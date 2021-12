Le notizie di un aumento repentino dei casi di contagio da variante Omicron minacciano fortemente la ripresa economica. E la previsione di una conseguente contrazione della domanda di carburante frena di nuovo il petrolio.

Variante Omicron: impatto sull'economia

Già in alcuni Paesi europei sono state introdotte nuove restrizioni: in Olanda i negozi, tranne quelli essenziali, resteranno chiusi fino al 14 gennaio. Negli Stati Uniti, Goldman Sachs ha peggiorato la la stima di crescita del Pil Usa nel 2022, dopo che a inizio mese l'aveva abbassata al 3,8% dal 4,2% del precedente outlook, a causa del possibile impatto di questa variante sulla ripresa economica.

Negli States pesa anche il cambio di casacca del senatore Joe Manchin, elettro tra i Democratici ma di fatto un centrista e spesso in contrasto con le politiche dell'amministrazione di Joe Biden.

Manchin ha dichiarato che non appoggerà Build Back Better, programma di investimenti pubblici da 2.000 miliardi di dollari.

Senza il voto di Manchin la legge di bilancio non ha alcuna speranza di passare al Senato. Goldman ha abbassato dal 3% al 2% la stima di crescita del Pil Usa nel primo trimestre 2022, dal 3,5% al 3% quella relativa al secondo e dal 3% al 2,75% per il terzo.

Materie prime, la cartina tornasole

Le materie prime si sono scontrate contro ostacoli critici e hanno smesso di crescere nonostante la crescita dell'inflazione.

L'indice CRB Commodity Index si mantiene a ridosso dei massimi delle ultime due settimane, a 227 circa, in corrispondenza del 38,2% di ritracciamento del ribasso partito a fine ottobre, ma fatica a conquistare ulteriore terreno. Oltre 227 e alla rottura di 230 punti aumenterebbero le possibilità di un allungo verso 233, poi verso i massimi pluriennali di fine ottobre a 241 punti, la cui rottura proietterebbe target a 250/254 circa, riferimento critico corrispondente ai minimi toccati nel giugno 2010 e lato superiore del canale ascendente disegnato dai bottom di aprile 2020. La situazione volgerebbe invece in negativo sotto quota 218, prologo a un affondo verso i 213 punti, media esponenziale a 200 giorni.

Petrolio colpito e affondato da Omicron

Sul fronte dell'offerta, negli Usa le piattaforme di estrazione di gas naturale e greggio, sono aumentate a 579 nella settimana conclusasi il 17 dicembre, sui livelli massimi da aprile 2020 (rapporto Baker Hughes). Per contro, si riducono le esportazioni e il transito del petrolio dalla Russia previste a 56,05 milioni di tonnellate nel primo trimestre del 2022 rispetto a 58,3 milioni di tonnellate del quarto trimestre 2021.

Da un punto di vista grafico, il Petrolio Wti ha interrotto bruscamente la reazione avviata a inizio mese dopo il test dei 73 dollari. La reazione messa a segno dopo il rapido deterioramento subito a novembre non ha infatti superato per il 50% di retracement del movimento ribassista citato, definendo un quadro di breve termine ancora debole. L'incapacità di superare area 73,40/74 rischia infatti di configurare un return move che potrebbe quindi dimostrarsi non risolutivo per la cancellazione del pesante segnale ribassista scattato con la violazione della trend line disegnata dai minimi di ottobre. Sotto 69,40 e alla violazione dei supporti strategici a 62/62,50 si assisterebbe infatti ad una estensione della correzione in atto dai top di ottobre verso area 58/59 almeno. Supporti successivi in area 54. Al contrario, il superamento di area 74 riporterebbe fiducia negli acquisti e i prezzi potrebbero riavvicinarsi agli ostacoli in area 79,30.

Investire in Oro: 2021 deludente

Nonostante una settimana di riscatto per l'Oro, tornato venerdì scorso oltre quota 1800, l'anno che sta per concludersi è stato negativo per il metallo giallo (-5% circa).

Nelle ultime giornate, le pressioni inflazionistiche sempre maggiori e la debolezza dei mercati Usa, in particolar modo del Nasdaq, hanno sostenuto le quotazioni del metallo giallo che potrebbe approfittare anche della debolezza del dollaro per risalire la china oltre i primi ostacoli a 1815/1820 e puntare a obiettivi posizionati tra 1840 e 1850 dollari e più sopra fino ai massimi di metà novembre a 1880 circa. Al contrario discese sotto 1760 dollari cancellerebbero ogni tentativo di ripresa aprendo spazi di discesa verso i bottom ripetutamente testati nell'ultimo anno a quota 1680, con supporto intermedio a 1720 circa.

(Claudia Cervi)