Il 16 giugno è una data che un giorno potrebbe forse entrare nei libri di storia, per il faccia a faccia avvenuto a Ginevra tra due dei 3 leader più potenti del mondo: Biden e Putin.

Un vertice organizzato con basse aspettative di risultati concreti, ma che potrebbe aver segnato l'inizio del disgelo ed un chiarimento in grado di produrre sviluppi futuri di maggior sicurezza per il mondo intero.

Ma questo evento ai mercati non interessava affatto, poiché il futuro geopolitico è materia che non si presta a speculazioni finanziarie, che hanno un’ottica temporale infinitamente minore dell’evoluzione degli scenari della politica mondiale.

Lo sguardo dei mercati era rivolto a quel che sarebbe uscito da un altro meeting di giornata, quello dei governatori della FED, chiamati a fare il consueto tagliando mensile alla politica monetaria e produrre un comunicato che poi Powell avrebbe illustrato nella successiva Conferenza Stampa.

Siccome tutto sarebbe successo dalle ore 20 europee, la seduta del Vecchio Continente è scivolata via con prevedibile noia, con l’indice Eurostoxx50 che ha attuato un’escursione intraday contenuta in meno di mezzo punto percentuale ed una chiusura a +0,20%.

Medesimo clima di attesa si è visto in USA nella prima parte di seduta, con un solo tentativo di sortita rialzista da parte di Nasdaq100, rientrato in un’ora, per lasciar spazio a qualche prudenziale presa di beneficio su tutti gli indici, man mano che ci si avvicinava al “momento FED” delle ore 20.

Tra i cali segnalo quello di Coca-Cola, sponsor dei Campionati Europei di calcio, non perché molto significativo, ma perché indotto dal goal comunicativo di Cristiano Ronaldo, che in conferenza stampa, dopo la partita del Portogallo, ha spostato le bottigliette di Coca-Cola che debbono essere sempre in primo piano accanto all’intervistato, ed ha invitato a bere acqua. Musk manipola il Bitcoin, Ronaldo, nel suo piccolo, muove la Coca-Cola.

Però la Fed ha mosso l’intero mercato, poiché dalle 20 è andata in scena la volatilità, tipica delle interpretazioni a caldo dei comunicati e poi delle parole del Governatore Powell.

Nessuno si aspettava cambiamenti ai singoli paletti monetari tuttora in vigore. Così è stato e l’attuale impostazione (tassi fermi al pavimento zero e QE da 120 mld$ al mese) è stata confermata all’unanimità. L’attenzione degli investitori era piuttosto rivolta a cogliere altre sfumature, cioè i cambiamenti che l’impennata dei prezzi al consumo e di quelli alla produzione di maggio possono aver provocato nelle aspettative della FED.

Le previsioni sull’inflazione di quest’anno non potevano rimanere quelle di marzo, altrimenti i membri FED avrebbero bisogno di un bravo oculista. La revisione al rialzo dell’inflazione core 2021 però è stata netta, al 3,4%, dal 2,4% previsto a marzo. Il presente ed il futuro di quest’anno segnerebbero pertanto una salita al di sopra del 2,5%, che è la soglia di tolleranza fissata dalla FED prima di intervenire. E allora?

Allora nulla, perché ci pensa la previsione per il 2022 a riportare l’inflazione sotto la soglia, al 2,1%.

In questo modo la FED ribadisce ancora una volta la sua convinzione che il rialzo dei prezzi sarà transitorio, e lancia un altro messaggio rassicurante per i mercati, rivedendo al rialzo anche la sua stima sul PIL USA di quest’anno, portata dal +6,5% di marzo al 7% attuale, mentre la crescita del 2022 viene vista al +3,3%, come tre mesi fa.

Il messaggio è abbastanza chiaro: state calmi, perché se c’è una fiammata dei prezzi, c’è anche una fiammata di crescita. I vantaggi della crescita compenseranno gi svantaggi di eventuali anticipazioni del Tapering rispetto alla precedente Road Map. Infatti i membri del FOMC prevedono che le condizioni favorevoli dell’economia, che permetteranno di ridurre gli stimoli monetari, saranno raggiunte prima di quel che si pensava a marzo, anche se al momento non forniscono ancora indicazioni sulla data di inizio e sull’entità del tapering, che sarà comunque annunciato con ampio preavviso.

Insomma: la FED ha messo la faccia sulla previsione di transitorietà dell’inflazione e non poteva rimangiarsela già ieri. Tuttavia ha dovuto ingoiare il rospo della fiammata primaverile dei prezzi, che evidentemente non si attendeva. E Powell, su esplicita domanda, non ha potuto negare che le interruzioni delle forniture «aumentano la possibilità che l’inflazione diventi più elevata o sia più persistente di quanto ora ci aspettiamo».

Per cui la FED perde una parte delle sue certezze, costretta ad alzare le sue aspettative di inflazione (per ora solo quelle di breve), ed a mettere le mani avanti sui rischi indotti dalle strozzature produttive.

Dietro il messaggio rassicurante c’è una minore convinzione, che il mercato ha prontamente misurato, portando SP500 ad avvicinare il primo supporto importante che sostiene il trend rialzista di breve: l’area 4.190, che non è ancora stata testata, poiché il minimo di seduta ieri si è fermato a 4.202 ed il rimbalzo seguente ha garantito una chiusura ben al di sopra, a 4.224 (comunque con saldo di seduta a -0,54%). Il Nasdaq100, che negli ultimi giorni è più forte, ha tenuto un po’ meglio (-0,34%).

Oggi verificheremo a freddo, dopo che i mercati europei si saranno allineati agli indici USA con un calo iniziale, quel che partoriranno le riflessioni notturne nella mente degli investitori USA.

Se la mano meno ferma della FED basterà a spaventarne un buon numero l’indice SP500 andrà a testare l’area 4.190. Una rottura prolungata causerà una correzione magari non spaventosa, ma comunque evidente per qualche giorno o settimana.

La tenuta del supporto indicherà invece che gli investitori hanno digerito le sventure inflazionistiche presenti aggrappandosi alle ancora rassicuranti previsioni FED per il prossimo anno.

Personalmente, anche se la mia impressione personale conta come il 2 di picche, vedo una FED annaspante e con le armi previsionali molto spuntate. Tre mesi fa prevedeva inflazione 2021 al 2,4%. Ora cancella ed aggiunge un punto. Per quale motivo, dopo aver sbagliato grossolanamente le previsioni di breve periodo, dovrebbe azzeccare quelle del prossimo anno?

A me pare il solito calcio al barattolo. Quando l’ottimismo viene smentito dai fatti si rimedia con una nuova previsione ottimistica. E’ ovvio che prima o poi l’inflazione tornerà a scendere. Ma non sappiamo se sarà prima o sarà poi. E non sappiamo nemmeno da quale picco raggiunto inizierà la retromarcia.

Far finta di saperlo e minimizzare ad oltranza serve a mantenere tranquillo il popolo per poi raccontargli che è successo un evento imprevedibile.

No, caro Powell. Se avremo l’inflazione galoppante e la FED sarà costretta ad inseguirla con un rialzo aggressivo dei tassi, che farà crollare le borse, non sarà stato un evento imprevedibile, ma solo un evento non previsto dalla FED, che è lì proprio per fare quel mestiere.

E sarà colpa della sciagurata politica monetaria iper ed eternamente accomodante decisa dalla FED e portata avanti “forever and ever” e della mancanza di una exit strategy, che la FED non ha saputo trovare, limitandosi a negare reiteratamente l’evidenza.