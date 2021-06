[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

L’indice americano SP500, il capobranco che detta la direzione al folto gruppo degli indici azionari occidentali, aveva ieri da completare la sua missione, chiaramente indicata dal suo comportamento avuto nella prima parte di questa settimana, quando è rimbalzato con veemenza dalla scivolata prodotta dall’ambiguità FED la scorsa settimana. Il compito da portare a termine era nientemeno che alzare l’asticella dei massimi storici, in modo da togliere ogni dubbio sulle sue mire rialziste estive.

E così è stato, con una seduta che è già iniziata in gap rialzista oltre il precedente record, sbrigando subito la formalità, ed è stata poi vissuta tutta su livelli mai frequentati in precedenza. Dopo il salto in alto iniziale, l’asticella del record è arrivata fino a quota 4.271, cioè 14 punti al di sopra del precedente primato. Questo nuova vetta è stata toccata per ben 3 volte durante la seduta, che si è chiusa leggermente al di sotto e con un saldo positivo (+0,58%), mentre il minimo ha coinciso con il precedente record. Per cui, a parte il balzo iniziale, l’andamento della seduta ha avuto un’intonazione piuttosto laterale e poco volatile, che lascia aperto un gap abbastanza ampio (15 punti). Mi stupirei se questo gap non venisse abbastanza presto chiuso da un arretramento.

Anche il tecnologico Nasdaq100 non ha voluto mancare l’appuntamento con il record, ultimamente quasi quotidiano (4 record storici nelle ultime 6 sedute). Nella prima parte di seduta ha portato l’asticella a 14.429 punti, per poi arretrare un po’ nella seconda parte. E’ riuscito comunque a mettere a segno un rialzo di giornata di +0,64%.

La buona cera americana ha ovviamente riportato il buonumore anche in Europa, dove, anche grazie alle rassicurazioni della BCE, che ne suo Bollettino mensile ha riaffermato che la politica monetaria accomodante non sarà cambiata prematuramente, l’indice Eurostoxx50 (+1,14%) ha recuperato esattamente tutta la perdita del giorno precedente.

Anche ieri non è facile giustificare il movimento dei mercati con notizie o considerazioni di tipo fondamentale. Le uniche notizie macroeconomica arrivate dagli USA sono state una conferma di dati già acquisiti (il PIL del primo trimestre, fissato definitivamente al +6,4%, ha confermato esattamente il dato preliminare di due settimane fa), oppure negativi (i sussidi settimanali di disoccupazione sono scesi molto meno del previsto e gli ordini di beni durevoli sono stati inferiori alle attese).

Anche l’evoluzione della pandemia non è certo incoraggiante, dopo che molti epidemiologi stanno avvisando che la variante Delta (indiana), più aggressiva delle precedenti mutazioni, nelle prossime settimane diventerà predominate un po’ in tutto l’occidente, con il rischio che i vaccini vengano spiazzati dalla sua maggior capacità di aggirarli. E già l’OMS ha lanciato l’allarme sulla mutazione della mutazione, la cosiddetta variante Delta Plus, ancora più aggressiva, già isolata da settimane in India.

Eppure ieri i mercati sono saliti incuranti di economia e pandemia, e quelli che contano maggiormente hanno fatto nuovi massimi storici.

Il significato pare abbastanza evidente. Non è l’economia a guidare i mercati in questa fase, ma la componente emotiva e comportamentale. A mio parere nei comportamenti di breve e medio periodo è quasi sempre la componente emotiva a determinare i movimenti dei prezzi. Ma sembra che lo sia ancor più in questa fase in cui la manipolazione rialzista dei mercati, incoraggiata e finanziata dalle iniezioni monetarie di tutte le banche centrali, ha indotto un’euforia che è paragonabile, se non superiore, a quella che si vide negli ultimi anni del secolo scorso, quelli della “new economy” e della bolla dot.com.

Se è così possiamo allora utilizzare la Teoria delle Onde per tracciare una mappa che i mercati potrebbero seguire nel corso dell’estate. Il movimento effettuato ieri ha chiarito meglio le intenzioni comportamentali dell’indice SP500, andando a risolvere alcuni elementi di incertezza che rendevano ostica la lettura delle intenzioni del mercato azionario.

La realizzazione del nuovo massimo storico ha mandato in soffitta le residue possibilità che il movimento ribassista della scorsa settimana potesse proseguire.

Ora abbiamo la possibilità di identificare come completate le prime due delle 5 onde che comporranno l’onda 5 di lungo periodo dell’onda (III) di ampiezza secolare.

Siamo ora all’interno di onda (3), che sarà impulsiva e composta da 5 movimenti. Il massimo storico fatto ieri ci dice che stiamo vivendo la prima onda rialzista i di (3). Dovremmo essere quasi al culmine e la prossima settimana, o addirittura già oggi, dovrebbe partire un po’ di correzione che identificheremo come onda ii di (3). Questa correzione dovrebbe essere abbastanza breve e non dovrebbe neppure avvicinare i minimi della scorsa settimana. Dovrebbe lasciare spazio ad un nuovo impulso in grado di sfondare nuovamente i massimi storici e decreterà che il mercato è nel cuore dell’onda iii di (3). Questa sarà l’onda più impulsiva di tutte e 5 e dovrebbe portarci entro l’estate ad un livello compreso tra 4.400 e 4.500 punti di SP500.

La correzione autunnale riporterà indietro il mercato di qualche punto percentuale tramite l’onda iv, che lascerà poi la scena al rally di fine anno (onda v). Quest’onda conclusiva dell’onda (3) avrà lo scopo di raggiungere l’area 5.000 punti.

Occorre avvisare che questa è la mappa comportamentale che descrive come i mercati vogliono viaggiare in assenza di perturbazioni molto forti da parte del mondo reale (l’economia e la politica).

Le perturbazioni lievi non dovrebbero essere in grado di distogliere i mercati da questo percorso, che incorpora e realizza nei prezzi l’euforia e l’illusione di una salita senza fine, che i mercati stanno vivendo.

Eventi fortemente traumatici potrebbero però mandare in frantumi questo schema e ci obbligherebbero a ricalcolare e ridisegnare la mappa.

Ma fino a quando questi eventi non avverranno, mi sentirei di seguire questa mappa nei mesi futuri. Questo significa, in pratica, che il prossimo storno, che vedremo nei prossimi giorni, fornirà l’occasione di ingresso per sfruttare l’onda iii, che dovrebbe fare abbastanza strada rialzista per dare qualche soddisfazione non trascurabile. Ovviamente la teoria delle Onde non abolisce lo stop loss.