesi (syngas) che verrà poi convertito in etanolo a basse emissioni di carbonio e quindi in SAF per una produzione fino a 120.000 tonnellate all'anno.

Sulla scia delle novità annunciate questa mattina, gli analisti di Equita SIM hanno ribadito la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 6 euro.

Maire Tecnimont: la view di Intesa Sanpaolo

Indicazioni bullish per il titolo sono arrivate oggi anche da Intesa Sanpaolo che da una parte ha rinnovato l’invito ad acquistare Maire Tecnimont, con un target price a 5,7 euro.

Commentando le ultime novità dal fronte societario, gli analisti evidenziano che uno studio di fattibilità tipicamente aggiunge pochi ricavi, ma è un passo chiave per vincere il seguente contratto Epc.

Maire Tecnimont al vaglio di Banca Akros

A puntare su Maire Tecnimont è anche Banca Akros, che oggi ha reiterato il rating “buy” e il fair value a 5,6 euro.

Secondo gli analisti, la notizia relativa allo studio di fattibilità conferma il know-how della società nel settore waste-to-chemicals e la sua forte posizione competitiva in Medio Oriente.