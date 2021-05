Con l’adozione nel 2015 dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, i governi di tutto il mondo hanno scelto una via più sostenibile per il nostro pianeta e la nostra economia. In questo contesto manca però una definizione standard di investimenti sostenibili. Per fare chiarezza è stato introdotto il regolamento SFDR, il primo dei quattro pilastri dell’Action Plan Europeo per la Finanza Sostenibile.

[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Con l’adozione nel 2015 dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, i governi di tutto il mondo hanno scelto una via più sostenibile per il nostro pianeta e la nostra economia.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile è incentrata su 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Nei prossimi 9 anni questi obiettivi ci guideranno nella preparazione di un futuro in grado di garantire la stabilità, un pianeta sano, società eque, inclusive e resilienti nonché economie prospere.

L’accordo di Parigi, firmato nel dicembre 2015 da 195 paesi, costituisce il primo accordo universale sul clima mondiale per adattare e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici e per limitare il riscaldamento climatico a un valore ben inferiore a 2°C.

La sostenibilità e la transizione verso un’economia a basso contenuto di carbonio, più efficiente in termini di risorse e circolare sono elementi fondamentali per garantire la competitività a lungo termine dell’economia globale.

Poiché dobbiamo far fronte sempre più alle conseguenze catastrofiche e imprevedibili dei cambiamenti climatici e dell’esaurimento delle risorse, è necessario agire urgentemente per adattare le politiche pubbliche a questa nuova realtà.

In questo caso il settore finanziario è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano. Il sistema finanziario si trova ancora in fase di riforma per integrare quanto appreso dall’esperienza della crisi finanziaria e in questo contesto può costituire parte della soluzione verso un’economia più verde e più sostenibile.

Il riorientamento del capitale privato verso investimenti più sostenibili esige una transizione di ampia portata nelle modalità operative del sistema finanziario. Si tratta di una necessità se l’UE mira a sviluppare una crescita economica più sostenibile, a garantire la stabilità del sistema finanziario e a promuovere una maggiore trasparenza con una visione a lungo termine nell’economia.

Questa visione si trova anche al centro del progetto dell’Unione dei mercati dei capitali dell’UE.

Alla fine del 2016 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile. Il 31 gennaio 2018 il gruppo di esperti ha pubblicato la sua relazione finale che presenta una visione globale sui modi per elaborare una strategia finanziaria sostenibile per l’UE.

Dalla relazione emerge che la finanza sostenibile consta di due imperativi:

migliorare il contributo della finanza alla crescita sostenibile e inclusiva finanziando le esigenze a lungo termine della società; consolidare la stabilità finanziaria integrando i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo decisionale relativo agli investimenti.

La relazione propone dieci raccomandazioni chiave, diverse raccomandazioni trasversali e azioni mirate a specifici settori del sistema finanziario. Questo piano di azione si fonda sulle raccomandazioni formulate dal gruppo per elaborare una strategia dell’UE per la finanza sostenibile.

E' da tutto questo che nasce il regolamento SFDR.

Scenario

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di fondi ESG, soluzioni che prendono in considerazione ambiente, società e governance nell’effettuare le proprie scelte di investimento.

In questo contesto manca però una definizione standard di investimenti sostenibili e questo può portare a comportamenti opportunistici.

Per fare chiarezza è stato introdotto il regolamento SFDR, il primo dei quattro pilastri dell’Action Plan Europeo per la Finanza Sostenibile.

L’SFDR ha l’obiettivo di rendere più trasparenti le informazioni sui prodotti ESG così da facilitare il confronto tra gli strumenti finanziari che incorporano la sostenibilità nella propria politica di investimento.

Il regolamento rappresenta un primo passo per orientarsi nel vasto universo degli investimenti sostenibili, e individuare le soluzioni che meglio rispecchiano i propri obiettivi.

Cerchiamo quindi di esaminare un po' più in dettaglio il regolamento SFDR, e di capire perché sia molto importante per gli investitori.

Cos'è la SFDR, quindi?

