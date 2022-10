Maxi taglio della produzione di petrolio da parte dell'OPEC, l'organizzazione ha deciso di ridurre di 2 milioni al giorno la propria produzione. Ufficialmente per rispondere ad una riduzione della domanda come nel 2020.

L'OPEC ha deciso di tagliare la produzione giornaliera di petrolio. Si tratta di un taglio significativo, il più grande dall'inizio della pandemia. La decisione di tagliare per circa 2 milioni di barili la produzione giornaliera fa da ostacolo all'attuazione del Price Cap sul prezzo del petrolio a cui stava lavorando il G7.

L'OPEC taglia la produzione di petrolio

Nella giornata di mercoledì 5 ottobre si è tenuto un importante vertice OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, nel corso della quale si è discussa e infine approvata la proposta del comitato tecnico, di ridurre le quote giornaliere di estrazione.

L'ipotesi di un taglio alla produzione di greggio da parte dei paesi OPEC stava già circolando da diversi giorni, e, secondo molti analisti, sarebbe stata non superiore ad un milione di barili al giorno. Un taglio significativo, ma ancora gestibile.

Terminato il vertice, l'annuncio del taglio non è quindi giunto inatteso, ma l'entità della riduzione ha lasciato senza parole, l'OPEC ha deciso di ridurre di 2 milioni di barili al giorno le proprie quote di produzione, realizzando il più massiccio taglio dal 2020, quando, ad inizio pandemia, con i primi lockdown globali, per fronteggiare la ridotta domanda di greggio, l'OPEC ridusse le quote di estrazioni per circa 10 milioni.

Stando alle dichiarazioni ufficiali dell'organizzazione, proprio come nel 2020, la decisione è stata presa per rispondere ad un significativo calo della domanda globale di petrolio e dai timori di una recessione. Si tratterebbe quindi di una mossa finalizzata a proteggere il mercato petrolifero da una possibile svalutazione determinata dal crollo della domanda.

Di diverso avviso però sono però gli USA. L'amministrazione Biden che nei prossimi mesi dovrà affrontare le elezioni di metà mandato, vede la riduzione come una mossa strategica voluta dalla Russia per bloccare l'iniziativa del G7 all'attivazione di un Price Cap sul prezzo del petrolio russo. Ipotesi immediatamente negata dall'OPEC di cui la Russia non fa parte.

La proposta, secondo quanto riportato dai media internazionali che hanno seguito da vicino il vertice, è stata avanzata dal comitato tecnico dell'organizzazione e avallata dall'Arabia Saudita con l'appoggio degli Emirati Arabi Uniti. L'Arabia Saudita in particolare è il terzo esportatore globale di petrolio, secondo solo a Russia e Stati Uniti, in grado, da sola, di estrarre circa 10 milioni di barili al giorno.

Russia minaccia interruzione esportazioni per chi applicherà il price cap

Nelle ultime settimane il G7 ha dato il via libera all'attuazione di un price cap sul prezzo del petrolio russo che è stato implementato a fine settembre con l'ottavo pacchetto di sanzioni UE alla Russia.

La risposta russa a quest'ennesimo pacchetto di sanzioni è stata l'annuncio di un interruzione delle forniture di greggio a chi impone il price cap, cui ha fatto seguito il vertice OPEC che riduce le quote giornaliere.

Produzione e quotazione del petrolio

Come spesso accade, i mercati anticipano ampiamente decisioni di questo tipo, pertanto, gli effetti della decisione dell'OPEC di ridurre la produzione giornaliera di petrolio, si sono già visti soprattutto nella giornata di ieri.

Il taglio di 2 milioni di barili al giorno è estremamente significativo, se si considera che la produzione complessiva di petrolio OPEC nel mese di agosto è stata di circa 29,65 milioni di barili al giorno e di 29 milioni circa nel mese di luglio.

Secondo gli analisti, la domanda globale di petrolio per il 2022 è aumentata di circa 3 milioni di barili al giorno rispetto all'anno precedente e si ipotizza un incremento di altri 2 milioni al giorno per il 2023.

In questo scenario, un taglio da 2 milioni, ovvero del 6,6% della propria produzione, di fronte ad un incremento della domanda di 3 milioni, l'equivalente del 10% della produzione dell'OPEC, si traduce inevitabilmente in un freno alla crescita globale, già fortemente in crisi a causa dell'alta inflazione mondiale.

Molti analisti sostengono che la riduzione di 2 milioni di barili al giorno si tradurrà in una riduzione delle quote di produzione di una parte dei paesi, probabilmente solo 8 su 13 stati membri e, si ipotizza che tra questi paesi, oltre ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi, possano figurare anche Algeria, Libia ed Angola, che dall'inizio della guerra in Ucraina hanno in larga parte sostituito la Russia nella fornitura di greggio e gas all'UE, in particolare all'Italia.