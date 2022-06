L’attuale contesto macro, per il momento negativo per le “growth” stocks, sta pesando in particolare modo su Nasdaq e tecnologia. Cosa aspettarsi?

Il Nasdaq 100 oltre ad essere uno dei peggiori indici nel 2022, è anche uno dei pochi ad essere ufficialmente entrato in un “bear market”.

Tecnicamente, si definisce in bear market un indice che è sceso oltre il 20% dai massimi recenti.

Come evidenziato dagli analisti di Marzotto Investment House, se il 20% è chiaramente un numero arbitrario, nondimeno è la soglia percentuale che viene generalmente usata dal mercato per distinguere una temporanea correzione da un ciclo di mercato ribassista.

Multipli e analisi della earning season del Nasdaq

Gli esperti di Marzotto Investment House spiegano che in termini di multipli presenti e prospettici, l’attuale fase di storno ha “normalizzato” e di molto, l’indice tecnologico statunitense.

Se sugli utili il Nasdaq 100 negli ultimi 5 anni è stato mediamente 30x, le stime per il 2023 sono circa a 20x.

Se da un lato il Nasdaq rimane sensibilmente più caro dell’S&P e in particolare modo degli indici europei, dall’altro si deve considerare che c’è stato comunque un ridimensionamento molto rilevante delle valutazioni presenti e prospettiche.

Se in un contesto economico in crescita e contraddistinto da tassi di interesse stabili o in discesa come è stato negli ultimi anni il Nasdaq e le aziende “Growth” ne beneficiano, l’attuale fase di mercato è al contrario particolarmente negativa per questa tipologia di aziende.

La stagione degli utili del Nasdaq nel primo trimestre non è andata complessivamente male, anche se le sorprese positive sono state sensibilmente meno, sia come numerità che come intensità, rispetto all’S&P500.

Complessivamente, le società del Nasdaq hanno battuto le stime sull’EPS dell’1,29% e sul fatturato dell’1,2%.

Dove siamo nella attuale fase di mercato?

Nella attuale fase di mercato, a differenza delle precedenti, il Nasdaq sta addirittura guidando il ribasso della classe di investimento azionaria e da un lato è uno degli indici che dai massimi recenti ha performato peggio, dall’altro è in un bear market conclamato se riteniamo che la percentuale del 20% sia effettivamente da usare come spartiacque.

Il quadro complessivo per il Growth si è complicato non poco, anche perché con il rallentamento del Covid sono aumentate le attività all’aperto riducendosi così la spesa “digitale” che invece era letteralmente esplosa

dal marzo 2020.

Il paradosso perciò è che la trasformazione del Covid da pandemico ad endemico, aiuterà maggiormente indici come Nyse, Nikkei o Dax invece del Nasdaq.

Infine, non va dimenticata l’azione dell’Antirust che cerca di limitare il cross selling tra le industrie di cui ha beneficiato il BIG TECH negli ultimi anni.

La domanda di molti investitori e quando migliorerà il risk-reward della classe di investimento azionaria in generale e del Nasdaq in particolare.

La risposta è che tradizionalmente l’azionario nel suo complesso non dovrebbe soffrire eccessivamente inflazione e tassi di interesse al rialzo, perché dovrebbe “compensare” con gli hard asset e le azioni “value”.

Al contrario, il Growth è invece la parte che in un contesto del genere è maggiormente penalizzata.

La prima considerazione da fare è che sembrerebbe presto per ipotizzare una inversione di trend della classe di investimento azionaria.

Il quadro di fondo è infatti troppo compromesso tra petrolio sopra 100 dollari, il conflitto in Ucraina, l’inflazione, le criticità sulle supply chain, il concreto rischio di rallentamento.

Quali strategie seguire?

Gli analisti di Marzotto Investment House fanno sapere che al momento punterebbero ancora sulla strategia del “Sell on Rallies”, che consiste nell’usare i frequesti rimbalzi per ridurre l’esposizione complessiva.

Per quanto riguarda il Nasdaq la questione è ancora più complessa, perché come già sottolineato, le variabili in grado di influenzarlo oltre ad essere ancora di più numerose, sono anche più intense.

Nondimeno, anche per il Nasdaq poitrebbe avere senso accumulare sui ribassi, perché quando si arriva al 90% di perdita dai massimi assoluti per una società come Teladoc, all’80% per Netflix o al 70% per Moderna, forse il mercato sta ragionando decisamente più in termini “macro anziché micro”, creando così su alcuni titoli delle buying opportunities di lungo periodo.