Ftse Mib: pull-back e si riparte? Oro ed Eur/Usd buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib ha prestato il fianco ad alcune prese di profitto dopo i nuovi record dell’anno aggiornati nelle ultime sedute. Cosa aspettarsi ora?

Ieri il Ftse Mib si è spinto a un passo da quota 30.500 punti e anche dopo il ritracciamento odierno, non mi sembra ci siano evidenze di un ritracciamento molto forte.

L’indice ha lasciato aperto ieri un piccolo gap consolidato nella sessione odierna e anche un test di area 30.000 non mi sembra così preoccupante, anche in ragione del fatto che dopo una salita di diverse sedute, uno storno era in qualche modo atteso.

Ftse Mib: quali scenari?

Non escludo una continuazione al ribasso per il Ftse Mib, che potrebbe arretrare fino ai 29.700/29.600 punti, ma anche uno sviluppo di questo tipo non andrebbe a intaccare la struttura rialzista in essere.

In caso di raggiungimento dei 29.700/29.600 punti, sarà da verificare se tale soglia potrà fungere da supporto per poi rivedere una salita del Ftse Mib.

Credo che l’indice sia ben impostato per salire anche oltre i 30.500 punti, superati i quali ci sarà spazio per ulteriori apprezzamenti verso i 30.700 punti prima e i 30.900/31.000 punti dopo.

In sintesi, la mia view è rialzista in questo momento, pur non escludendo un movimento lateral-ribassista nel breve.

Il ROC e il rapporto di volatilità non mi danno segnali di debolezza, quindi un piccolo storno è possibile, per poi lasciare spazio a una ripartenza.

Focus sull’euro-dollaro

L’euro-dollaro ha perso oltre due figure dopo il test di quota 1,10. C’è il rischio di ulteriori cali nel breve?

L’euro-dollaro ha toccato quota 1,10 e ora bisogna cercare di capire se questo ribasso è un pull-back o qualcosa di peggio.

A mio avviso non è facile dirlo in questo momento, ma ritengo ancora possibile un rialzo per l’euro-dollaro, per il quale però una certa debolezza ci sta tutta.

Sono indotto a pensare più a un pull-back che ad altre situazioni più drammatiche, ma invito a fare attenzione alla tenuta di quota 1,072, dove si attiverebbe un primo livello di pericolo.

Per ora non sono allarmato sull’euro-dollaro, in attesa di vedere quale sarà la reazione domani ai dati sul lavoro USA del mese di novembre.

L’analisi dell’oro

L’oro ha avviato una rapida correzione dopo aver segnato nuovi massimi storici. Cosa può dirci di questo asset?

Quella di oggi è una seduta un po’ interlocutoria per l’oro e probabilmente le prossime giornate potrebbero essere ancora un po’ negative.

Jl gold potrebbe al contempo anche ripartire dai livelli correnti, ma sono più propenso a credere in una prosecuzione ribassista nelle prossime sedute, ma ciò non vorrà dire che il rialzo sia concluso.

Anche per l’oro, quindi, aspettiamoci un pull-back per attendere ulteriori consolidamenti rialzisti, ma nel breve vedo una continuazione ribassista nel breve, verificando di quale entità potrà essere.

Un prossimo livello da attenzione è in area 2.015-2.010 dollari, da attenzionare prima della soglia psicologica dei 2.000 dollari.