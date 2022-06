Nexi è salito in controtendenza, sostenuto dall'annuncio di una ulteriore cessione dopo quella comunicata due giorni fa. Un buy da non perdere.

Solo tre blue chip oggi sono riuscite a salvarsi dal sell-off e a muoversi in direzione opposta al Ftse Mib e una di queste è Nexi.

Nexi sale ancora dopo il rally di ieri

Il titolo ieri ha chiuso gli scambi in rally dl 3,83%, reagendo dopo sei ribassi consecutivi, e oggi si è spinto ancora in avanti.

A fine seduta Nexi si è fermato a 7,672 euro, con un progresso dell'1,08% e quasi 3,5 milioni di azioni scambiate, poco oltre la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 3,4 milioni.

Nexi annuncia la cessione di EDIGard AS

Nexi si è mantenuto a galla e ha strappato un altro rialzo dopo che il gruppo, attraverso Nets, ha annunciato la cessione di EDIGard AS, la società di soluzioni per la gestione della fatturazione con sede in Norvegia, ad AnaCap Financial Partners.

Questa operazione è in linea con la revisione strategica del portafoglio del gruppo Nexi in corso e segue il completamento delle fusioni con Nets e SIA.

L’attività ceduta comprende la piattaforma a marchio EdiEX, parte della business unit Digital Banking & Corporate Solutions di Nexi.

Nexi: Equita SIM commenta l'ultima mossa

Gli analisti di Equita SIM stimano che Edigard, che dovrebbe generare circa 5 milioni di euro di Ebitda nel 2022, sia stata ceduta ad un multiplo enterprise value/Ebitda a doppia cifra, superiore a quello a cui tratta oggi Nexi.

Nexi cede componente tecnologica a Euronext Group

Non più tardi di due giorni fa Nexi ha annunciato un'altra cessione, quella ad Euronext Group della componente tecnologica che attualmente gestisce l’operatività di MTS, la principale piattaforma di trading fixed income di Euronext, ed Euronext Securities Milan (già Monte Titoli).

Il prezzo d'acquisto sarà corrisposto in contanti e ammonta a circa 57 milioni di euro, fatti salvi i consueti correttivi al closing.

Nexi: la view degli analisti

Equita SIM spiega che la cessione delle attività di Capital Markets, storicamente svolta da SIA, era attesa in quanto non in linea con il core business legato ai pagamenti digitali.

Il perfezionamento della transazione è previsto per la seconda metà del 2022 ed è soggetto alle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Nexi ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 16 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 108% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.