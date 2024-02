Nuovo BUY - Un network di 30.000 fast food nel mondo con dividendi elevati e crescita

Nel report di oggi utilizziamo una parte della liquidità disponibile in portafoglio, derivante dagli ultimi dividendi incassati, per investire su una importante società internazionale, che offre elevati potenziali di crescita per i prossimi anni, abbinati a un solido track record di 12 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. In aggiunta, l'azienda vanta tra i propri soci autorevoli investitori internazionali, divenuti popolari a Wall Street per le performance superiori ottenute negli ultimi anni. Questo nuovo investimento dovrebbe generare da subito ulteriori 37 dollari di rendita annua per il portafoglio.

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento positivo per i nostri portafogli, che hanno messo a segno buoni rialzi, nonostante la flessione di Wall Street da venerdì scorso. In questo contesto, ben 23 società appartenenti al nostro modello Top Analisti hanno ottenuto guadagni settimanali superiori al 2%. Tra queste, al primo posto spicca WK Kellogg Co (KLG), leader mondiale dei cereali, con un guadagno di +21,6% nella settimana, dopo l'annuncio di risultati superiori alle attese. In particolare, l’intero anno 2023 ha registrato un fatturato netto di 2,763 miliardi di dollari, in aumento del 2,5% su base annua. L'utile netto è stato di 110 milioni di dollari, che ha portato a un margine EBITDA rettificato del 9,4%, battendo le stime degli analisti. Su queste basi, la società ha migliorato le previsioni per il 2024, che hanno generato i forti rialzi del titolo in borsa nell'ultima settimana. In aggiunta, la società presenta un price earning pari a sole 11 volte gli utili attesi, e offre una ricca rendita annua, con un rendimento del dividendo pari al 4,23% sulle attuali quotazioni di borsa. Su queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating BUY.

Di seguito pubblichiamo gli aggiornamenti più recenti dei rating da parte degli analisti su alcune delle società presenti attualmente nei nostri portafogli:

Coca Cola (KO), leader mondiale delle bevande, ha aumentato il dividendo trimestrale del 5,4% a 0,485 dollari per azione, portando a 62 anni consecutivi di aumenti dei dividendi

Nuovo Buy su Walmart (WMT) - Leader mondiale dei supermercati con 50 anni consecutivi di aumento dei dividendi - L'analista Paul Lejuez di Citi ha mantenuto un rating Buy, con un obiettivo di 190 dollari, pari a +11,6% dalle attuali quotazioni. Dal 26/02/2023 Walmart effettuerà uno split, assegnando tre azioni nuove ogni vecchia azione posseduta

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione del portafoglio Top Analisti: Questo particolare modello è attualmente uno dei più visualizzati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico portafoglio le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di rendimento e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 singole cedole distribuite, corrispondenti ad un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale assegnata a ciascuna società.

Fondamentali del portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il modello presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a **15,6 **volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,6. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, vengono privilegiate società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e indica la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Prospettive di crescita del portafoglio Top Analisti per i prossimi 6-12 mesi: +9,3% secondo i target medi di 16 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell, a cui si aggiunge un dividendo medio pari al 3,2% per una crescita potenziale complessiva pari a +12,5%

Nuovi acquisti: Utilizziamo parte della liquidità derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo in apertura di mercato. Questo nuovo acquisto dovrebbe generare da subito ulteriori 37 dollari di rendita annua per il portafoglio. Vediamo ora nel dettaglio l'analisi della nuova società che acquistiamo oggi per il portafoglio.

Nuovo BUY - Un network di 30.000 fast food nel mondo con dividendi elevati e forti prospettive di crescita

Principali motivazioni di acquisto:

• Questa importante società operante nella ristorazione vanta tra i propri soci autorevoli investitori internazionali.

• La società ha una presenza globale e diversificata, con diversi marchi di ristorazione veloce che operano in più di 100 paesi del mondo.

