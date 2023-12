Moncler in vetta al Ftse Mib. I nuovi target price

Moncler scatta in avanti e conquista la prima posizione nel paniere delle blue chip: ecco gli ultimi giudizi degli analisti.

A dispetto dell’andamento poco mosso del Ftse Mib, che al momento si presenta sulla parità, la seduta odierna prosegue in rialzo per Moncler.

Moncler svetta sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un progresso di quasi un punto percentuale, oggi sale per la quinta sessione di fila.

Mentre scriviamo, Moncler viene fotografato a 53,62 euro, con un vantaggio del 2,37% e oltre 400mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 760mila.

Moncler: la view di DB sul lusso

Il titolo conquista la vetta del Ftse Mib, sebbene le ultime indicazioni arrivate dagli analisti non siano particolarmente incoraggianti.

Ieri gli analisti di Deutsche Bank hanno diffuso un report dedicato al settore lusso e alle prospettive per il nuovo anno, evidenziando che l’outlook nel 2024 resterà sfidante.

A livello macro la banca tedesca ha una view cauta, in quanto gli analisti si aspettano una timida recessione negli Stati Uniti, una crescita ancora stagnante in Europa e un PIL sotto i trend di lungo termine in Cina.

Deutsche Bank stima una crescita aggregata del lusso nell’ordine del 6% nella prima metà del prossimo anno, evidenziando che si tratterà del periodo più difficile, vista la difficile base di confronto.

Moncler: i giudizi di Deutsche Bank e di RBC

Nel caso di Moncler, gli analisti della banca tedesca optano per la cautela e ribadiscono la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo rivisto verso il basso da 64 a 56 euro.

Nei giorni scorsi si sono mossi nella stessa direzione i colleghi di RBC, che da una parte hanno reiterato il rating “market perform” e dall’altra hanno tagliato il target price da 57 a 55 euro.

Moncler: Intesa Sanpaolo dice buy, ma taglia tp

Diversa, invece, la strategia suggerita da Intesa Sanpaolo, che non più tardi di ieri ha rinnovato l’invito ad acquistare Moncler, con una raccomandazione “buy” appunto e un prezzo obiettivo ritoccato verso il basso da 61,5 a 60 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 12% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti hanno deciso di rivedere leggermente le loro stime per tener conto dell'indebolimento della domanda globale.

Gli esperti però confermiamo la loro view bullish su Moncler, considerando la crescita di alta qualità del fatturato e la valutazione bassa del titolo.

Al contempo, però, Intesa Sanpaolo riconosce che il sentiment potrebbe restare debole in attesa di visibilità sul tasso di crescita in decelerazione nei prossimi trimestri.