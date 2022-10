L'aumento del costo dell'energia ha prodotto una costante riduzione della produttività in Europa. Gli ultimi dati sulle produzioni manifatturiere mettono in allerta i mercati e fanno registrare perdite in tutta Europa.

Mercati europei in calo nella prima sessione di ottobre. Le principali borse europee hanno aperto in calo questo lunedì 3 ottobre. Il calo sembra essere alimentato dai dati sulla manifattura che indicano una diminuzione nelle produzioni manifatturiere dell'eurozona.

Continua ad essere critica la situazione dei BTP i cui rendimenti continuano ad essere sopra il 4,5% ma si registra una lieve flessione rispetto alla scorsa settimana, aiutati dalla valutazione di Mooby's che rimane invariata rispetto al 5 agosto.

Borse europee

Le principali borse europee hanno aperto in calo, registrando risultati negativi in tutto il vecchio continente, da Madrid ad Amsterdam, senza risparmiare Milano, Francoforte e Parigi.

A pesare sui mercati europei, la crisi energetica ed il conseguente aumento dell'inflazione.

Nel dettagli, nelle prime ore di contrattazione Parigi ha registrato il risultato peggiore, perdendo l'1,4%, gli fa eco Francoforte, in calo dell'1,25% e Londra che perde l'1,07%, mentre Milano, in calo dello 0,84%, registra il risultato migliore, anche al fronte della chiusura di venerdì 30 settembre.

Questi dati riflettono i rallentamenti macroeconomici registrati nel mese di settembre e resi noti da S&P Global, che, nel suo ultimo report, ha evidenziato un significativo calo delle produzioni manifatturiere in Europa per effetto dei forti rincari sul fronte energetico. Tema sul quale la comunità europea è chiamata ad intervenire nel corso della settimana, con una riunione finalizzata a fissare un Cap Price al costo dell'energia.

Focus su piazza affari

Dopo la chiusura dei mercati, Venerdì, era in calendario l'aggiornamento del rating italiano da parte di Moody's, che però, non modificato il proprio giudizio, confermando quindi il rating BAA3 con Outlook Negativo assegnato lo scorso 5 agosto a causa delle incertezze derivanti dalla fine del governo Draghi.

Il Nuovo Rating dunque, conferma il precedente e tiene alti i dubbi e le incertezze dei mercati nei confronti dell'Italia in attesa della formazione di un nuovo governo entro fine ottobre. Bisognerà dunque aspettare la prossima valutazione dell'agenzia, non ancora calendarizzata, per sapere se da parte dei mercati c'è fiducia o meno nei confronti dell'Italia.

Prima della chiusura dei mercati di venerdì, le azioni di Banca Generali erano volate, conquistando oltre il 20%, conquista che fa risultare la perdita del 3,88% registrata all'apertura di Lunedì 3 ottobre, abbastanza contenuta, nonostante sia uno dei titoli maggiormente in calo.

In pole position, tra i titoli in discesa che mandano giù gli indici di Piazza Affari, troviamo anche Amplifon, in perdita del 3,94% e Campari, in perdita del 2,92%.

Negativi anche i risultati di Nexi e Moncler, in calo di oltre il 2,34%. Sempre in area negativa, ma con perdite più contenute, tra l'1% e il 2% incontriamo Finecobank, Iveco Group, e Generali Assicurazioni.

Di segno opposto incontriamo Unicredit, Leonardo e Mediobanca, che guadagnano rispettivamente lo 0,21%, 0,44% e 0,69%.

Risultati positivi anche per ItalGas e Snam, entrambi guadagnano più dell'1%. Più precisamente l'intero settore energetico registra risultati, facendo guadagnare punti alle principali aziende operative nel settore. comprese Enel ed Eni, che guadagnano rispettivamente l'1,23% e 2,44%.

A spingere i titoli delle aziende energetiche sono state soprattutto le rassicurazioni del Ministro della transizione Ecologica Roberto Cingolani che nei giorni scorsi ha confermato il raggiungimento e il mantenimento di oltre il 90% della capienza dei siti di stoccaggio gas in Italia. Di conseguenza, la capacità del paese di affrontare l'inverno in arrivo risulta positiva. L'Italia, ha sottolineato Cingolani, ha sufficiente gas per i propri siti di stoccaggio, sufficienti a coprire il proprio fabbisogno interno e le esportazioni in Europa, questo, nonostante la completa interruzione di forniture da parte della Russia.

Tenaris in fine, risulta il titolo migliore, con un guadagno del 6,37%.

Rendimenti in calo per i titoli di stato

Il rating dei titoli di stato italiani continua ad essere alto, anche se, si registra una leggera flessione rispetto alla scorsa settimana. I rendimenti dei titoli di stato decennali, come anticipato dagli analisti nella scorsa settimana, si sono assestati intorno al 4,5%, nello specifico, sono tornati al 4,54%, segnando quindi una flessione significativa che fa diminuire il loro costo di circa 0,1 punto percentuale rispetto rispetto alla scorsa settimana quando si erano pericolosamente avvicinati al 4,72% dei bond greci.

Con questi rendimenti, lo spread tra BTP decennali italiani e Bund tedeschi a dieci anni, rimane stabile a 243 punti base.