La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) impone obblighi di divulgazione ESG obbligatori per i gestori patrimoniali e altri partecipanti ai mercati finanziari con disposizioni sostanziali del regolamento in vigore dal 10 marzo 2021.

La SFDR è stata introdotta dalla Commissione europea insieme al regolamento sulla tassonomia e al regolamento sui Benchmark Regulation come parte di un pacchetto di misure legislative derivanti dal piano d'azione della Commissione europea Piano d'azione della Commissione europea sulla finanza sostenibile.

La SFDR mira a portare un livello di parità per i partecipanti al mercato finanziario ("FMP") e i consulenti finanziari sulla trasparenza in relazione ai rischi di sostenibilità, la considerazione degli impatti negativi della sostenibilità nei loro processi di investimento e la fornitura di informazioni relative alla sostenibilità rispetto ai prodotti finanziari.

La SFDR richiede ai gestori patrimoniali come i gestori AIFM e quelli UCITS di fornire informazioni prescritte e standardizzate su come i fattori ESG sono integrati sia a livello a livello di entità e di prodotto.

Una parte significativa della SFDR si applica a tutti i gestori patrimoniali, che abbiano o meno un un focus esplicito sull'ESG o sulla sostenibilità. La SFDR si manifesta in informazioni aggiuntive per i partecipanti al mercato finanziario attraverso:

siti web;

prospetti;

report periodici

Quando entra in vigore l'SFDR?

Le disposizioni principali (livello 1) del regolamento sulla divulgazione si applicheranno a partire dal 10 marzo 2021.

I requisiti di divulgazione più dettagliati relativi alla divulgazione relazioni periodiche dei prodotti incentrati sugli ESG sono dichiarati applicarsi a partire dal 1° gennaio 2022 (livello 2).

Qual è la differenza tra livello 1 e livello 2?

Le informazioni di livello 1 sono informazioni a livello di entità che richiedono informazioni sulle politiche del FMP sull'identificazione e la prioritizzazione dei principali impatti negativi sulla sostenibilità.

Gli FMP dovranno anche fornire una descrizione dei principali impatti negativi sulla sostenibilità e di qualsiasi azione intrapresa o, se rilevante, pianificata in relazione ad essi, così come una sintesi delle politiche di impegno.

Mentre i requisiti nella SFDR relativi alla divulgazione a livello di entità dei principali impatti negativi si applicano dal 10 marzo 2021 (livello 1) su una base "comply or explain", l'ulteriore divulgazione dettagliata a livello di entità e di prodotto 2, che include la "dichiarazione dei principali impatti negativi di sostenibilità", si applicherà a partire dal 10 marzo 2021.

C'è chiarezza su quali siano le informazioni aggiuntive di livello 2 richieste dalla SFDR?

Sì, ma non sono definitive. Tuttavia, è incoraggiato che queste bozze di requisiti siano usate come riferimento per l'applicazione delle disposizioni di livello 1. Questi requisiti di divulgazione sono ora ritardati fino al 01 gennaio 2022.

L'SFDR è diverso dal regolamento della tassonomia?

Sì, ma sono correlati. Il regolamento sulla tassonomia è il principale meccanismo della Commissione europea per affrontare il "greenwashing" in quanto stabilisce i criteri per determinare se un'attività è ambientalmente sostenibile, compreso il fatto che l'attività contribuisca a, o non danneggi significativamente, uno o più obiettivi ambientali specifici.

Il regolamento sulla tassonomia richiede ulteriori informazioni, che devono essere fatte in aggiunta a quelle stabilite nella SFDR. Il regolamento sulla tassonomia è in vigore dal 01 gennaio 2022.

Cosa dovrebbero fare i clienti e come possono essere aiutati dai consulenti?

I clienti devono essere pronti inizialmente per le divulgazioni di livello 1 entro il 10 marzo 2021. I requisiti più onerosi, tuttavia, sono le informazioni di livello 2 - in vigore dal 01 gennaio 2022. I clienti dovrebbero considerare come potranno soddisfare questi requisiti attuali e futuri in futuro dal punto di vista della struttura, dei sistemi e dei dati.

