Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib sta provando allungare verso i massimi della scorsa settimana. Si aspetta ulteriori sviluppi positivi?

Parlando del Ftse Mib e guardando agli ultimi minimi più "profondi", comprendendo quello di giovedì scorso e del 5,14 e 15 luglio, qualcuno potrebbe anche vedere una sorta di testa spalle rialzista sul grafico.

Dando per buona questa figura, una salita del Ftse Mib potrebbe essere plausibile, ma per avere una certa direzionalità sarà necessario il superamento della neckline che troviamo sui massimi dell'8 e del 20 luglio in area 21.840.

La soglia dei 21.800 dovrà essere violata con enfasi perchè diversamente non si andrà da nessuna parte.

Al superamento dei 22.000 punti il Ftse Mib andrebbe a creare quella che in analisi tecnica viene definita "cup", ma al momento siamo ancora lontani da uno scenario di questo tipo.

Siamo in presenza di sedute abbastanza demotivate: guardando il rapporto di volatilità si nota che è a 0,20, quindi di fatto il mercato è in attesa magari di qualche novità dal fronte politico.

Per il momento il Ftse Mib si mantiene in un limbo di incertezza, complice anche la crisi politica, motivo per cui la tendenza di breve è lateral-ribassista.

Manca la spinta giusta per salire e la scarsa visibilità su vari fronti sta congestionando le decisioni degli investitori sui movimenti futuri del Ftse Mib.

Non mi aspetto in ogni caso che si scenderà al di sotto dei minimi di metà luglio in area 20.400, ma nel breve la debolezza dovrebbe continuare a tenere banco.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell'euro-dollaro e quali le strategie nel breve?

Guardando il future sull'euro-dollaro, a livello giornaliero i volumi di martedì, quando c'è stato un calo, sono stati superiori a quelli di ieri.

La discesa di due sessioni fa, essendo stata supportata da volumi, potrebbe non essere finita, anche perchè proviene da una fase di lateralità che durava da cinque giorni.

Non penso che il ribasso sia finito per l'euro-dollaro che almeno nel breve non vedo in salita.

Se il cross dovesse mantenersi sopra i minimi di martedì e oltre i massimi del 13 luglio, potrebbe rimanere ancora al di sopra della parità.

Inutile dire che il trend rimane ribassista, con massimi e minimi decrescenti: l'euro-dollaro ha provato a disegnare un canale che si ottiene unendo i massimi del 10 febbraio e quelli del 9 e del 28 giugno, mentre i minimi li possiamo individuare in sedute più recenti e mi riferisco a quelli del 12 e 13 maggio e del 14 luglio.

In sintesi, l'euro-dollaro è ancora in una fase di grande indecisione, segnata da una negatività di fondo, e per poter pensare a una prima view rialzista bisogna attendere il superamento di quota 1,04.

L'oro sta cercando di risalire la china sopra i 1.700 dollari. Qual è la sua view su questo asset?

L'oro è sceso ma senza grandi volumi di scambio che nelle ultime tre sedute sono al di sotto della media mobile a 30 periodi.

Potrebbe trattarsi di una sorta di pull-back per il gold e se così fosse ci possiamo aspettare una salita dei corsi.

Il gold potrebbe spingersi dapprima oltre i massimi del 22 luglio a 1.738/1.739 dollari e in seguito la resistenza di area 1.750 dollari, superata la quale ci sarà spazio per un allungo verso i 1.765 dollari.