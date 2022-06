La “sorpresa” negativa del crollo di fiducia dei consumatori USA, ha cancellato martedì ogni velleità di estensione del rimbalzo da parte dei mercati azionari ed ha innestato nuovamente una retromarcia che, anche se oggi si arrestasse, impedirebbe ai mercati di rendere un po’ più digeribile la performance di giugno e di fine trimestre. Tireremo domani le somme, come si suol dire “a bocce ferme”, senza peraltro avere troppe speranze cha a luglio non riprendano a rotolare verso il basso.

Lo scenario macroeconomico globale si sta complicando, non si può negare.

Stanno faticando a negarlo persino le banche centrali, che quanto a capacità di negare l’evidenza sono impareggiabili (vedasi il caso “inflazione”, che prima non c’era e poi era solo transitoria). Nei dibattiti tra i banchieri centrali che si sono svolti nei giorni scorsi a Sintra, al forum annuale delle grandi potenze monetarie del pianeta, il nemico numero uno era l’inflazione, da combattere a qualunque costo, anche di rallentare l’economia fino alla recessione. Ovviamente, né Powell, né Lagarde hanno ammesso che la recessione stia arrivando. Anzi, Powell, che ha finalmente ammesso di aver sbagliato lo scenario sull’inflazione, ieri ha ribadito, in sintesi, che l’economia USA è piuttosto forte, il mercato del lavoro è fortissimo e potrà essere ben sopportata una politica monetaria più severa, cosicché l’atterraggio morbido sarà possibile. L’obiettivo di riportare l’inflazione al 2% provocherà un po’ di dolore, ma sarà raggiunto. Non sono mancate un paio di frasi sibilline: la prima è che “le persone che contano comprendono l’impegno della FED” (è una richiesta di appoggio a Biden?). La seconda è che “i mercati comprendono la guida della FED”. Beh, evidentemente perdere tra il 20 e il 30% da inizio anno significa comprendere la guida della FED.

Invece a me pare proprio che i mercati non abbiano al momento alcuna fiducia nella FED e si stiano preparando a vedere un altro flop da parte della più importante e blasonata banca centrale del pianeta. Cominciano seriamente a prendere in considerazione l’arrivo della recessione, con la conseguenza che il minimo che abbiamo visto a metà giugno possa essere rivisto e persino parecchio superato nella seconda metà dell’anno.

La seduta di ieri avrebbe dovuto portare un immediato rimbalzo sugli indici americani, per dimenticare il mini-crollo del giorno prima e riprendere il rimbalzo, specie dopo le fiduciose parole di Powell. Invece, nonostante l’interesse dell’industria del risparmio a “tirare su” gli indici per addolcire la pillola dei rendiconti trimestrali da presentare ai risparmiatori, ieri del rimbalzo non si è vista neppure l’ombra.

SP500 ha passato tutta la seduta sotto il livello chiave di 3.838, chiudendo con un mesto -0,07% una seduta che avrebbe dovuto mostrare una immediata riscossa. Coì gli indici europei, che avevano aperto in gap ribassista, per allinearsi al tonfo di Wall Street della seduta precedente, hanno collezionato un nuovo calo, sintetizzato dal -0,99% di Eurostoxx50 (ma il ciclico Dax tedesco ha perso -1,73%). E oggi potrebbe continuare a grandinare.

Rendimenti ovunque in calo e anche il netto calo del prezzo del petrolio, tornato sotto i 110 $ al barile, fanno capire che nessuno crede che le banche centrali riusciranno a mostrare la faccia feroce per molto tempo. L’arrivo della recessione le costringerà a cambiare idea con la coda fra le gambe ancora una volta ed a tornare a comprare a piene mani titoli di stato, ripristinando il Quantitative Easing che ora hanno fretta di far dimenticare.

Siamo in buone mani? A giudicare da quel che si vede pare proprio di no. Per non parlare di come Biden sta gestendo la politica estera USA e la guerra d’Ucraina.