Nuova chiusura in rialzo ieri per Marr che si è spinto ancora in avanti, strappando un altro segno più.

Marr chiude la settimana in positivo

Dopo aver guadagnato quasi un punto percentuale giovedì, il titolo si è mostrato più cauto ieri, fermandosi a 13,1 euro, con un rialzo dello 0,31% e circa 45mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 70mila.

Tra poco più di 10 giorni anche Marr sarà chiamato a presentare i conti del secondo trimestre e l'appuntamento è fissato per il prossimo 4 agosto.

Marr: le stime di Equita sui conti del 2° trimestre

Gli analisti di Equita SIM pensano che il secondo trimestre abbia mostrato una decisa accelerazione delle vendite a 528 milioni di euro, in rialzo del 50% ann su anno, con un incremento di circa il 10,5% organico sul secondo trimestre del 2019, dopo la flessione del 6% di primi tre mesi di quest'anno.

Questa crescita è stata realizzata da Marr grazie a un progressivo riallineamento dei volumi sui livelli pre-Covid trainati dalla normalizzazione della pandemia e dal ritorno del turismo anche straniero.

La performance del fatturato è da ricondurre anche al migliore price-mix, per peso stagionalmente minore delle canteens, più sensibili al prezzo, e maggiore richiesta di prodotti a valore aggiunto dai clienti, complice la scarsità di personale.

Marr: analisti vedono margini ancora in calo

Tuttavia, gli analisti di Equita SIM stimano ancora un calo del margine rispetto al pre-covid, per ulteriore aumento costi materie prime e aggressività dei competitors più piccoli, e per costi servizi ancora in aumento da inflazione su trasporti/energia e continui investimenti sul servizio al cliente.

Marr: Equita SIM alza stime fatturato 2022

Con queste previsioni, e attese di ulteriore accelerazione dei volumi nei mesi estivi, gli analisti alzano le stime sul fatturato dell'intero 2022 del 5%, atteso ora a 1,884 miliardi di euro, l'8% sopra il consensus, incorporando una crescita del 14% organico nel terzo trimestre e del 3% per gli ultimi tr mesi dell'anno, rispetto al pre-Covid.

In attesa di maggiore visibilità sull’evoluzione del contesto inflattivo e sulla capacità di trasferimento ai clienti, gli analisti confermano l’EBITDA 2022 a 113 milioni di euro, in linea col consensus, segnalando che tale previsione già sconta un riallineamento dei margini nel secondo semestre sui livelli pre-covid.

Il 2023 incorpora un fatturato organico in rialzo del 4%, con margini in aumento di 50 punti base.

Marr: view cauta sul titolo. Target price cala

Equita SIM mantiene una view cauta su Marr, ribadendo la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo ridotto da 17 a 16 euro per via dell'aumento dei tassi, con multiplo prezzo-utili 2023 implicito di 16,7 volte, rispetto alle 20 volte di media nel periodo 2015-2019, giustificato da tassi oggi più elevati e maggiori capex.

Il titolo Marr oggi tratta a un multiplo prezzo-utili 2023 di 13,5 volte, con il 10% di premio sul FTSE ITA Mid Cap Index, rispetto a una media del 27% nel periodo 2015-19.

Gli analisti pensano che tale gap possa chiudersi solo in parte nel contesto attuale, data la minore visibilità su margini e generazione di cassa rispetto al passato.