Nuovo BUY e 17 anni di aumenti dei dividendi per il leader delle vendite alimentari USA

Nel report di oggi utilizziamo parte della liquidità disponibile nel nostro portafoglio Top Analisti, derivante dagli ultimi dividendi incassati, per investire su una società leader negli Stati Uniti, che gestisce oltre 2.700 supermercati nel settore alimentare, con un track record di 17 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. Questo specifico settore è da sempre uno dei preferiti dagli investitori per le sue capacità difensive, in grado di generare flussi di cassa stabili anche nei periodi di maggiore turbolenza e rallentamento economico. Su queste basi, Warren Buffett, il guru noto per le sue performance record in borsa negli ultimi decenni, risulta attualmente il maggiore azionista privato della società, con una partecipazione di circa il 7% e un investimento di oltre 2,2 miliardi di dollari. L'azienda quota attualmente in borsa con un forte sconto di oltre il 25% rispetto al valore intrinseco calcolato con il metodo del DDM (Dividend Discount Model). Questo nuovo investimento dovrebbe generare da subito ulteriori 12 dollari di rendita per il portafoglio. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF Italia, aumentiamo l'esposizione su un innovativo ETF azionario, caratterizzato da fondamentali a sconto, che permette di investire con un solo strumento in un ampio paniere di oltre 1.800 società internazionali ad elevato dividendo in 50 paesi di tutto il mondo, ottenendo una distribuzione trimestrale delle rendite.

La prima settimana del 2024 è stata caratterizzata da un andamento positivo dei nostri portafogli, con diverse società appartenenti al modello Top Analisti che hanno messo a segno rialzi elevati, e ben 12 aziende in aumento di oltre il 3%, Al primo posto, spicca Viatris Inc. (VTRS), con un guadagno di +10,6% da venerdì scorso. Fondata nel 1961 ed oltre 38.000 dipendenti, questa società produce, commercializza e distribuisce farmaci generici e di marca, generici complessi, biosimilari e principi attivi farmaceutici in oltre 160 paesi del mondo. L'azienda opera in tutti i principali mercati mondiali, in Cina, e nei grandi paesi emergenti. Nonostante il progresso, il titolo rimane ancora sottovalutato, con un price earning pari a sole 4,2 volte gli utili attesi per l'anno in corso, e 9 analisti che attribuiscono un target medio pari a +35% per i prossimi 12 mesi. In aggiunta, la società offre un ricco dividendo pari al 4%, corrisposto in rate trimestrali. Su queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating BUY. Al secondo posto nella settimana troviamo Merck (MRK), altra società farmaceutica, che vanta un track record di 13 anni consecutivi di crescite dei dividendi, con un guadagno di +7,5% da venerdì scorso, portando il progresso a +58% dalla data del nostro acquisto. Nonostante il forte rialzo, Merck mantiene intatte le prospettive di crescita per i prossimi anni, abbinate ai flussi previsti di dividendi in entrata. Su queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. Complessivamente, i mercati azionari appaiono ancora interessanti, con diverse società che offrono alle attuali condizioni livelli interessanti e valutazioni appetibili. In particolare, ci sono attualmente 709 società con oltre 5 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, sulle oltre 5.000 quotate a Wall Street. Tra queste, 71 società offrono oggi quotazioni con sconti superiori al 20% rispetto al loro valore intrinseco.

Di seguito pubblichiamo gli aggiornamenti più recenti dei rating da parte degli analisti su alcune delle società presenti attualmente nei nostri portafogli:

Nuovo Buy su Coca-Cola (KO), leader mondiale delle bevande con 61 anni consecutivi di aumento dei dividendi. La società è stata inserita tra i titoli TOP per il 2024 da Argus Research, che ha mantenuto un rating Buy, con un obiettivo di 67 dollari, pari a +12,1% dalle attuali quotazioni

Nuovo Buy su McDonald's (MCD) - Leader mondiale della ristorazione fast-food, con 48 anni consecutivi di aumento dei dividendi. L'analista Jeff Bernstein di Barclays ha mantenuto un rating Buy, con un obiettivo di 343 dollari, pari a +16,5% dalle attuali quotazioni

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,4 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +10,9% (7,7% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di** 16 **analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Nuovo BUY e 17 anni di aumenti dei dividendi per il leader delle vendite alimentari negli Stati Uniti

Principali motivazioni di acquisto:

Leadership di mercato. La società è uno dei maggiori rivenditori di generi alimentari negli Stati Uniti, con una quota di mercato del 12,5%, una presenza capillare in tutto il paese, con oltre 2.700 supermercati in 35 stati. La società è attualmente posizionata nei primi 30 posti per ricavi tra le 500 aziende della classifica Fortune. Questa posizione di leadership offre diversi vantaggi, tra cui un vantaggio competitivo sui concorrenti, in termini di scala e distribuzione, una maggiore capacità di negoziare con i fornitori, un'esposizione a una base di clienti diversificata e risultati finanziari solidi.

