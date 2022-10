Si preannunciano importanti novità nel mondo dell'intrattenimento in streaming, visto che due big del settore hanno anticipato che a breve attiveranno nuove formule di abbonamento.

Netflix: al via dal 3 novembre l'abbonamento con pubblicità

Partiamo da Netflix che dal 3 novembre prossimo introdurrà all’interno del suo tradizionale pacchetto, un’offerta adv-supported.

In pratica la pubblicità entrerà per la prima volta nei servizi offerti da Netflix che, grazie alle inserzioni ed un prezzo scontato, punta a far crescere nuovamente la base clienti attuale.

Si parla di 221 milioni di utenti su scala globale alla fine del primo semestre di quest'anno, di cui 5 milioni in Italia, ma in flessione da inizio anno i circa 1,2 milioni.

Netflix: i dettagli del nuovo abbonamento

Nel dettaglio, dal 3 novembre sarà possibile sottoscrivere un abbonamento Netflix a partire da 5,49 euro al mese, contro il prezzo base attuale di 7,99 euro.

La nuova formula di abbonamento prevede però l'inserimento di interruzioni pubblicitarie: 4-5 minuti di spot ogni ora, della durata singola di 15 o 30 secondi.

Secondo la stampa il nuovo pacchetto, in un primo momento atteso da inizio 2023, sarà lanciato prima del previsto da Netflix, per anticipare la concorrenza di Disney, che con Disney+ dovrebbe lanciare nuove offerte ad-supported dal mese di dicembre.

L’offerta verrà inizialmente lanciata in 12 paesi tra cui l’Italia e secondo le attuali stime degli analisti genererà per Netlix ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria fino a circa 3 miliardi di dollari annui a pieno regime nel 2026.

Disney+: da dicembre partono gli abbonamenti con pubblicità in USA

Anche per Disney+ si prevede il lancio di un simile abbonamento, a partire dall'8 dicembre negli Stati Uniti.

Sarà possibile sottoscrivere un abbonamento con pubblicità a 7,99 dollari al mese, mentre il costo di quello senza inserzioni pubblicitarie sarà aumentato a 10,99 dollari.

Come nel caso di Netflix, anche per Disney+ è previsto l'inserimento di spot ogni ora per non più di 4 minuti.

Come detto prima, il nuovo abbonamento con pubblicità partirà negli Stati Uniti l'8 dicembre, ma è probabile attendersi un'estensione di questa formula anch negli altri paesi tra cui l'Italia.

Secondo la società di ricerche Justwatch, Netflix, al terzo trimestre dell’anno, aveva in Italia nel pacchetto senza pubblicità una quota di mercato del 28%, posizionandosi solo un punto percentuale davanti a Disney+.

Nel Regno Unito, dove Barb, l’omologa di Auditel, pubblica i dati d’ascolto di Netflix, Prime e Disney+, lo streaming senza e con pubblicità è arrivato a pesare per il 17,9%, con Netflix che ha una quota dell’8,2%.

MFE: la mossa di Netflix e Disney+ è una cattiva notizia

Secondo gli analisti di Equita SIM, sebbene già nota, la notizia riguardante le mosse di Netflix e Disney+ è negativa per MFE e tutti i broadcaster italiani.

Questo perchè l’ingresso di un concorrente forte come Netflix, aumenta il rischio di erosione di quote di mercato nel mondo pubblicitario nazionale.

Nel breve termine, il lancio anticipato del pacchetto rappresenta un ulteriore elemento negativo che potrebbe impattare i dati di raccolta dei broadcaster nazionali del quarto trimestre, storicamente tra i più importanti per il mercato della pubblicità.

Secondo i dati Nielsen, nel periodo gennaio-agosto la pubblicità digitale è cresciuta del 4,7% anno su anno, un trend positivo previsto anche per il secondo semestre, contro la flessione dell'8,8% della pubblicità televisiva.