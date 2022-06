Mondadori ha siglato l'accordo per acquisire il 51% di Edizioni Star Comics, editore specializzato in fumetti giapponesi.

Nuova chiusura in rialzo per Mondadori che dopo il buon progresso messo a segno in avvio di settimana, ha continuato a spingersi in avanti anche ieri.

Mondadori in rialzo per la seconda seduta di fila

Il titolo lunedì scorso ha chiuso in salita di circa due punti e mezzo percentuali, ma è riuscito a fare ancora meglio ieri.

Mondadori ha terminato le contrattazioni a 1,888 euro, con un rialzo del 2,83% e volumi di scambio elevati, visto che a fine giornata sono state trattate circa 480mila azioni, pari al doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 240mila.

Mondadori acquisisce il 51% di Edizioni Star Comics

Mondadori ha acquisito il 51% di Edizioni Star Comics, il principale editore italiano di fumetti, specializzato nella pubblicazione e distribuzione sul mercato domestico delle più importanti produzioni internazionali di fumetti in particolare, dei manga giapponesi.

Il deal è stato definito sulla base di un Enterprise Value, per il 100% della società, pari a 28 milioni di euro e il closing è atteso entro giugno.

Gli accordi prevedono inoltre dei contratti di put/call che attribuiscono a Mondadori la facoltà di acquisire la residua quota del 49% in due tranche, nel 2024 e 2027, ad un prezzo definito sulla base dell’EBITDA medio del triennio precedente.

Equita SIM ricorda che nel 2021 Edizioni Star Comics ha registrato risultati in significativa crescita, con ricavi per 21,6 milioni di euro, EBITDA di 7,2 milioni ed utile netto di 5,1 milioni, con una posizione finanziaria netta positiva per 4,3 milioni.

Il multiplo è particolarmente basso per un publisher, perché Edizioni Star Comics ha in realtà delle licenze di distribuzione in Italia di diversi produttori di fumetti giapponesi e coreani.

La durata dei contratti è di 2-3 anni, ma i rapporti fra la società e gli editori asiatici sono molto consolidati.

I fondatori della società continueranno a gestire la società e sul restante 49% della società ci sono dei contratti di put&call di lunga durata (Equita SIM ritiene su multipli più elevati rispetto al primo 51%), che aumentano la visibilità sui risultati di lungo termine.

Mondadori: Equita SIM commenta il deal

Seppure le dimensioni dell’operazione sono contenute, pari al 5% dell’EBITDA di gruppo, gli analisti di Equita SIM ritengono che il deal sia positivo perché effettuato su multipli contenuti.

Inoltre, permette alla società di entrare nel settore dei fumetti, l’ambito più dinamico del settore editoriale in Italia, caratterizzato da una crescita del 175% nel triennio 2019-2021 e del 30% nei primi 4 mesi del 2022.

Confermata la view positiva su Mondadori che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 3 euro.

Mondadori al vaglio di Intesa Sanpaolo e di Mediobanca

Bullish anche la view di Intesa Sanpaolo che consiglia di acquistare Mondadori con un target price a 2,6 euro.

Rating e target sono stati reiterati dopo l'accordo per acquisire il 51% di Edizioni Star Comics.

Gli analisti apprezzano l'operazione che permette a Mondadori di espandersi nel segmento dei fumetti che è al momento quello a maggiore crescita nel mercato di libri.

Infine, anche Mediobanca Securities punta sul titolo, con una raccomandazione "outperform" e un fair value rivisto verso l'alto a 2,85 a 3,1 euro.

Gli esperti ritengono che un deal nel segmento dei fumetti migliorerà ancor più il posizionamento del gruppo e assicurerà spazio per una ulteriore crescita.