Brutta giornata per Moncler che dopo due sessioni consecutive in salita e dopo aver chiuso quella di ieri con un vantaggio di circa un punto e mezzo percentuale, ha avviato gli scambi già in calo oggi.

Moncler colpito dai sell

Il titolo ha ampliato progressivamente le perdite, presentandosi negli ultimi minuti a 64,78 euro, con un affondo del 3,02% e oltre 370mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 770mila.

Moncler cade sotto il peso delle vendite dopo che il gruppo ha alzato il velo sul fatturato del primo trimestre che s è attestato a 818,01 milioni di euro, in rialzo del 13%.

Moncler: il commento di Equita SIM

Il dato è stato superiore alle attese di Equita SIM, i cui analisti evidenziano che la sorpresa viene dal canale Direct To Consumer (DTC) di Moncler, con un rialzo del 26%.

La performance è stata trainata dal cluster cinese, ma tutte le nazionalità sono state in crescita, con europei e americani, anche in miglioramento sequenziale rispetto al quarto trimestre del 2023.

Anche il wholesale Moncler è stato comunque leggermente meno debole del previsto, ma confermato in calo a una singola cifra alta per l’intero anno, per approccio selettivo e conversioni di alcuni punti vendita a retail.

Stone Island è stato in linea con le attese, ma anche in questo caso il canale DTC ha sorpreso in positivo a cambi costanti, compensato da un maggiore impatto cambi.

Il management ha evidenziato che questa crescita è stata anche ben bilanciata fra spazio e SSSg.

Il wholesale è stato perfettamente in linea con le attese, penalizzato come noto dalla strategia di pulizia e upgrade della distribuzione in questo canale e dalle difficoltà dei retailers negli Stati Uniti.

Moncler: spunti dalla conference call

In conference call, il management di Moncler è apparso soddisfatto della forza del primo trimestre, ma ha sottolineato alcuni elementi.

L’eccezionale crescita del primo trimestre riflette anche un effetto prezzo particolarmente positivo e un effetto mix particolarmente positivo.

Il mese di aprile ad oggi mostra trend più normali, anche se il management stesso ha evidenziato la scarsa stagionalità del mese di aprile.

Gli analisti di Equita SIM ricordano inoltre che nel 2023 c’era stato un importante evento Genius a febbraio, mentre quest’anno il management ha anticipato un importante evento nel secondo semestre.

In generale la società ha confermato un approccio vigile per l’intero anno in un contesto incerto e volatile, e in particolare una programmazione come sempre prudente per il canale DTC.

Moncler ha anche sottolineato la flessibilità della supply chain che permette di cogliere ulteriore crescite di volumi fino al 10% in caso la domanda si dimostri più forte, come accaduto nel primo trimestre.

Moncler: Equita SIM conferma le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno confermato le stime, supportate da questa forte partenza d’anno, con la performance più robusta nel settore.

Gli esperti confermano in particolare la crescita del DTC Moncler per l’anno a +14% su base annua.

Gli analisti ricordano che il primo trimestre vale circa il 24% del retail dell’interno anno per il marchio Moncler.

Equita SIM mantiene la sua view bullish sul titolo, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo incrementato del 3% a 73,5 euro.

Secondo gli analisti, le valutazioni di Moncler sono attraenti, considerata la qualità dell’equity story, grazie alla visibilità sui drivers di crescita del gruppo e al forte posizionamento del marchio, in particolare con il cluster cinese, principale driver di crescita del settore.

Moncler: anche Goldman Sachs alza il target

Più cauti i colleghi di Goldman Sachs che sul titolo reiterato il rating “neutral”, con un target price incrementato da 74,5 a 77,8 euro.

Gli analisti hanno definito forti i ricavi del primo trimestre, definendo tale anche il momentum in Asia Pacifico.

Moncler: anche MS e Jefferies rivedono il fair value

Si sono mossi nella stessa direzione gli analisti di Morgan Stanley che da una parte hanno reiterato la raccomandazione “equalweight” e dall’altra hanno alzato il fair value da 63 a 65 euro.

Anche la banca USA parla di un solido fatturato nel primo trimestre e si aspetta che il consenso riveda al rialzo le stime di Ebit nell’ordine dell’1% con riferimento all’anno in corso e del 4% per il prossimo.

Infine, anche i colleghi di Jefferies hanno migliorato il prezzo obiettivo, passando da 60,5 a 67 euro, con una raccomandazione “hold” immutata, dopo che il fatturato di Moncler ha battuto le attese nei primi tre mesi dell’anno.