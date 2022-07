Una seduta con i fuochi d'artificio ieri per Moncler che ha sbancato il mercato, mettendo a segno la migliore performance nel paniere del Ftse Mib.

Moncler euforico con forti volumi dopo i conti del semestre

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre due punti e mezzo percentuali giovedì, ha spiccato il volo ieri.

Moncler si è fermato sui massimi di giornata a 46,63 euro, con un rally dell'8,04% e volumi di scambio esplosivi, visto che sono passate di mano oltre 1,4 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni.

Il titolo è schizzato in alto dopo i conti del primo semestre, archiviato con un utile netto pari a 211 milioni di euro, in volo del 319%, mentre il fatturato è salito del 48% a 918 milioni di euro.

L'Ebit adjusted è cresciuto del 92% a 180 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta è stata positiva per 356 milioni di euro.

Moncler: spunti dalla call. Equita SIM ritocca le stime

Gli analisti di Equita SIM richiamano l'attenzione sull'Ebit che nei primi sei mesi dell'anno è stato sopra le attese grazie al fatturato e costi di marketing più spostati sul secondo semestre, a fronte di un margine lordo influenzato dal consolidamento di SI nel primo trimestre.

Dalla call è emerso che non c'è nessun segnale di rallentamento, né dalla domanda finale né dai clienti wholesale ed è stata confermata la guidance di EBIT margin per il 2022 al 30%.

In generale, gli analisti di Equi5ta SIM fanno sapere che capiscono che l’indicazione di fatturato per l'intero anno data al capital markets day, con un rialzo atteso del 20%/25%), rimane valida se la situazione in Cina rimane quella attuale, con restrizioni parziali invece di un full lockdown.

La SIM milanese apporta marginali variazioni di stime, con una riduzione per l'utile 2022/2023 rispettivamente dell'1% e del 2%, mentre il fatturato 2022 è confermato in rialzo del 22,6%.

Il prezzo obiettivo di Moncler è stato tagliato del 2% a 60,5 punti, mentre la raccomandazione "buy" è rimasta invariata.

Secondo Equita SIM, Moncler offre un’attraente combinazione di qualità del business, pricing power, momentum sugli utili e solidi drivers di crescita.

Moncler: anche Mediobanca e UBS alzano stime e fair value

Bullish anche la view di Mediobanca Securities che sul titolo ha un rating "outperform", con un target price incrementato da 70 a 75 euro, complice un aumento delle stime 2022-2023 rispettivamente del 6% e del 7% dopo i conti.

A rivedere la valutazione del titolo è stata anche UBS che da una parte ha rinnovato l'invito ad acquistarlo e dall'altra ha alzato il fair value da da 59,5 a 62 euro.

La banca elvetica ha apprezzato i conti forti di Moncler e il positivo outlook sulla seconda metà dell'anno.