Moncler tra i migliori del Ftse Mib dopo buone news

Anche la seduta odierna si è conclusa in rialzo per Moncler, che ha guadagnato terreno per la sesta giornata consecutiva.

Moncler in rialzo per la sesta seduta di fila

Il titolo, dopo aver guadagnato circa due punti e mezzo percentuali venerdì scorso, si è spinto in avanti anche oggi, occupando una delle prime posizioni nel paniere del Ftse Mib.

A fine sessione Moncler si è fermato a 54,3 euro, poco sotto i massimi intraday, con un progresso dell’1,19% e oltre 550mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 770mila.

Moncler confermato negli indici Dow Jones Sustainability World e Europe

Il titolo ha catalizzato ancora gli acquisti dopo che per il quinto anno consecutivo, il gruppo Moncler si conferma negli indici Dow Jones Sustainability World e Europe, mantenendo il primo posto del settore Textiles, Apparel & Luxury Goods con il punteggio più alto (89/100) nell’S&P Global Corporate Sustainability Assessment all’8 dicembre 2023.

Da ricordare che il Dow Jones Sustainability Index è tra i più prestigiosi indici di sostenibilità ed è un autorevole standard di riferimento per gli investitori che includono considerazioni di sostenibilità nel loro processo decisionale di investimento.

Moncler: la view di Mediobanca e di Intesa Sanpaolo

Dopo la conferma di Moncler nel Dow Jones Sustainability Indices globale ed europeo, gli analisti di Mediobanca Research hanno ribadito la loro strategia bullish sul titolo, con una raccomandazione “outperform”.

A scommettere sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating 2buy”, con un target price a 60 euro.

Gli analisti fanno notare che promuovere un business responsabile con obiettivi di lungo termine sostenibili pienamente integrati nel piano industriale è un pilastro chiave della strategia di lungo periodo di Moncler.