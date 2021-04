Il FMI ha pubblicato proprio ieri il suo aggiornamento trimestrale sulle condizioni economiche mondiali. Come stanno andando le cose? Come sta funzionando la campagna vaccinale in relazione alle prospettive economiche dei vari Paesi mondiali? Quali sono i trend maggiormente evidenti, e quelli meno? Le prospettive sono buone, come dopo ogni crisi, ma ci vuole (ancora) una decisa azione politica, anche a livello economico.

Il FMI ha pubblicato proprio ieri il suo aggiornamento trimestrale sulle condizioni economiche mondiali. Come stanno andando le cose? Come sta funzionando la campagna vaccinale in relazione alle prospettive economiche dei vari Paesi mondiali? Quali sono i trend maggiormente evidenti, e quelli meno? Cerchiamo di approfondire la questione entrando nel merito delle parole pronunciate dall'istituzione con sede a Washington.

Una prima visione globale

Le misure politiche straordinarie hanno allentato le condizioni finanziarie e sostenuto l'economia, contribuendo a contenere i rischi per la stabilità finanziaria.

C'è un bisogno urgente di agire per evitare un'eredità di vulnerabilità, evitando al contempo un ampio irrigidimento delle condizioni finanziarie. Le azioni intraprese durante la pandemia potrebbero avere conseguenze non volute, come valutazioni troppo stirate e vulnerabilità finanziarie crescenti.

Ci si aspetta anche che la ripresa sia asincrona e divergente tra le economie di mercato avanzate ed emergenti. Dato il grande fabbisogno di finanziamenti esterni, diversi mercati emergenti si trovano ad affrontare delle sfide, soprattutto se un aumento persistente dei tassi statunitensi (come sta accadendo) portasse a un riprezzamento del rischio e a condizioni finanziarie più rigide.

Il settore aziendale in molti paesi sta uscendo dalla pandemia sovraindebitato, con notevoli differenze a seconda delle dimensioni dell'azienda e del settore. Le preoccupazioni sulla qualità del credito dei mutuatari colpiti duramente e sulla redditività probabilmente peseranno sulla propensione al rischio delle banche.

Quale è stata la leva finanziaria nel settore privato non finanziario prima e durante la crisi COVID-19? I politici si trovano di fronte a un arduo compito: un trade-off (compromesso) tra l'incentivare la crescita nel breve periodo facilitando un allentamento delle condizioni finanziarie e il contenere i futuri rischi di ribasso.

Questo trade-off può essere amplificato dall'attuale leva finanziaria elevata e in rapido aumento, aumentando i rischi al ribasso per la crescita futura. La tempistica appropriata per il dispiegamento degli strumenti macroprudenziali dovrebbe essere specifica per ogni paese, a seconda del ritmo della ripresa, delle vulnerabilità e degli strumenti politici disponibili.

Qual è l'impatto della crisi COVID-19 sul settore immobiliare commerciale, colpito duramente dai lockdown? Mentre ci sono poche prove di grandi disallineamenti di prezzo all'inizio della pandemia, in alcune economie sono emersi segni di sopravvalutazione. I disallineamenti dei prezzi degli immobili commerciali, soprattutto se interagiscono con altre vulnerabilità, aumentano i rischi al ribasso per la crescita futura a causa della possibilità di brusche correzioni dei prezzi.

Una ripresa asincrona e divergente può mettere a rischio la stabilità finanziaria

Le misure straordinarie di sostegno politico hanno allentato le condizioni finanziarie e sostenuto l'economia, aiutando a contenere i rischi di stabilità finanziaria. Le valutazioni delle attività, tuttavia, appaiono tese in alcuni segmenti, e le vulnerabilità finanziarie stanno aumentando ulteriormente in alcuni settori.

Un riprezzamento del rischio nei mercati e l'associato inasprimento delle condizioni finanziarie (ad esempio, a causa di un aumento rapido e persistente dei tassi di interesse) possono interagire con tali vulnerabilità, con ripercussioni sulla fiducia e mettendo in pericolo la stabilità macrofinanziaria globale.

Due temi stanno emergendo. In primo luogo, c'è il rischio che una ripresa economica globale asincrona e divergente ripresa (specialmente se accompagnata da una mossa verso la normalizzazione delle politiche nelle economie avanzate e un rapido aumento dei tassi d'interesse) possa risultare in condizioni finanziarie più rigide e in grandi deflussi di portafoglio nelle economie di mercato emergenti.