• La società ha mostrato una crescita del fatturato e degli utili nel corso degli ultimi anni.

• La società ha un rapporto prezzo utili inferiore alla media del settore dei ristoranti, che indica una valutazione relativamente attraente.

• La società offre un rendimento da dividendo del 3%, superiore alla media del settore e del mercato. In aggiunta, la scorsa settimana l’azienda ha annunciato un aumento del dividendo, portando a 12 anni consecutivi di aumenti dei dividendi.

• La società ha un obiettivo di migliorare i risultati sostenibili relativi al cibo, al pianeta, alle persone e alle comunità attraverso uno specifico piano implementato dal management.

Descrizione del business: Fondata nel 1954 ed oltre 500.000 tra dipendenti e collaboratori in franchising, questa azienda detiene attualmente un network di oltre 30.000 ristoranti in 100 paesi del mondo, suddivisi su alcuni dei marchi più conosciuti del settore, per un totale di oltre 11 milioni di clienti serviti ogni giorno in tutto il mondo. I numeri sono da record, con ricavi per 7 miliardi annui, 2 miliardi di tazze di caffè e 2,1 miliardi di hamburger serviti ogni anno. In aggiunta, la società ha annunciato un ambizioso obiettivo che prevede di raggiungere un minimo di 40.000 ristoranti nel mondo, 60 miliardi di dollari di vendite a livello di sistema e 3,2 miliardi di dollari di reddito operativo aggiustato entro il 2028, con una crescita annua media del 5% dei ristoranti e dell’8% delle vendite a livello di sistema, che dovrebbe tradursi in una crescita del reddito operativo di almeno l’8%. La società si concentrerà sul miglioramento dei risultati sostenibili relativi al cibo, che include iniziative come la riduzione dell’impronta ambientale, il sostegno alla diversità e all’inclusione, la promozione della sicurezza alimentare e la creazione di opportunità per i dipendenti e i franchisor. In questo contesto, la società punterà a espandere i suoi quattro marchi di ristorazione veloce in diversi mercati, sia esistenti che nuovi, sfruttando le opportunità di innovazione dei prodotti, di digitalizzazione, di delivery e di drive-thru. Per il marchio principale, la società si propone di aumentare la penetrazione del mercato in Europa, Medio Oriente e Africa, con l’obiettivo di aprire 1.500 nuovi ristoranti entro il 2028, grazie a partnership con nuovi master franchisor, lanciare nuovi prodotti come hamburger vegetali e al salmone, potenziare le piattaforme digitali e di delivery, con l’obiettivo di raggiungere il 50% delle vendite tramite canali digitali entro il 2028. Per il marchio caffetterie, la società si propone di crescere nel segmento del servizio veloce in Nord America, con una particolare attenzione al Canada, dove detiene già una quota di mercato elevata in caffè, prodotti da forno e colazione; ampliare il menu con nuove offerte per il pomeriggio, le bevande fredde e i prodotti salati; migliorare l’esperienza dei clienti con il rinnovamento dei ristoranti, il potenziamento del drive-thru e il lancio di un programma fedeltà digitale. Per il terzo marchio , la società si propone di sfruttare il successo del suo iconico sandwich di pollo per attrarre nuovi clienti e aumentare la frequenza delle visite; espandersi in nuovi mercati internazionali, come il Regno Unito, la Romania, la Spagna e la Svizzera, con l’obiettivo di aprire 1.500 nuovi ristoranti entro il 2028; investire in tecnologia e delivery per migliorare la convenienza e la velocità del servizio. Infine, per il quarto marchio la società intende sviluppare rapidamente i suoi canali digitali per raggiungere valori vicini al 100% delle vendite nei prossimi anni; migliorare la velocità del servizio attraverso l’innovazione delle attrezzature; accelerare la crescita netta dei ristoranti in mercati attraenti, con l’obiettivo di aprire 300 nuovi ristoranti ogni anno nei prossimi anni, per un totale di 800 nuovi ristoranti entro il 2028. Secondo il management, la politica di dividendi elevati, abbinata alla crescita dei flussi di cassa e alla strategia di acquisti di azioni proprie (buyback) saranno i motori della creazione di valore per gli azionisti. Sulla base dei piani di sviluppo previsti dall'azienda gli analisti prevedono utili in crescita di oltre il 9% annuo composto per i prossimi 5 anni.

Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con 12 anni consecutivi di aumenti del dividendo. Il dividendo attuale è pari al 3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 59%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 24,8% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi livelli di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni la rendita da dividendo potrebbe superare ampiamente il 10% annuo.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 7,3% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 9,1% annuo.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 16,1 volte gli utili attesi per il 2024. La capitalizzazione attuale è pari a 23,5 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 3,4 volte.

Performance in borsa: Negli ultimi 10 anni il titolo ha messo a segno risultati positivi, con un rendimento complessivo pari a +151,8%, considerando il reinvestimento dei dividendi (fonte Morningstar). Nonostante la crescita ottenuta, il titolo mantiene elevati potenziali di crescita per i prossimi anni, secondo gli analisti.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 22 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 1,9 BUY su una scala da 1 a 5 (1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +10,1% per i prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo atteso pari al 3%, per un potenziale complessivo pari a +13,1%

Valutazione: Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo.

Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

1) Dividendo attuale per azione: 2,32 dollari

2) Stima di crescita futura del dividendo: +7% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita effettiva, ottenuta dalla società negli ultimi 10 anni

3) Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 82,75 dollari. Considerando le ultime quotazioni di borsa, il titolo presenta oggi uno sconto pari al 6,7% rispetto al valore calcolato. Su queste basi, aumentiamo oggi l'esposizione sulla società per il nostro portafoglio Top Analisti.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Investire sulle 50 società più grandi del mondo con un solo ETF a dividendo

Questo particolare ETF è uno degli investimenti più performanti del nostro portafoglio, con una quota pari a 7,5% del modello, ed una performance escluso dividendi pari a +110% dal nostro primo acquisto. Negli ultimi 10 anni la performance è stata ancora più elevata, e pari a +277% (febbraio 2014 - febbraio 2024), corrispondente a un rendimento del 14,2% annuo composto. Questo ETF detiene un portafoglio concentrato, ed investe a livello globale selezionando soltanto le 50 aziende internazionali più grandi del mondo. I titoli sono selezionati con un benchmark internazionale che rappresenta 51 paesi. I criteri per la selezione delle società includono la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante, vendite, ricavi e utile netto. L'indice è calcolato sia in dollari statunitensi sia in euro. In sintesi, tramite questo strumento quotato a Milano possiamo acquistare con un solo investimento un paniere di società leader del calibro di Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Coca Cola, Johnson & Johnson, Exxon, Taiwan Semiconductor, Samsung e Nestlè, con un TER contenuto dello 0,40% annuo. Grazie alle 50 blue chip contenute nel fondo, ripartite su varie valute e su un totale di 18 diversi settori, questo ETF può costituire anche da solo un portafoglio azionario di alta qualità. Su queste basi, il portale Morningstar assegna attualmente a questo strumento il rating massimo, pari a cinque stelle. Molte tra le 50 società TOP contenute in questo ETF sono oggi incluse anche singolarmente nei nostri portafogli e tra quelli dei grandi investitori internazionali del calibro di Warren Buffett, Donald Yacktman, Bill Nygren e David Einhorn. Il fondo si adatta quindi agli investitori che desiderano partecipare alla crescita mondiale investendo nelle grandi multinazionali a livello globale, utilizzando un unico strumento, facile da negoziare, anche in una ottica di piano di accumulo. In aggiunta, l'ETF incassa i dividendi delle varie società e le distribuisce ai partecipanti in due rate semestrali a luglio e dicembre di ogni anno.