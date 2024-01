Nuovo BUY - 16 anni di aumenti dei dividendi per un leader di internet e Pay TV

Approfittando delle quotazioni favorevoli e delle prospettive di crescita per il futuro, nel report di oggi utilizziamo parte della liquidità disponibile nel nostro portafoglio Top Analisti, derivante dagli ultimi dividendi incassati, per investire su una delle aziende mondiali leader nei settori di internet, 5G, Pay TV, cinema e parchi a tema, che vanta una storia di importanti successi e performance record a Wall Street negli ultimi decenni. In aggiunta, questa azienda vanta un track record di ben 16 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. Da settembre 2022, data del nostro primo inserimento nel portafoglio, il titolo mostra già un progresso di oltre il 20%. Nonostante l'incremento, la società quota attualmente in borsa con uno sconto del 32% rispetto al valore intrinseco calcolato con il metodo del DDM (Dividend Discount Model). Questo nuovo investimento dovrebbe generare da subito ulteriori 37 dollari annui di rendita aggiuntiva per il portafoglio Top Analisti.

Settimana stabile per i nostri portafogli, sulla scia del buon andamento di Wall Street, con i principali indici azionari che venerdì scorso hanno segnato nuovi massimi storici. Al primo posto tra le nostre posizioni spicca Chubb Limited (CB), primaria compagnia assicurativa americana, con un rialzo di +4,3% in sole cinque sedute, portando il guadagno complessivo a +148% da febbraio 2014, data del nostro primo inserimento nel portafoglio Top Analisti. In aggiunta, la società vanta un track record di 30 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, con una crescita dell'8,5% annuo negli ultimi 10 anni. Al secondo posto nella settimana troviamo un'altra compagnia assicurativa,** Cincinnati Financial (CINF), con un rialzo di +3,7% da venerdì scorso, portando il guadagno complessivo a +193% da gennaio 2012, data del nostro inserimento nel portafoglio. Anche questa società vanta un eccezionale track record, con ben *63 anni consecutivi di aumenti dei dividendi e una crescita della cedola pari al 6,1% annuo negli ultimi 10 anni. Nonostante i progressi maturati entrambe le società mantengono inalterate le prospettive di crescita per il futuro e si confermano come potenti e stabili macchine da reddito per il portafoglio. Su queste basi, manteniamo i due titoli in portafoglio, con un rating HOLD per Chubb e BUY per Cincinnati Financial.

Di seguito pubblichiamo gli aggiornamenti più recenti dei rating da parte degli analisti su alcune delle società presenti attualmente nei nostri portafogli:

Nuovo Buy su Merck & Company (MRK) - Leader nel settore farmaceutico, con 13 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - L'analista Andrew Baum di UBS ha mantenuto una valutazione Buy, alzando l’obiettivo da 122 a 140 dollari, pari a +14,2% dalle attuali quotazioni

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a **15,4 **volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +12,4% (9,2% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 16 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Nuovo BUY - 16 anni di aumenti dei dividendi e target elevati per un leader globale di internet e Pay TV

Principali motivazioni di acquisto: Molti tra i nostri lettori saranno sicuramente già clienti di questa società con un abbonamento mensile alla Pay TV o al servizio Wi-Fi ultraveloce. Ora, considerate le quotazioni a forte sconto in borsa, è possibile partecipare a questo business di successo anche da azionisti, beneficiando di flussi crescenti di dividendi. La nuova società che analizziamo oggi per il portafoglio Top Analisti è una delle aziende del portafoglio con i target più elevati per i prossimi 12 mesi e rappresenta una delle storie di maggiore successo a Wall Street degli ultimi decenni. In aggiunta, l'azienda vanta un track record di 15 anni consecutivi di crescite dei dividendi. Ecco in particolare alcune motivazioni per investire nella società:

1. Leader nel settore dei media: L'azienda è leader nel settore dei media, con una vasta gamma di servizi, tra cui la TV via cavo, l'accesso a Internet ad alta velocità, la telefonia e la produzione di contenuti, il che significa che la società ha diverse fonti di reddito.

2. Forte posizione di mercato: La società ha una forte posizione di mercato negli Stati Uniti, essendo uno dei più grandi operatori di TV via cavo nel paese, il che le conferisce un vantaggio significativo rispetto ai concorrenti.

3. Continua espansione: L'azienda ha continuato ad ampliare la sua attività grazie ad acquisizioni di imprese, come ad esempio l'acquisizione di importanti società di produzione cinematografiche. Questa espansione potrebbe migliorare la posizione competitiva e aumentare i suoi profitti.

