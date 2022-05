In una giornata in cui a Piazza Affari il Ftse Mib ha tentato a più riprese di spingersi in avanti, presentandosi ora a ridosso della parità, non passa certo inosservata la pessima performance di Nexi.

Nexi crolla sul Ftse Mib: terzo ribasso di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un calo di circa tre quarti di punto, oggi arretra per la terza seduta di fila.

Negli ultimi minuti Nexi si presenta a 8,596 euro, con un affondo del 4,7% e circa 3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,3 milioni.

Nexi resta stretto nella morsa dei ribassisti dopo lo scossone di giovedì, quando la giornata si è conclusa con un ribassi di oltre il 3%, ma nell'intraday si è registrato un crollo superiore al 7%.

Nexi: i conti del primo trimestre

Il titolo continua a mostrare i nervi scoperti dopo la diffusione dei conti del primo trimestre, chiuso con ricavi in rialzo del 7,1% a 712,6 milioni di euro.

L'ebitda è aumentato del 17,4% a 307,5 milioni di euro, con un Ebitda margin in salita del 43%.

I costi totali sono saliti del 2% a 405,1 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta gestionale è pari a 5,086 miliardi di euro.

Nexi, ipotizzando l'uscita dal Covid-19 dall'inizio del secondo trimestre 2022 e nessuna ulteriore escalation della crisi in Ucraina, ha confermato l'Ambition 2022 annunciata al mercato a febbraio 2022.

Nexi: Equita commenta la trimestrale

Commentando i dati di Nexi, Equita SIM evidenzia che complessivamente, la crescita organica delle vendite del 7% nel primo trimestre è stata superiore al 9% se si aggiusta la base dei primi tre mesi del 2021 per i progetti svolti per Ubi Banca, pari a circa 12 milioni di euro, ripartiti tra le 3 divisioni.

L’Ebitda è superiore del 3% rispetto alle stime di Equita SIM e del 2% rispetto al consenso, con un margine Ebitda di 380 punti base anno su anno al 43%.

Il gruppo ha confermato la guidance per il 2022: la crescita delle vendite proforma è attesa tra il 7% e il 9% e quella dell’Ebitda tra il 13% e il 16%.

Nexi: spunti dalla conference call

Dalla conference call è emerso che ad aprile l’andamento dei volumi è rimasto solido e la crescita è migliorata su base sequenziale.

Non si osservano problemi di pricing, con un take rate underlying stabile, e aggiustando il rapporto vendite/volumi per la base installata.

Le attività di integrazione sono on track per realizzare sinergie di 100 milioni di euro nel 2022.

Oltre ai risultati, la società ha annunciato l’acquisizione della piena proprietà di Orderbird, la soluzione di merchant SW leader nel settore alberghiero con sede in Germania, e la vendita del clearing non-SEPA in Italia.

Nexi: Equita taglia il target price

Per gli analisti di Equita SIM, in generale Nexi ha registrato una solida performance in termini di volumi nel primo trimestre, con ricavi in linea con le stime, mentre i margini Ebitda hanno sorpreso positivamnte a causa di un diverso phasing delle sinergie.

La SIM milanese ha confermate le stime e ha ribadito il rating "buy", con un prezzo obiettivo tagliato oggi dell'11% a 16 euro, per riflettere l’aumento del WACC causa rialzo risk free rate.

Nexi: Kepler Cheuvreux rivede il fair value. Upside è da capogiro

A rivedere la valutazione sono stati anche i colleghi di Kepler Cheuvreux che da una parte hanno reiterato il rating "buy" su Nexi e dall'altra hanno taglio il target price da 18 a 17 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 98% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Per il broker i conti del primo trimestre sono stati solidi, ma non bisogna dimenticare che lo scenario macro attuale si conferma incerto.

Nexi: la view di Barclays

Infine, a puntare su Nexi è anche Barclays che ha una raccomandazione "overweight", con un fair value rivisto da 13,9 a 12,5 euro, per tenere conto del de-rating di mercato.