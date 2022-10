Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib ha recuperato bene dai recenti minimi e ora sembra tirare un po' il fiato. C'è spazio per ulteriori salite?

Nell'intervista precedente avevo segnalato per il Ftse Mib un piccolo buco lasciato aperto tra il 6 e il 7 ottobre tra i 21.000 e i 21.140 punti.

Questo gap è stato chiuso, ma ne è stato aperto qualcun'altro e mi riferisco a quello tra il 13 e il 14 ottobre compreso tra i 20.785 e i 20.900 punti e poi quello ancora più piccolo tra il 14 e il 17 ottobre al di sotto dei 21.000 punti.

E' possibile che questi piccoli gap possano essere chiusi nel breve, anche considerando che la configurazione candlestick disegnata martedì non prelude a una salita del Ftse Mib.

L'indice è salito fino alla resistenza dei 21.800 punti, per poi chiudere martedì sugli stessi valori dell'apertura, mostrandosi debole ieri.

Graficamente sembra che il Ftse Mib stia creando una zona di trading range tra i minimi del 29 settembre e del 13 ottobre a 20.183 e a 20.191 punti e i massimi del 4 e del 18 ottobre, rispettivamente a 21.690 e a 21.827 punti.

Per vedere segnali di forza da parte del Ftse Mib bisognerà attendere la rottura di area 21.800, ma al momento credo poco a un'evoluzione di questo tipo.

Sono più propenso ad aspettarmi una discesa dell'indice fino a 21.000 punti in prima battuta e poi fino ai 20.800/20.700 punti, andando così a chiudere i gap di cui parlavo prima.

Non vedo il Ftse Mib proiettato al di sopra dei top di martedì scorso in area 21.800, non ritenendo che l'indice sia già pronto per questa dinamica di movimento.

Cosa può dirci degli ultimi movimenti dell'euro-dollaro e quali le attese nel breve?

Se l'euro-dollaro dovesse consolidare al di sopra di quota 0,98 dopo il test di 0,975, allora si potrebbe assistere ad una risalita.

In tal caso si guarderà prima a quota 0,985 e poi ad area 0,990, con sviluppi rialzisti successivi fino alla parità.

La mia idea è che il cross possa risolvere a breve questo ribasso in atto e riportarsi su valori un po' più alti di quelli correnti.

Vedo l'euro-dollaro più propenso a spingersi verso la parità che non a scendere in direzione dei recenti minimi di periodo.

L'oro sta testando nuovamente i minimi di periodo. C'è il rischio di ulteriori ripiegamenti nelle prossime giornate?

L'oro a fine settembre ha toccato dei minimi a ridosso dei 1.614 dollari e sembra si stia dirigendo nuovamente verso tale soglia.

Se però il livello in questione non sarà violato al ribasso, allora si potrà configurare un doppio minimo e con la tenuta dei 1.600 dollari si potrà assistere a una potenziale progressione rialzista.

Un primo target verso l'alto per l'oro sarebbe in area 1.700 dollari, con tappe successive a 1.730 e a 1.770/1.780 dollari prima di ipotizzare un allungo fino ad area 1.800 dollari più in là nel tempo.