4. Buon rendimento del dividendo: La società offre un rendimento del dividendo solido, in crescita da 16 anni consecutivi, il che la rende un'opzione interessante per gli investitori che cercano un flusso di reddito costante.

5. Buona performance finanziaria: Nel complesso, l'azienda ha registrato una buona performance finanziaria negli ultimi anni, con un aumento costante del reddito operativo.

6. Il titolo presenta attualmente quotazioni scontate in borsa, con i maggiori analisti e broker internazionali che attribuiscono potenziali superiori vicini al 15% nei prossimi 12 mesi. Il grafico sotto (fonte Morningstar), mostra l'andamento del titolo rispetto al valore intrinseco calcolato, dal 2013 ad oggi. Le aree in arancione evidenziano i periodi di sopravvalutazione, mentre le aree in azzurro indicano i periodi di sottovalutazione. Come si evidenzia, da metà del 2021 il titolo è passato in area di sottovalutazione, e presenta uno sconto crescente in borsa rispetto al valore intrinseco stimato dagli analisti.

Descrizione del business: Fondata nel 1963 e quasi 190.000 dipendenti, la società opera in tutto il mondo attraverso i segmenti Comunicazioni via cavo, Media, Studi di produzione cinematografici, Parchi a tema e Pay TV. Il segmento Comunicazioni via cavo offre servizi a banda larga, video, voce, wireless e altri servizi a clienti residenziali e commerciali. Il segmento Media gestisce le piattaforme televisive e streaming di reti via cavo nazionali, regionali e internazionali. Il segmento Studios gestisce le operazioni di produzione e distribuzione degli studi cinematografici e televisivi. Il segmento Parchi a tema gestisce parchi a tema in Florida, Hollywood, California, a Osaka in Giappone e a Pechino in Cina. Il segmento Pay TV offre servizi diretti al consumatore, come video, banda larga, servizi telefonici vocali e wireless, e il business dei contenuti gestisce reti di intrattenimento e sport.

Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 16 anni. Il dividendo attuale è pari al 2,7% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali. Storicamente, il rendimento del dividendo si è mosso da un minimo di 1,6% nei periodi di sopravvalutazione del titolo ad un massimo di 2,8% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. L'attuale rendimento del dividendo, pari al 2,7% indica un forte sconto del titolo rispetto alle medie storiche. Per ritornare in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe quasi raddoppiare dai valori attuali.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso di +8,8% annuo. Gli analisti stimano una continuazione del trend positivo, con una crescita annua composta degli utili pari al 9,4% annuo per i prossimi cinque anni.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 10,1 volte gli utili attesi per il 2024. La capitalizzazione attuale è pari a 174 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,5 volte.

Performance in borsa: La società è stata una delle più performanti negli ultimi decenni a Wall Street, con un guadagno complessivo del 17% annuo composto dal 31 gennaio 1973 ad oggi (fonte Morningstar). Grazie a questi risultati, un capitale di 10.000 dollari investiti sul titolo 51 anni fa, si sono trasformati ad oggi in un capitale multimilionario, pari ad oltre 30 milioni di dollari, calcolando il reinvestimento dei dividendi. Nonostante i brillanti risultati ottenuti, il titolo quota ora ad un livello inferiore del 28% rispetto ai massimi toccati ad agosto del 2021, creando una interessante finestra di ingresso per nuovi investimenti.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 25 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (2,2) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a +14,7% per i prossimi 6-12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo del 2,7%, per un Total Return complessivo pari a +17,4%. In aggiunta, nelle ultime settimane, gli analisti di Morningstar stanno assegnando al titolo un rating elevato di quattro stelle, con un potenziale di +60% rispetto al valore intrinseco calcolato.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo.

Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

1) Dividendo attuale per azione: 1,16 dollari

2) Stima di crescita futura del dividendo: +8% annuo, valore conservativo, sulla base delle crescite superiori dei dividendi messe a segno dalla società negli ultimi 10 anni

3) Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 62,64 dollari. Considerando le ultime quotazioni di borsa il titolo presenta oggi uno sconto pari al 32,1% rispetto al valore calcolato, rendendo interessante questa società per il nostro portafoglio Top Analisti, come posizione a rendita crescente e forti potenziali per i prossimi anni. Sulla base di queste considerazioni, aumentiamo oggi l'esposizione per il nostro portafoglio Top Analisti.

Paolo Crociato

DIVIDENDI.ORG