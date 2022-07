Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib sta tornando indietro dopo aver recuperato circa 1.000 punti dai recenti minimi. Quali le sue attese per le prossime sedute?

Nell'intervista della scorsa settimana avevo prospettato una possibile salita del Ftse Mib verso i massimi del famoso canale disegnato prendendo i top del 15,27 e 28 giugno.

L'indice si è avvicinato tantissimo a questa trendline, salvo poi tornare indietro e arrivare ieri a lambire la soglia dei 21.000 punti, prima di rimbalzare verso quota 21.300 punti.

La mia idea è che il Ftse Mib possa continuare ancora a scendere, ricordando che già la scorsa settimana avevo segnalato dei gap aperti tra le sedute del 28 e 30 giugno.

Con la salita dei giorni scorsi è stato colmato quello del 28 e 29 giugno, ma al contempo l'indice ha aperto un gap tra la chiusura del 6 luglio a 20.920 e l'open del 7 luglio a 21.190 punti.

Il Ftse Mib potrebbe continuare a scendere verso i 21.000/20.900 punti, la cui tenuta potrebbe favorire una ripresa, con un saliscendi dei corsi all'interno del canale di cui parlavo prima.

Tutto è condizionato ovviamente alla difesa dei minimi del 5 luglio in area 20.700 che dovrebbe rivelarsi un supporto abbastanza interessante per il Ftse Mib.

In sintesi, la mia view è ribassista e vede un possibile approdo dell'indice sul bottom dei giorni scorsi, dove dovrebbero tornare gli acquisti.

Inutile dire che il trend in atto è ribassista e di sicuro non vedo il Ftse Mib tonico, quindi anche eventuali rimbalzi non dovranno alimentare facili entusiasmi perchè potrebbero essee seguiti da nuove vendite come già accaduto nelle scorse sedute.

L'euro-dollaro prova a reagire dopo aver messo sotto pressione la parità. Si aspetta recuperi più marcati dai livelli attuali?

La parità tra euro e dollaro è sicuramente una soglia psicologica, ma potrebbe rivelarsi anche un valido livello di supporto da cui ipotizzare una ripresa dei corsi.

E' possibile che il cross possa aver sentito il livello della parità e personalmente ora ci credo un po' a questo supporto, la cui tenuta dovrebbe scongiurare ulteriori ribassi.

E' anche vero che se l'euro-dollaro dovesse bucare la soglia di 0,99 euro, aumenterà il rischio di un affondo fino ai minimi storici intorno a quota 0,863.

La situazione è molto delicata per il cross, il cui trend è fortemente ribassista, con una discesa terribile da vedere dopo i massimi toccati a maggio 2021.

La mia idea è che non dovremmo vedere valori più alti per l'euro-dollaro, perchè mi aspetto più che altro un trading range a ridosso della parità sulla quale a mio avviso ci staremo un bel po'.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell'oro e quali le sue indicazioni per questa materia prima?

Ieri l'oro è sceso a poca distanza da quota 1.700 dollari e ha avviato un bel recupero oltre i 1.735 dollari.

Guardando il grafico settimanale però si potrebbe valutare una discesa del gold verso i 1.680/1.670 dollari l'oncia.

Osservando il giornaliero però si nota che i volumi sono un po' in calo e questo potrebbe far pensare che la discesa stia perdendo forza e che possa lasciare spazio ad un recupero.

In tal caso l'oro potrebbe risalire un po' la china verso i 1.790/1.800 dollari, previa riconquista della soglia intermedia dei 1.750 dollari.

Non ci sono in ogni caso dei segnali molto chiari in base ai quali poter dire che la discesa sia conclusa almeno nel daily.

Probabilmente quindi l'oro potrebbe far vedere ancora dei ribassi nel breve verso i livelli segnalati prima.