La società ha registrato una crescita costante dei ricavi e degli utili negli ultimi anni. Nel 2022, l'azienda ha riportato ricavi record per 148 miliardi di dollari con una crescita guidata da vari fattori, tra cui l'espansione della rete di negozi, l'aumento delle vendite di prodotti a marchio privato, l'innovazione dei prodotti e dei servizi, con una strategia di crescita aggressiva.

La società sta investendo in una serie di iniziative per accelerare ulteriormente la crescita, tra cui l'espansione della sua rete di negozi, con l'apertura di nuovi supermercati e l'acquisizione diretta dei concorrenti sul mercato, l'innovazione dei prodotti e dei servizi, con l'introduzione di nuovi prodotti a marchio privato e l'espansione dell'e-commerce, abbinata ad una maggiore espansione internazionale, con l'apertura di negozi in nuovi mercati. Queste iniziative dovrebbero accelerare la crescita e generare un maggiore valore per gli azionisti nei prossimi anni.

Posizione finanziaria forte e dividendi in costante crescita. La società ha un bilancio solido con un rating creditizio pari a investment grade, un guidizio che la rende un'opzione attraente per gli investitori che puntano a redditi stabili. In questo contesto, la società paga un dividendo trimestrale di 0,29 dollari per azione, con un rendimento annuo del 2,5%, in costante crescita da 17 anni consecutivi.

Interesse del settore da parte degli investitori. Tradizionalmente, il comparto dei supermercati è da sempre presente nei portafogli dei grandi investitori a Wall Street. Le motivazioni sono semplici: i beni primari sono sempre necessari e anche nei periodi di rallentamento economico i consumatori difficilmente rinunciano ai consumi più tradizionali come quello alimentare, potenzialmente capaci di generare flussi di cassa e dividendi stabili con qualsiasi andamento di mercato. In questo contesto, In questo contesto, Warren Buffett, il guru noto per le sue performance record in borsa negli ultimi decenni, risulta attualmente il maggiore azionista privato della società, con una quota di circa il 7% e un investimento di oltre 2,2 miliardi di dollari.

Il titolo presenta attualmente quotazioni scontate in borsa, con i maggiori analisti e broker internazionali che attribuiscono al titolo potenziali superiori al 20% nei prossimi 12 mesi. Il grafico sotto (fonte Morningstar), mostra l'andamento del titolo rispetto al valore intrinseco calcolato, dal 2013 ad oggi. Le aree in arancione evidenziano i periodi di sopravvalutazione, mentre le aree in azzurro indicano i periodi di sottovalutazione. Come si evidenzia, dopo quattro anni consecutivi di sopravvalutazione, da metà del 2022 il titolo è passato in area di sottovalutazione, e presenta uno sconto crescente in borsa rispetto al valore intrinseco stimato dagli analisti.

Descrizione del business: Fondata nel lontano 1883 ed oltre 430.000 dipendenti, ‎questa società opera come primario rivenditore di alimenti e farmaci negli Stati Uniti. L'azienda gestisce oltre 2.700 negozi di alimenti, di cui oltre 2.200 dotati anche di farmacie interne e 1.600 con annesse stazioni di rifornimento carburanti. I suoi negozi di alimentari offrono alimenti naturali e biologici, tra cui carne, pesce fresco, latticini, prodotti da forno, prodotti freschi, e prodotti per animali domestici. Le farmacie annesse forniscono farmaci da banco e su prescrizione medica, con un volume complessivo oltre 300 milioni di ricette processate, e i grandi magazzini forniscono abbigliamento, moda, arredamento per la casa, vita all'aperto, elettronica, prodotti automobilistici e giocattoli.

Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 17 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 2,5% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 52%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 13,6% annuo composto. Storicamente, il rendimento del dividendo si è mosso da un minimo di 1,4% nei periodi di sopravvalutazione del titolo ad un massimo del 2,6% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. L'attuale rendimento, pari al 2,5%, indica un forte sconto rispetto alle medie storiche. Per ritornare in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe aumentare di oltre 80% dai valori attuali.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 18,2% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili ancora sostenuta, e pari al 8% annuo.

