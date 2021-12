Il titolo non la prende bene, ma rientra nei ranghi e ora a Roma ci si interroga più che a Siena. L’obiettivo è un utile ante imposte da 700 mln al 2024, ma per arrivarci bisogna metterci altri 2,5 miliardi di euro e il Tesoro ha ne ha già persi 4,8 miliardi

Ancora un piano strategico per MPS, il cambiamento annunciato, il passato che riemerge: sarebbe stucchevole se non coinvolgesse i 21.297 dipendenti del gruppo al 30 settembre scorso (già 135 in meno rispetto a un anno fa). Certo l’alternativa Unicredit si è mostrata impraticabile per diversi motivi, persino irricevibile. Lo stop del Fondo Depositi alla proposta di BPER per Carige, ora rischia di ripetere il copione di una proposta che pare fatta per formalità, volontariamente destinata a un rifiuto, per poter dire poi: ci abbiamo provato, non potete negarlo. E invece forse ci si doveva provare di più, forse lo Stato che ha fatto la sua parte doveva applicare una moral suasion più decisa sui privati chiamati a operazioni di sistema.

Comunque sia, a pochi giorni dall’annuncio del nuovo piano strategico 2022-2026, rigorosamente condizionato alle sperate intese con l’Antitrust UE, è ormai aria fritta per Siena. Si volta pagina, mentre nuovi documenti riaprono di fatto il caso di David Rossi e il Tesoro conferma, con il nuovo piano per la banca senese, di non essere stato in grado di venderla per quest’anno. La nota subito stonata (ma forse era già nelle corde da un po’) è stata l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro: il titolo ha registrato dopo la notizia perdite pesanti, salvo poi limitare i danni al 2,8% circa.

L’Antitrust UE che – si teme – potrebbe chiedere condizioni ancora più dure a MPS è la DG Competition in carico alla vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, quella che si è fatta strada con una rigorosa politica di tutela della concorrenza in Europa, ma che proprio in Italia e sul comparto bancario ha compiuto errori clamorosi che ci sono costati miliardi di euro. Nel frattempo però è cambiato tutto e non è cambiato niente, nella migliore tradizione gattopardesca italiana.

Mps ha un nuovo piano, ma ha ancora bisogno di soldi. Vediamo però i numeri.

MPS: i numeri del nuovo piano

Il numero è stato fatto, nonostante il rullo di tamburi e i timori di qualcosa di peggio: l’aumento di capitale che MPS dovrà fare l’anno prossimo è di 2,5 miliardi di euro. Il piano dello scorso gennaio in fondo parlava di un rafforzamento patrimoniale di 2,0-2,5 miliardi di euro, quindi è cambiato relativamente poco. I nove mesi del 2021 però ci permettono anche di capire come è andato per la banca più discussa d’Italia questo periodo di post-pandemia relativo.

La promessa è di utile ante imposte di circa 700 milioni di euro nel 2024, con un ROTE (Return on tangible equity, ossia il rapporto dell’utile e la media del patrimonio tangibile, senza quindi avviamento e attività immateriali) dell’8,5-9%. Per avere un’idea alla fine dei primi nove mesi del 2021 il ROTE (annualizzato) era già all’8,9%, ma l’utile ante imposte era di 355,7 mln (annualizzato sarebbero a occhio 474 mln).

Si punta quindi a una bella crescita della redditività che dovrebbe comprendere anche investimenti per 800 milioni in IT, un miliardo di costi di ristrutturazione e la completa adesione alle indicazioni emerse dagli Stress Test 2020 e ai requisiti MREL.

Dettagli non da poco, perché poi quello che si chiede principalmente a MPS è di stare in piedi sulle proprie gambe, visto che ai valori di oggi (circa 900 milioni per l’intera banca in Borsa) lo Stato ci perde più di 4,8 miliardi di euro su 5,4 miliardi “investiti”. Così il piano prevede un cost/income al 60% entro il 2024 (dal 70% di fine settembre), un costo del rischio di circa 50 punti base, un CET1 Fully Loaded ratio oltre il 14% nel 2024 (10,9% a fine settembre), prima di dividendi e dell’effetto positivo della rivalutazione delle DTA derivanti dal piano.

