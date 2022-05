La nuova settimana è partita all'insegna degli acquisti per Mfe-MediaforEurope, la ex Mediaset, che ha visto salire le due categorie di azioni.

MFE A e MFE B chiudono in buon rialzo

MFE A dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un calo di quasi un punto percentuale, oggi ha ripreso con decisione la via dei guadagni.

A fine giornata il titolo si è fermato a 0,542 euro, con un rally del 3,04% alimentato da volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 2,6 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,7 milioni.

Conclusione positiva anche per MFE B che dopo aver ceduto quasi due punti percentuali venerdì scorso, ha vissuto una seduta speculare oggi.

MFE B si è presentato al close a ridosso dei top intraday, a 0,79 euro, con un vantaggio dell'1,94% e oltre 2,1 milioni di azioni passate di mano, al di sotto della media mensile pari a circa 2,7 milioni.

MEF: partita oggi l'Opas su Mediaset Espana

MFE è rimasto sotto la lente nel giorno in cui è partita l'OPAS promossa dal gruppo su Mediaset Espana, dopo l'autorizzazione arrivata la scorsa settimana dalla CNMV, l'autorità spagnola per i mercati finanziari.

L'offerta si concluderà il 28 giugno, termine entro cui sarà valido il periodo di accettazione dell'Opa volontaria promossa su Mediaset Espana.

Entro 10 giorni il BOD di Mediaset Espana deve emettere un parere non vincolante.

L’offerta prevede un controvalore in contanti di 1,86 euro per azione, oltre a 4,5 azioni MFE di categoria A.

MFE potrà migliorare le condizioni nel corso del periodo di offerta, segnalando che quest'ultima ha una condizione sospensiva, cioè l’accettazione da parte dell’85% del capitale, vale a dire circa 2/3 delle minorities, ma MFE potrà ritirare anche un numero inferiore di azioni.

MFE: quali scenari dopo l'Opas?

Terminata l’operazione, MFE potrebbe mantenere Mediaset Espana quotato, se non sarà superata la soglia del 90% che prevede lo squeeze out, oppure potrà procedere con l’incorporazione in MFE, in tal caso si attiverebbe il diritto di recesso per gli azionisti di minoranza di Mediaset Espana.

Il prospetto di offerta inoltre include la proposta del BOD all’assemblea di giugno di MFE di approvare la nuova politica del dividendo del gruppo che prevede un payout minimo del 50% degli utili aggiustati, alla luce anche della struttura finanziaria e del piano di capex del gruppo.

MFE: la view di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che i tempi dell’approvazione del prospetto sono stati più rapidi delle attese, spiegando che andrà verificato se ci saranno miglioramenti dell’offerta e se in caso di minore accettazione rispetto all’85% del capitale MEF ritirerà ugualmente l’offerta.

Gli esperti della SIM milanese giudicano positivamente la nuova politica del dividendo del gruppo, che prevede almeno il 50% di payout, perché assicurerebbe un interessante yield per le azioni di categoria A, che gli esperti stimano pari al 10% circa.

In attesa di novità, Equita SIM mantiene una view bullish su MFE A con un rating "buy" e un prezzo obiettivo a 0,95 euro, mentre la raccomandazione è "hold" su MFE B, con un target price a 1,19 euro.