Un futuro più verde e sostenibile, tutti insieme

Un futuro più verde è una priorità assoluta per l'Unione europea, ora che manca meno di un decennio alla data del 2030 per raggiungere gli obiettivi ambientali stabiliti nell'Accordo di Parigi e negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'ONU, accennati prima.

Il settore pubblico non può sostenere l'intero onere degli enormi investimenti necessari per raggiungere questi obiettivi. Le aziende e le istituzioni finanziarie devono collaborare con i governi, e per assicurarsi che lo facciano, l'UE sta emanando un ampio quadro di leggi e regolamenti.

La SFDR cerca di aumentare la trasparenza su come i partecipanti al mercato finanziario, come i gestori patrimoniali e i consulenti finanziari, integrano i rischi e le opportunità di sostenibilità nelle loro decisioni e raccomandazioni di investimento.

Richiederà loro di classificare tutti i loro fondi d'investimento in tre categorie di livello di sostenibilità - grigio, verde chiaro e verde scuro - e di adattare la loro documentazione, il materiale di marketing e il reporting per riflettere questo, come già detto. Questa etichettatura standardizzata dei prodotti darà agli investitori una migliore comprensione di quanto siano sostenibili i loro investimenti.

Un piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile

La SFDR è entrata in vigore a marzo ed è una delle ramificazioni del piano d'azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile e un'Europa più verde.

Il piano in 10 punti mira a reindirizzare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili, incorporare la sostenibilità nella gestione del rischio, e promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nell'attività finanziaria ed economica.

Parte del piano d'azione dell'UE è stabilire un linguaggio unico quando si tratta di sostenibilità, in modo che tutti i partecipanti usino gli stessi criteri per definire, misurare e riferire sugli attributi di sostenibilità delle attività economiche.

L'attuazione del piano d'azione dell'UE richiederà anche modifiche alla legislazione esistente, tra cui MiFID II, BMR e le direttive AIFMD e UCITS.

La SFDR è strettamente legata ad altri due atti legislativi, tutti parte del piano d'azione dell'UE. Il primo è il regolamento UE sulla tassonomia, che stabilisce i criteri per determinare se specifiche attività economiche contribuiscono agli obiettivi ambientali.

I gestori di patrimoni e altri investitori professionali dovranno rivelare la proporzione di investimenti che finanziano attività ammissibili alla tassonomia per ogni prodotto finanziario pertinente, compresi i fondi di investimento.

La tassonomia attualmente si concentra principalmente sulle questioni ambientali. In futuro, includerà anche fattori sociali e di governance.

Il secondo atto legislativo, la Non-Financial Reporting Directive (NFRD), include requisiti più rigorosi e standardizzati per il modo in cui le aziende riportano le informazioni non finanziarie e come rivelano i dati ambientali, sociali e di governance (ESG).

Le aziende sono tenute a includere dichiarazioni non finanziarie nelle loro relazioni annuali dal 2018. L'UE rivedrà la NFRD per sostenere l'attuazione della tassonomia dell'UE e della SFDR.

Cosa significa l'SFDR per l'industria finanziaria?

Gli operatori di mercato come i gestori patrimoniali e i consulenti finanziari avranno un ruolo centrale nell'attuazione del piano d'azione dell'UE. Essi analizzano ciò che le aziende riportano nell'ambito della SFDR e incorporano questa analisi nella loro documentazione di investimento, nella divulgazione e nel reporting della SFDR.

I prodotti che offrono sono "in sintonia" per l'SFDR, e devono essere classificati in una delle tre categorie.

Questo significa che i gestori patrimoniali non possono più semplicemente dire di avere fondi sostenibili. Devono provarlo ed essere in grado di dimostrare che il loro processo decisionale di investimento, la gestione del rischio e la divulgazione del prodotto sono tutti pienamente allineati.

Le tre classificazioni per gli investimenti sono quelle che abbiamo già accennato prima e, più nello specifico: