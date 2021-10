Marr ha chiuso in netto calo dopo le indicazioni sul terzo trimestre: le reazioni degli analisti.

Chiusura pesante ieri per Marr che ha vissuto un'altra seduta tutta in roso, scendendo per la seconda seduta consecutiva.

Dopo aver ceduto poco più di un punto percentuale mercoledì, il titolo ieri si è fermato a 20,46 euro, con un affondo del 2,94% e quasi 130mila azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 80mila.

Marr: fatturato e debito del terzo trimestre

Marr è stato colpito dalle vendite dopo che il gruppo ha comunicato i dati sul fatturato del terzo trimestre, pari a 532 milioni, in linea con la stima di quita SIM pari a 530 milioni.

Il management di Marr si è detto fiducioso anche sui margini del trimestre, i cui dati sono attesi il 12 novembre.

Il debito del terzo trimestre è in miglioramento di circa 50 milioni di euro rispetto a fine giugno, con free cash flow a circa 70 milioni di euro, che Equita SIM pensa frutto di un’ulteriore importante riduzione del circolante, e che lascerebbe spazio per una sorpresa positiva sull'intero anno.

Marr: piano straordinario di capex

Da segnalare un piano straordinario di capex da 170 milioni di euro per il 2021-2024, contro la stima di Equita SIM di 20 milioni nel 2021 e circa 10 milioni annui nel 2022-2024.

Il piano è destinato a rafforzare la struttura logistica (nuova piattaforma automatizzata al Nord, una nuova filiale in Lombardia e una in Romagna, ampliamento e ammodernamento di filiali esistenti) ed è atteso portare benefici in termini di servizio al cliente (più referenze gestite, visite più frequenti) ed efficienza logistica (migliore rotazione, internalizzazione di alcune aree di stoccaggio esterne, ottimizzazione dei trasporti).

Equita SIM spiega che i capex sono la principale sorpresa, rispetto ad un free cash flow di circa 165 milioni di euro nel periodo: con un pay-out in linea col passato a circa il 75-80%, il rapporto debito/EBITDA nel periodo rimarrebbe a circa 2 volte.

La società si dice ancora interessata a bolt-on M&A, anche se secondo gli analisti di Equita SIM questo piano riduce la flessibilità nel breve, e denota un maggiore focus sulla crescita organica.

In via preliminare, per un impatto neutrale sulla valutazione, i maggiori capex dovrebbero portare un miglioramento della crescita organica a circa il 4,5% il tasso medio annuo composto nel 2023-2025.

Marr: la view di Equita SIM e Mediobanca

In attesa di maggiore visibilità su questo potenziale di medio termine, la minore generazione di cassa dei prossimi anni prevale secondo Equita SIM sul newsflow confortante del terzo trimetre.

Resta cauta la view degli analisti che su Marr ribadiscono la raccomandazione "hold", con un prezo obiettivo a 20 euro.

Cauti anche i colleghi di Mediobanca Securities che sul titolo hanno un rating "neutral", con un target price a 20,2 euro.

Gli analisti hanno definito di poco inferiore alle stime la crescita organica del terzo trimestre, anche se nel complesso allineata alle loro previsioni sul secondo semestre 2021.

Marr boccciato da Banca Akros

Una bocciatura da Banca Akros che ha cambiato strategia su Marr, con un taglio del rating da "accumulate" a "neutral", con un target price a 21,4 euro.