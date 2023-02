Nexi batte il Ftse Mib. Novità su diversi fronti

Nexi in deciso progresso in avvio di settimana: focus sul tema del business dei pagamenti di Unicredit e non solo.

Tra le blue chip che oggi hanno performato meglio del Ftse Mib troviamo anche Nexi che ha vissuto una seduta all'insegna del riscatto.

Nexi in buon rialzo

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di venerdì scorso con un progresso di quasi due punti percentuali, oggi si è mosso in maniera speculare.

A fine giornata Nexi si è fermato a 7,61 euro, con un vantaggio del 2,42% e e circa 3 milioni dei azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,3 milioni.

Nexi: focus su business dei pagamenti di Unicredit

Il titolo oggi è finito sotto la lente del mercato sulla scia di alcune indicazioni riportate dalla stampa.

In un articolo in cui si sottolinea l’importanza degli investimenti in tecnologia da parte delle banche, Corriere Economia oggi è tornato sul tema del business dei pagamenti digitali di Unicredit, sul quale recentemente Bloomberg aveva indicato la volontà della banca di avviare una revisione strategica.

In particolare, spiega Equita SIM, da un lato si descrive come efficiente la fabbrica dei pagamenti digitali Unicredit, che comprende sia la divisione client solution che quella delle specifiche countries, ma dall’altro si sottolinea come, secondo alcuni osservatori, sia possibile pensare ad una combinazione con Nexi.

Nexi: la view di Equita SIM

Considerando che in Italia il modello di Nexi funziona quasi esclusivamente tramite partnership con il mondo bancario, gli analisti di Equita SIM ritengono improbabile che uno dei clienti possa prendere il controllo integrale di Nexi.

In questo modo viene messa potenzialmente a rischio la partnership con le altre banche, specialmente con quelle di cui non si è acquisito il merchant book.

Quello che invece è verosimile, come già commentato di recente dalla SIM milanese, è che Unicredit possa creare una joint-venture con un operatore, ad esempio Nexi o Worldline, per alcune aree di attività oggi gestite internamente, come il merchant acquiring al fine di migliorare la crescita dei ricavi e ridurre i costi.

In attesa di novità, resta immutata la strategia di Equita SIM che su Nexi mantiene invariato il rating "buy", con un prezzo obiettivo a 14 euro.

Nexi acquista 80% del merchant acquiring di Sabadell

Intanto, subito dopo la chiusura odierna di Piazza Affari, Nexi ha diffuso un comunicato da cui si è appreso che la società ha siglato con Banco Sabadell un accordo per una partnership di lungo termine nel mercato spagnolo.

Secondo quanto previsti dall'operazione, Nexi acquisirà l'80% del business merchant acquiring di Sabadell, a seguito del suo scorporo in PayComet SL, società interamente controllata da Sabadell e istituto di pagamento già autorizzato, per un corrispettivo di 280 milioni di euro, che riflette un enterprise value di 350 milioni di euro per il 100%.

Nexi finanzierà l’operazione interamente mediante le risorse di cassa disponibili.

Da evidenziare che è inoltre previsto un accordo di distribuzione in esclusiva della durata iniziale di 10 anni, con due potenziali rinnovi di ulteriori 5 anni ciascuno.

A operazione conclusa, Nexi acquisirà oltre 380mila esercenti e volumi di transazioni pari a circa 48 miliardi di euro.