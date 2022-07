Nessun segnale di ripresa per Mondadori che anche prima del week-end ha chiuso gl scambi con il segno meno.

Mondadori tutta la settimana in rosso

Il titolo, archiviata la sessione di giovedì con un ribasso di oltre un punto percentuale, anche ieri ha visto il semaforo rimanere acceso sul rosso, calando per la quinta giornata consecutiva.

Mondadori è stato fotografato al close a 1,632 euro, con una flessione dello 0,61% e quasi 200mila azioni scambiate, al di sotto della media degli ultimi 30 giorni pari a più di 220mila.

Il titolo ieri è stato oggetto di analisi da parte di Equita SIM che ha presentato la sua preview sui conti del secondo trimestre che saranno diffusi il prossimo 28 luglio.

Mondadori: le attese di Equta SIM sulla trimestrale

Gli esperti stimano il periodo in esame in crescita grazie all`area Media e Retail, oltre a 5 milioni di euro di ristori per Electa.

Nel dettaglio, Equita SIM stima ricavi in rialzo del 9% a 191 milioni di euro grazie al consolidamento di Dea Scuola, con EBITDA ancora negativo nel secondo trimestre, ed un miglioramento del contributo di Electa.

Maggiore contributo dell`area Media e Retail. Il mercato dei libri è in leggera contrazione, ma Mondadori sta recuperando quote di mercato.

L`EBITDA dovrebbe salire da 20 a 29 milioni di euro grazie a 5 milioni di ristori per Electa ed un miglioramento dell`area Media e del retail.

Il PBT dovrebbe migliorare da 7 a 16 milioni di euro anche grazie al contributo fra le associates di ALI, acquisita a maggio 2022.

L'utile netto è atteso in calo da 14 a 11 milioni di euro, mentre il debito netto è atteso peggiorare di circa 50 milioni a 187 milioni di euro, per il dividendo, il peggioramento stagionale del capitale circolante netto e l`acquisizione di Ali.

La società ha una guidance per l'intero 2022 di un EBITDA adjusted superiore al 20%, che gli analisti ritengono sarà confermata.

Le stime di EBITDA 2022 migliorano del 1% a 133 milioni di euro, grazie a 5 milioni di ristori e il consolidamento nel secondo semestre di Star Comic.

Mondadori: Equita SIM rivede alcune stime. Tagliato il target price

Gli analisti di Equita SIM peggiorano le loro stime sulla posizione finanziaria netta di 30 milioni di euro per le acquisizioni effettuate.

Sul 2023 gli esperti includono il consolidamento di Ali e di Star Comics, parzialmente compensato da una riduzione della crescita omogenea, migliorando nel complesso le stime del 4% a 144 milioni di euro.

Confermate le stime relative all'utile netto e al dividendo, mentre gli analisti di Equita SIM hanno ridotto il target price del 13% a 2,6 euro, per minore crescita organica, maggiore capitale circolante netto e multipli target leggermente inferiori sui libri.

Confermata la view positiva su Mondadori, con una raccomandazione "buy", per capacità di re-leverage con acquisizioni che gli analisti stimano di circa 200-250 milioni e multipli interessanti a cui tratta il titolo.

Nel dettaglio il multiplo enterprise value/EBITDA after leas al 2023 è di 5,1 volte, il rapporto prezzo-util di 8 volte, un free cash flow yield del 14% e uno yield del 6%.