L’NPE ratio lordo, ossia il peso dei deteriorati sull’attivo dovrebbe mantenersi sotto il 4% (era al 3,9% al 30 settembre).

Il contenzioso legale del gruppo, che ha pesato come un macigno su ogni ipotesi di aggregazione, dovrebbe riallinearsi al peso che registrano i concorrenti. Al riguardo si ricorda che lo scorso 7 ottobre la banca ha raggiunto con la Fondazione un accordo su un contenzioso da ben 3,8 miliardi di euro (pagando 150 milioni di euro) e nel trimestre in corso sono già stati chiusi altri contenziosi per 200 milioni di euro. Complessivamente si dovrebbe essere passati da un contenzioso totale di 5,72 miliardi a uno di 1,92 mld (che comunque non sono pochi).

L’impatto occupazionale sarà comunque un’altra grana. Il Giornale ha citato fonti sindacali che stimerebbero fino a 4.500 uscite, compensate da assunzioni “nel rapporto di una a quattro”. Sarebbe in questo caso dunque 3.300 almeno i dipendenti in meno a fine piano, su un totale a oggi di circa 21 mila. Molti meno dei 6 mila ipotizzati dal piano Unicredit (secondo quanto riportato dal Corriere), ma almeno in presenza di un piano industriale con qualche direzione, dalla digitalizzazione, alla focalizzazione su famiglie e pmi, alla “radicale” semplificazione del modello operativo in funzione del servizio al cittadino.

MPS: le ipotesi, ora

Le ipotesi più diffuse parlano di una richiesta di proroga del Tesoro all’UE di almeno 18-24 mesi, un anno e mezzo-due da impiegare nella valorizzazione del gruppo. Non è un caso infatti che molti obiettivi siano al 2024, praticamente quando il Tesoro dovrebbe vendere le sue quote se fosse ascoltato. Senza dubbio tutto dipenderà proprio dalla gestione del Ministero dell’Economia che ormai da tempo è il socio di controllo e starebbe anche valutando la sostituzione dell’attuale amministratore delegato Guido Bastianini. Finora i top manager di MPS non hanno dimostrato capacità adeguate, molti sono finiti sotto processo, alcuni sono stati condannati, nessuno ha davvero promosso un rilancio efficace della banca.

MPS amministra ben 13,55 miliardi di euro di Titoli di Stato e ha un’esposizione al rischio del debito pubblico italiano di 4,88 miliardi di euro.

Nei nove mesi ha contratto dell’8,2% a 898,5 milioni il margine d’interesse, mentre crescevano del 6% a 1,11 mld le commissioni nette. In totale i ricavi crescevano del 3% a 2,26 mld.

Nei nove mesi è stato molto positivo il calo del 94,5% a 34 milioni del costo del credito clientela e si è così visto il passaggio da un rosso da 1,53 miliardi a un utile di 388 milioni.

Il gruppo ha contratto del 4,8% a 143,1 miliardi l’attivo, ma è tornato all’utile. Ha tagliato del 10,4% la raccolta diretta a 92,9 miliardi (una razionalizzazione finalmente?), ma ha accresciuto dell’8,3% a 6,25 miliardi il patrimonio netto.

È complessivamente più solido e redditizio, ma mancano ancora 2,5 miliardi di euro per riportarlo in linea con le indicazioni europee e finanziare ristrutturazioni e investimenti non più rinviabili. Al primo gennaio 2022 lo shortfall crescerà a 1,5 miliardi di euro, ma non c’è stato (almeno per ora) il diluvio di deteriorati che tutti temevano.

Ora la palla passa all’Unione Europea, che dovrà valutare piani, circostanze e obiettivi, memore degli errori del passato, ma anche dei vizi del presente. Forse quanto le condizioni saranno definitivamente chiarite qualcuno busserà a Siena.

(Giovanni Digiacomo)