**Multipli di borsa: **Il price earning attuale del titolo è pari a sole 10,6 volte gli utili attesi per il 2024. La capitalizzazione attuale è pari a 33 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,23 volte.

Performance in borsa: Dal 31 ottobre 1988 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +25.880%, calcolando il reinvestimento dei dividendi (fonte Morningstar). Nonostante i brillanti risultati ottenuti, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 24% rispetto ai massimi toccati ad aprile 2022, confermando una interessante opportunità di ingresso a prezzi scontati.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 20 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,4 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio per i prossimi 12 mesi pari a +9,1% dalle attuali quotazioni di borsa, a cui si aggiunge il dividendo del 2,5%, per un Total Return complessivo pari a +11,6% per i prossimi 12 mesi. In aggiunta, nelle ultime settimane, gli analisti di Morningstar stanno assegnando al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale di +15% rispetto al valore intrinseco calcolato.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

1) Dividendo attuale per azione: 1,16 dollari

2) Stima di crescita futura del dividendo: 8% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita effettiva del 13,6% annuo, ottenuto dalla società negli ultimi 10 anni

4) Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 62,64 dollari. Considerando le ultime quotazioni di borsa pari a 46,05 dollari, il titolo presenta uno sconto pari al 26,5% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste considerazioni, aumentiamo oggi l'esposizione per il nostro portafoglio Top Analisti.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 ETF, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con quasi 100 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Nuovo BUY - 1.800 società internazionali ad elevato dividendo in un solo ETF a distribuzione trimestrale

Reinvestiamo oggi la liquidità disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati e aumentiamo oggi l'esposizione su un particolare ETF azionario che include in un solo strumento le migliori società a dividendo di tutto il mondo, con oltre 1.800 società in portafoglio. Inserito per la prima volta in portafoglio il 26 gennaio 2021, questo ETF vanta ora una performance di quasi il 20%, calcolando i dividendi incassati. Nonostante il progresso, abbinato al rendimento crescente prodotto dalle cedole, il fondo offre attualmente fondamentali interessanti e multipli a sconto rispetto ai principali mercati azionari internazionali. Osservando i fondamentali, le società appartenenti al fondo presentano una capitalizzazione media di 67,7 miliardi di dollari per titolo, un rapporto prezzo utili pari a 11,8 volte, un valore di libro pari a 1,6 volte, ed una crescita prevista degli utili del 10,8% annuo composto. Alla luce dei multipli interessanti, questo particolare ETF è un efficace strumento per investitori che come noi sono alla ricerca di rendite periodiche crescenti nel tempo. Questo innovativo ETF low cost a replica fisica investe su un ampio portafoglio diversificato di 1.854 aziende leader **a dividendo **in oltre 50 paesi del mondo, compresi i paesi emergenti, selezionate tra quelle che distribuiscono dividendi superiori alla media. Il fondo raccoglie tutti i dividendi con l’obiettivo di liquidarli ai partecipanti, con cadenza regolare ogni tre mesi. In sintesi si tratta di un potente strumento a rendita che forma anche da solo un portafoglio ampio e diversificato sulle migliori aziende internazionali a dividendo. Sulla base delle distribuzioni storiche, il rendimento da dividendo ammonta al 3,5% annuo. In aggiunta, dal 2013 ad oggi il fondo vanta una performance pari a +85%. Con un costo molto contenuto (TER 0,29%) ed oltre 4 miliardi di patrimonio, questo fondo costituisce una partecipazione chiave a dividendo per il nostro modello, e include diverse società presenti anche singolarmente in entrambi i nostri portafogli Top Analisti e Top Dividend, come Johnson & Johnson, Chevron, Procter & Gamble, Pfizer, Merck, Abbvie e Coca Cola. Il 42,2% del patrimonio dell'ETF è attualmente investito negli Stati Uniti, seguito dal 8,4% del Giappone e 7,6% del Regno Unito. Forte la presenza dei paesi emergenti, con la Cina, attestata al 4,7%, il Brasile, all'1,4% e l'India all'1,3%. Su queste basi, considerati i fondamentali interessanti e il dividendo elevato, aumentiamo oggi l'esposizione su questo fondo, mediando i prezzi, in un'ottica di accumulo.