In secondo luogo, condizioni finanziarie molto accomodanti possono avere conseguenze. Se non affrontate, le vulnerabilità finanziarie esposte dalla pandemia possono diventare nuovi problemi strutturali ereditati.

Le economie dei mercati emergenti potrebbero trovarsi di fronte a sfide scoraggianti. La maggior parte dei mercati emergenti ha grandi necessità di finanziamento quest'anno, e sono esposti al rischio di rollover, specialmente se l'inflazione interna aumenta o se i tassi d'interesse globali a lungo termine continuano a salire.

In ambito finanziario, il termine “rollover” si riferisce al processo di proroga della scadenza di un prestito, solitamente a fronte di una commissione aggiuntiva. La proroga della scadenza comporterà probabilmente un aumento del costo del prestito, pertanto il rimborso alla nuova data di scadenza sarà più costoso.

I paesi con posizioni più deboli o con un accesso limitato ai vaccini potrebbero anche dover affrontare deflussi di portafoglio. Per molte economie di mercato di frontiera, l'accesso al mercato rimane ostacolato.

In molti paesi, il settore aziendale sta emergendo dalla pandemia sovraindebitato, anche se con notevoli differenze tra le dimensioni delle imprese e i settori. Lo stress è elevato nelle piccole imprese nella maggior parte dei settori in tutti i paesi. Lo stress da solvibilità è elevato nelle piccole imprese, ma anche notevole nelle imprese di medie e grandi dimensioni nei settori colpiti.

Le imprese hanno quattro strade di fronte: affidarsi ai finanziamenti del mercato, cercare il sostegno del governo, essere ristrutturate o liquidate. E l'attuale visione, in molte nazioni industrializzate, è di smettere di tenere in vita artificialmente le cosiddette "imprese zombie" pur di salvaguardare posti di lavoro, perché queste imprese, lungi dal produrre reddito, consumano solo risorse. Il loro peso sulla produttività ormai supera il beneficio sociale.

Le banche finora non hanno fatto parte del problema, ma faranno parte della soluzione? Se la ripresa economica sarà disomogenea e se avrà effetti negativi, dipenderà dalla capacità e dalla volontà delle banche di concedere prestiti una volta che il sostegno del governo sarà eliminato. Le preoccupazioni sulla qualità del credito dei mutuatari colpiti duramente e le prospettive di redditività peseranno probabilmente sulla propensione al rischio delle banche.

Il sostegno continuo rimane necessario, ma una serie di misure politiche sono necessarie per affrontare le vulnerabilità e proteggere la ripresa economica. I responsabili politici dovrebbero sostenere la riparazione dei bilanci, per esempio rafforzando la gestione delle attività in sofferenza. Ricostruire le riserve nei mercati emergenti dovrebbe essere una priorità politica chiave per prepararsi ad un possibile riprezzamento del rischio e ad un'inversione dei flussi di capitale.

Condizioni finanziarie allentate, aumento della leva finanziaria e rischi per la stabilità macro

La leva finanziaria nel settore privato non finanziario ha raggiunto i massimi storici per molte economie nel periodo precedente la crisi COVID-19, riflettendo le facili condizioni finanziarie all'indomani della crisi finanziaria globale.

Da allora la leva finanziaria è aumentata ancora di più, mentre i politici sono intervenuti per prevenire l'interruzione del flusso di credito alle famiglie e alle imprese con piani straordinari, anche a più riprese.

Mentre le condizioni finanziarie allentate sono ancora necessarie per sostenere una ripresa nascente, potrebbero esacerbare l'accumulo di leva finanziaria e aumentare il rischio al ribasso per l'attività economica futura.

I politici si trovano quindi di fronte a un dilemma: promozione della crescita a breve termine, facilitando un allentamento delle condizioni finanziarie, e contenimento del rischio di ribasso più in là nel tempo. Questo compromesso può essere amplificato dall'attuale leva finanziaria elevata e in rapido aumento, aumentando ulteriormente i rischi al ribasso per la crescita futura.

I politici devono essere consapevoli dei rischi di stabilità finanziaria derivanti da un'elevata leva finanziaria nell'ambiente post-COVID-19, e dovrebbero essere pronti a rafforzare le politiche macroprudenziali man mano che la ripresa prende piede.

