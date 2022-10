Nexi mostra i muscoli sul Ftse Mib e non si lascia spaventare dalle ipotesi di un aumento della soglia dell'utilizzo del contante. Quali effetti?

La seduta odierna prosegue nel segno dell'incertezza per Nexi che sta vivendo una giornata senza grandi scossoni come quella della vigilia.

Nexi poco mosso, ma più forte del Ftse Mib

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un lieve rialzo dello 0,16%, il titolo oggi ha imboccato la via delle vendite da subito, salvo poi risalire la china.

Negli ultimi minuti Nexi si presenta a 8,782 euro, con un calo dello 0,14% e oltre 500mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,2 milioni.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Nexi: Governo Meloni punta ad alzare soglia di uso del contante

Nexi mostra più forza del Ftse Mib e finisce sotto i riflettori dopo che ieri il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il discorso al Senato ha indicato l’intenzione di aumentare il limite per l’uso del contante.

Sempre ieri è stato infatti presentato un disegno di legge alla Camera da parte della Lega per alzare il tetto all’utilizzo del contante a 10.000 euro dagli attuali 2.000 euro.

Sarebbe intenzione del Governo inserire in legge di Bilancio la proposta di alzare il tetto al contante ad un livello di 3.000 euro.

E' ben ricordare che in assenza di eventuali modifiche su questo fronte entro la fine dell'anno, a partire dall'1 gennaio 2023 il limite ai pagamenti in contanti subirà un'ulteriore modifica, visto che scenderà da 2.000 a 1.000 euro, secondo quanto previsto dal decreto Milleproroghe approvato dal Governo Draghi.

Nexi: quali impatti dalla mossa del Governo? La view di Equita

Secondo gli analisti di Equita SIM, sebbene la notizia sia nella forma negativa per i pagamenti digitali, nella sostanza gli esperti hanno visto che quando nel 2016 il tetto al contante venne aumentato da 1.000 a 3.000 euro, negli anni successivi non ci fu nessun rallentamento nel trend di aumento della penetrazione dei pagamenti digitali.

Questo perchè il ticket medio delle transazioni digitali rimane inferiore ai 50 euro e quindi poco importa a detta di Equita SIM se il limite superiore sia 2.000 o 3.000 euro.

In sostanza, quindi, l'impatto per Nexi sarebbe nullo, motivo per cui gli analisti della SIM milanese ribadiscono la raccomandazione "buy" sul titolo, con un prezzo obiettivo a 14 euro.

Nexi: ecco cosa ne pensa Mediobanca

A mantenere una view bullish su Nexi è anche Mediobanca Securities che da una parte ha un rating "outperform" e dall'altra un target price a 13 euro.

Secondo gli analisti, un limite più alto all'utilizzo del contante non cambia nulla per Nexi.

Gli esperti non si aspettano che la misura abbia un impatto significativo sulla sua crescita dei volumi in Italia, poiché il passaggio dal contante al digitale è una tendenza secolare, guidata da nuove abitudini di consumo che si sono accelerate durante la pandemia.