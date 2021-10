Non riesci ad arrivare a fine mese? 50€ in più ti farebbero comodo? Clicca qui ORA per scoprire come migliorare la tua vita sin da subito.

La settimana è iniziata con una seduta di difficile interpretazione. I mercati azionari europei si sono fatti condizionare dal brutto dato sulla crescita cinese (PIL annuale solo +4,9%, inferiore al ritmo della nostra italietta e produzione industriale solo +3,1% su base annua dal +5,3% di agosto) ed hanno passato tutta la seduta in calo. Un calo a tratti abbondante e, nel primo pomeriggio, superiore al punto percentuale. La chiusura ha mitigato leggermente le perdite, ma ha presentato saldi che mostrano una decisa attenuazione dell’euforia che la scorsa settimana sembrava tornata a regnare.

Eurostoxx50 (-0,75%) e tutti i principali indici europei hanno segnato infatti cali a fine seduta compresi tra il -0,72% del Dax tedesco ed il -0,83% del FtseMib italiano (gravato però da alcuni stacchi cedola abbastanza pesanti: Generali, Intesa, B. Mediolanum, Unipol).

Mentre Wall Street era ancora chiusa il future di SP500 ha assecondato la debolezza europea mantenendosi negativo, anche se meno degli indici europei. La produzione industriale USA, comunicata alle ore 15,15, ha mostrato un calo a settembre di -1,3% mensile, contro le attese degli analisti per una crescita di +0,2%, ed ha favorito un’apertura in ribasso per Wall Street, che ha mostrato SP500 effettuare un deciso gap ribassista e raggiungere in pochi minuti il minimo della seduta di venerdì. Ma, come d’incanto, proprio quando l’indice ha toccato quota 4.447, ecco tornare i compratori in massa a risollevare le sorti della seduta, riportandola in positivo prima delle 17.

La ripresa di SP500 non è bastata a riportare in positivo l’Europa, ma solo a mitigarne la correzione, mentre l’indice americano ha proseguito il suo recupero verso la resistenza successiva che lo separa da quota 4.500. Si tratta del livello 4.487, che aveva già arrestato il triplice tentativo di recupero a metà settembre, all’inizio di quella che sembrava allora una veloce sosta ai box, ma che, proprio per colpa di quella resistenza, diventò la più lunga correzione del 2021.

Anche ieri SP500 è arrivato lì, con lo sforzo dell’ultima ora, ma non ha avuto più il tempo e la forza di sfondare, chiudendo comunque la seduta con un lusinghiero +0,34%, che ha portato a 4 la serie delle sedute positive consecutive. Se il Nasdaq100 ha fatto meglio ancora (+1,02% con la speculazione che sente già il profumo di trimestrali boom da parte delle big della tecnologia, che arriveranno nei prossimi giorni), i due indici che riflettono più l’economia tradizionale hanno segnato un po’ il passo, con il segno lievemente negativo per il Dow Jones ed un pareggio senza infamia e senza lode per il Russell 2000 delle small cap.

E’ questa una seconda divergenza che notiamo (dopo quella tra USA ed Europa), che rende un po’ ambiguo questo rialzo e bisognoso di ulteriori prove.

Da un lato è vero che SP500 continua a progredire verso i massimi assoluti. Ma è anche vero che si è arrestata ieri sulla resistenza. Inoltre continuiamo ad attendere la correzione di questo rimbalzo rimbalzo per valutare se l’arretramento sarà interpretabile come quarta onda del primo movimento impulsivo rialzista (onda 1 di 5) del rally di fine anno, oppure se l’indice, rompendo il primo supporto di quota 4.447, ed il secondo a 4.430, ci dimostrerà che la lunga correzione di settembre non è ancora morta ed ha invece l’intenzione di occupare per intero anche il mese di ottobre e magari, prima di terminare, vorrà ritornare dalle parti dei minimi di 4.279.