Politiche macroprudenziali mirate, che "si appoggiano contro il vento", cioè attenuano gli effetti negativi delle condizioni finanziarie allentate, possono contribuire a contenere, o persino invertire, gli accumuli di leva finanziaria, e migliorare il compromesso intertemporale, riducendo così i rischi per la stabilità finanziaria futura.

La tempistica appropriata per il dispiegamento degli strumenti macroprudenziali dovrebbe essere specifica per ogni paese, dipendendo criticamente dal ritmo della ripresa, dalle vulnerabilità post-crisi e dagli strumenti politici a disposizione dei policymaker.

Tuttavia, dati i possibili ritardi tra l'attivazione di queste politiche e il loro pieno impatto, i responsabili politici dovrebbero intraprendere azioni tempestive per rafforzare strumenti macroprudenziali selezionati per affrontare le crescenti vulnerabilità finanziarie.

Rischi di stabilità finanziaria durante la crisi COVID-19 e oltre

La crisi della COVID-19 ha colpito duramente il settore immobiliare commerciale e ha aumentato l'incertezza sulle prospettive di alcuni dei suoi segmenti, a causa di possibili spostamenti strutturali della domanda, giustificando una maggiore attenzione da parte della vigilanza.

Mentre ci sono poche prove di grandi disallineamenti di prezzo all'inizio della pandemia, i segni di sopravvalutazione sono ora emersi in alcune economie, poiché i prezzi effettivi non sono scesi tanto quanto i prezzi impliciti nei fondamentali.

I disallineamenti dei prezzi degli immobili commerciali, specialmente se interagiscono con altre vulnerabilità, aumentano i rischi al ribasso per la crescita futura, a causa della possibilità di brusche correzioni dei prezzi. Tali correzioni potrebbero minacciare la stabilità finanziaria e danneggiare gli investimenti aziendali, ostacolando la ripresa economica.

A breve termine, il sostegno politico per mantenere il flusso di credito al settore delle imprese non finanziarie, e per stimolare la domanda aggregata, aiuterà a facilitare la ripresa del settore immobiliare commerciale (su cui sarà opportuno investire, come vedremo tra poco).

Nella misura in cui persistono grandi disallineamenti di prezzo, i responsabili politici dovrebbero dispiegare rapidamente misure macroprudenziali mirate, onde contenere le vulnerabilità del settore, come garantito. Le misure di gestione dei flussi di capitale potrebbero essere considerate in circostanze specifiche per limitare i potenziali rischi di eccessivi afflussi transfrontalieri.

Come e dove investire durante la ripresa?

Mentre il mondo riparte, è evidente da quanto ampiamente detto prima che la ripresa non è univoca, e non potrebbe mai essere tale, visto che ogni nazione si muove alla propria "velocità economica". La stessa cosa vale per quei settori decisamente colpiti dalla pandemia più di altri, tra cui spiccano purtroppo la ristorazione, il turismo, l'hotellerie, la cultura, il settore residenziale commerciale (pensate ai problemi per pagare l'affitto di tutte queste categoria, ed ai problemi che, di conseguenza, hanno i proprietari dei fondi).

E' di ogni evidenza economica e finanziaria che questi settori, più colpiti di altri, hanno maggiori margini di miglioramento. E' quindi qui che bisogna investire, perché il riallineamento verso la media (reverse to the mean) avverrà più qui che da altre parti. Quali gli strumenti migliori, perciò?

Ci sentiamo di escludere le singole azioni, non perché non siano valide, tutt'altro, ma perché la loro scelta comporta una conoscenza molto approfondita del mercato. Rivolgiamoci quindi agli ETF, che permettono di esporsi a interi settori ed aree geografiche.

Per i Paesi emergenti, i migliori strumenti sono iShares MSCI EM UCITS ETF, di cui esistono due versioni, una a distribuzione ed una ad accumulazione, e Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF.

Per il settore immobiliare i prodotti sono diversi. Noi ci sentiamo di raccomandare di focalizzarsi su iShares US Property Yield UCITS ETF, concentrato sul mercato americano, VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF, che invece ha un respiro globale, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, con un focus sui mercati sviluppati.

Per la questione viaggi e turismo, l'ETF migliore è senza dubbio il Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc. Nell'ambito della ristorazione, sono ottimi prodotti Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund e Invesco Dynamic Food & Beverage ETF.

Per il commercio in un senso generale, ed onnicomprensivo, ci sono due prodotti: Invesco European Retail Sector UCITS ETF e First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund, il primo sul mercato europeo e il secondo su quello americano.