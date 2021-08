Negli ultimi giorni sono stati molti i professionisti dell'investimento che hanno suggerito di inserire l'oro nel proprio portafoglio.

Per John Paulson no criptovalute, sì oro

Tra questi John Paulson, divenuto miliardario scommettendo contro il mercato immobiliare nel 2008, ha dichiarato che le criptovalute sono una bolla e che quindi non raccomanderebbe a nessuno di investire in quel settore, mentre ha espresso un parere bullish sull'oro. Paulson ha infatti detto a Bloomberg di essere tornato favorevole agli acquisti di oro data la forte crescita dell'inflazione e l'offerta relativamente inelastica del metallo, che dovrebbe causarne una crescita dei prezzi all'aumento della domanda. Il fatto che la Federal Reserve non abbia ancora deciso se e quando iniziare a ridurre l'entità del supporto all'economia, con il rischio di fare salire ancora l'inflazione, seppure temporaneamente, è un ulteriore elemento che avvalora la tesi di chi vede di buon occhio l'acquisto di metalli preziosi come protezione contro l'incremento dei prezzi.

John Paulson ha messo in evidenza anche come, parlando di criptovalute, spesso i piccoli investitori tendono a salire su di una tendenza quando questa è ormai prossima all'esaurimento, perdendo quindi denaro.

Mark Mobius, oro fisico da privilegiare

Un altro dei nomi noti della finanza, Mark Mobius (fondatore del Mobius Capital Partners), è favorevole, anche se per ragioni diverse rispetto a quelle di John Paulson, all'investimento in oro. Secondo Mobius infatti l'enorme quantità di stimoli messi in campo a sostegno dell'economia rischia di portare ad una pesante svalutazione delle monete. Per contrastare la debolezza del forex gli investitori dovrebbero tenere in portafoglio almeno il 10% di oro, meglio se in forma fisica piuttosto che in Etf. Questo per aggirare il rischio che i governi mettano in atto misure "patrimoniali" sulla ricchezza.

In Germania aumenta la domanda di oro

Intanto in questo campo qualche cosa si è già mossa: il World Gold Council ha comunicato che la domanda di oro in Germania, il maggiore acquirente di oro fisico in Europa, nei primi sei mesi dell'anno è stata ai livelli massimi dal 2009. I tedeschi per motivi storici sono sempre molto attenti all'andamento dell'inflazione e questa impennata nel livello degli acquisti di ora è la risposta al timore di un prossimo aumento dei prezzi al consumo.

Dollaro, una caduta non si può escludere

Scommettere sull'apprezzamento dell'oro ha senso se si ritiene che il dollaro nel medio termine si indebolirà, le quotazioni dei metalli preziosi e quelle della moneta Usa sono infatti legate da una correlazione inversa. Studiando il grafico del Dollar Index effettivamente la possibilità di una caduta del dollaro non si può escludere. I prezzi hanno infatti tentato il 20 agosto di lasciarsi alle spalle la resistenza offerta a 93,44 dal picco del 31 marzo senza riuscire però nell'impresa. Solo la rottura decisa di quei livelli potrebbe anticipare una fase di ulteriore rafforzamento del dollaro, con obiettivi in area 95 almeno, che sarebbe sfavorevole ad una strategia di acquisto di oro. Viceversa la discesa del Dollar Index al di sotto di area 92,50, linea che sale dai minimi di maggio, potrebbe anticipare una ulteriore discesa delle quotazioni, una situazione propizia per l'acquisto di metalli preziosi.

Oro, resistenza a 1840 dollari

Guardando invece il grafico dell'oro è possibile notare un bel rimbalzo dal test, avvenuto il 9 agosto, dei minimi del 9 marzo a 1680 dollari circa. La reazione dovrà tuttavia superare almeno area 1840 per dimostrarsi un fenomeno potenzialmente duraturo. Al di sopra di 1870, trend line ribassista disegnata dal picco di agosto 2020, diverrebbe credibile uno scenario di rialzo tra i 1950 e i 2000 dollari. Sotto 1750 rischio invece di un nuovo test di 1680, ultima spiaggia per evitare un approfondimento della discesa verso i 1600 dollari almeno.

Rapporto tra oro e rendimenti

Un indicatore molto significativo per valutare il sentiment riguardante l'oro è il grafico di forza relativa ottenuto mettendo in rapporto la serie storica dell'oro con quella dei tassi sui bond Usa a 10 anni. Questo grafico sale (l'oro sovraperforma i rendimenti dei bond) quando le quotazioni del metallo salgono, scende invece (i rendimenti dei bond sovraperformano l'oro) quando l'oro scende. Negli ultimi 5 mesi circa la forza relativa è stata crescente ma non ha ancora rotto resistenze di rilievo, scontrandosi in un paio di occasioni con la media esponenziale a 200 giorni senza superarla. Il potenziale per un trend rialzista esiste, ma mancano ancora conferme.

In sintesi

In sintesi quindi, nonostante quanto suggerito dai "guru", secondo l'analisi tecnica l'oro è sicuramente da seguire con attenzione ma senza intervenire, attendendo la rottura delle resistenze indicate per farlo.

(Alessandro Magagnoli)