Nexi ieri ha perso quota più del Ftse Mib, con il focus degli analisti già rivolto alla trimestrale in arrivo prima di fine mese.

Chiusura pesante ieri per Nexi che è stato colpito dalle vendite, accusando una performance ben peggiore rispetto a quella del Ftse Mib.

Nexi colpito dai sell ieri

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre un punto e mezzo percentuale martedì, è tornato a perdere terreno ieri, peraltro in maniera decisa.

A fine giornata, infatti, Nexi è stato fotografato a 8,016 euro, con un ribasso del 2,74% e oltre 2,5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,1 milioni.

Nexi: le attese di Equita sui conti del 2° trimestre

Il titolo ieri è finito sotto la lente di Equita SIM in vista dell'appuntamento in agenda prima di fine mese e precisamente del 29 luglio, quando Nexi alzerà il velo sui conti del secondo trimestre.

Gli analisti si aspettano numeri solidi e la conferma della guidance relativa all'esercizio 2022.

Nel dettaglio Equita SIM si aspetta vendite in rialzo del 9% a 797 milioni su base annua e un Ebitda adjusted di 384 milioni di euro, con un incremento del 17%.

La società aveva comunicato a giugno l’andamento dei volumi, che rappresenta circa il 60% dei ricavi, per i mesi di aprile e maggio, con crescite anno su anno superiori al 25% in tutte le principali aree geografiche.

Non erano stati dati invece aggiornamenti quantitativi sulla performance della base installata che rappresenta circa il 40% dei ricavi.

Nexi: analisti vedono forti ricavi

Gli analisti di Equita SIM, per il secondo trimestre di Nexi si aspettano una performance solida dei ricavi, nella parte alta del range indicato per il 2022, fra +7% e +9%, sostenuta da una crescita a doppia cifra dei ricavi merchant che rappresentano circa il 50% delle vendite.

Il business cards dovrebbe crescere a una singola cifra media e quello digital banking, sebbene atteso in miglioramento sequenziale, dovrebbe rimanere in leggero calo anno su anno.

I costi dovrebbero beneficiare dalle sinergie da fusione che dovrebbero portare ad una dinamica sostenuta per l’Ebitda, con un margine in crescita di circa 300 punti base anno su anno ed una crescita poco sopra la parte alta del range indicato per il 2022, fra +13% e +16%.

Nexi: attesa conferma della guidance 2022

Gli analisti si aspettano che Nexi confermi il range di guidance per il 2022 con le loro stime che rimangono nella parte media del range, mentre il consenso si è spostato nella parte bassa.

La società terrà un Capital Markets Day a fine settembre in cui presenterà l’ambizione del nuovo gruppo per il medio termine.

Nexi: Equita SIM dice buy, ma taglia il prezzo obiettivo

Gli esperti di Equita SIM confermano la view positiva sul titolo che tratta con multiplo prezzo-utili 2023 di 12 volte ed un profilo difensivo, tanto che gli analisti ritengono che in una moderata recessione la società possa essere in grado di vedere crescere i ricavi a una singola cifra media.

Da una parte la raccomandazione su Nexi resta ferma a "buy" e dall'altra il prezzo obiettivo è ridotto da 16 a 14 euro, principalmente per effetto tassi con variazioni minime alle stime.