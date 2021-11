Italia, le agenzie di rating sono ottimiste

In attesa che venerdì 5 novembre l'agenzia Moody's comunichi il suo giudizio sull'Italia nelle ultime settimane si sono già espresse sia S&P sia DBRS.

Moody’s parte da un outlook stabile

Moody's a inizio maggio non aveva modificato il giudizio Baa3 con outlook stabile che era già stato ribadito anche nel precedente mese di novembre.

Fitch si esprimerà il 3 dicembre

Dopo Moody's mancherà solo il giudizio di Fitch, il 3 dicembre, per completare la serie delle valutazioni delle maggiori agenzie. Nel caso di Fitch recentemente l'agenzia ha fatto sapere che le prospettive del rating italiano dipenderanno dalla sostenibilità del debito e dalla crescita. Cruciali saranno le riforme e l'uso dei fondi del Recovery. A giugno Fitch aveva confermato la valutazione BBB- con prospettive stabili. Fitch ipotizza che un peggioramento del rating si potrebbe realizzare se gli effetti negativi della pandemia sulla crescita continueranno o se il governo non stabilizzerà il rapporto debito/Pil oltre il 2021.

Per Fitch Pil Italia 2021 +5,7%

L'economista di Fitch Tej Parikh ha tuttavia recentemente avvertito che "Guardando al futuro, è probabile che la crescita economica si raffreddi nell'ultimo trimestre. Lo slancio diminuirà naturalmente man mano che le economie si avvicineranno ai livelli pre-pandemia". A pesare sulla velocità della ripresa saranno le carenze della catena di approvvigionamento e l'aumento dell'inflazione, che rischia di frenare l'attività industriale ed i consumi. Fitch ha comunque rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil dell'Italia al 5,7% dal 4,8% ipotizzato a giugno. A seguito dell'abolizione delle restrizioni la domanda è più solida del previsto, per questo Tej Parikh afferma "Ci aspettiamo che gran parte di questo slancio di ripresa persista nel prossimo trimestre". L'Italia potrebbe tuttavia doversi confrontare con un mondo esterno in rallentamento. Fitch ha infatti tagliato le previsioni di crescita mondiale per il 2021 al 6% dal 6,3%, quelle degli Usa al 6,2% dal 6,8% e quelle della Cina all'8,1% dall'8,4%.

S&P migliora l’outlook

S&P ha confermato il 22 ottobre il rating BBB sull'Italia e ha alzato l'outlook a positivo da stabile. S&P ha tuttavia avvertito che potrebbe abbassare nuovamente l'outlook a stabile se le proiezioni di una ripresa economica seguita da un consolidamento fiscale arretrato non dovessero concretizzarsi, o se le crescenti passività potenziali derivanti dalle ampie garanzie del governo centrale si cristallizzassero sul suo bilancio su larga scala. Esiste anche uno scenario positivo, S&P potrebbe alzare i rating se vedesse l'economia italiana andare meglio delle previsioni. In questo caso infatti il rapporto debito/Pil italiano si sposterebbe probabilmente su un percorso discendente più ripido rispetto alle proiezioni di base. Gli esperti di S&P prevedono una una forte ripresa spinta dagli investimenti nel 2021 e nel 2022, con il Pil dell'Italia che potrebbe tornare sopra i livelli del 2019 con un anno di anticipo rispetto alle previsioni. S&P calcola per l'Italia una crescita del Pil del 6% nel 2021 e del 4,4% nel 2022. Il deficit italiano dovrebbe attestarsi all'8,8% del Pil nel 2021 per poi scendere al 5,8% nel 2022. Il debito pubblico alla fine dell'anno in corso dovrebbe essere al 144% del Pil.

DBRS, outlook migliora da negativo a stabile

DBRS a fine ottobre ha confermato il rating a BBB (high), ma le prospettive per il debito dell'Italia passano a "stabile" da "negativo". DBRS Morningstar in una nota ha spiegato che il debito pubblico è aumentato drasticamente al 155,6% del Pil lo scorso anno dal 134,3% nel 2019, ma la sua gestione e il suo profilo dovrebbero continuare a migliorare. Gli analisti ritengono che il rapporto debito/Pil inizierà a diminuire già quest'anno e ritengono realizzabile un rapporto inferiore al 150% entro il 2023. Secondo DBRS la ripresa congiunturale che ha seguito la pandemia è stata migliore del previsto e lascia ben sperare: "Prevediamo che la performance economica dell'Italia nel medio termine sarà più forte rispetto a quella vista dopo la crisi finanziaria mondiale". Il Pil dovrebbe risultare in crescita rispettivamente del 4,7% e del 2,8% nel 2022 e nel 2023.

(Alessandro Magagnoli)