Ovs ieri ha chiuso l'ottava seduta di fila in rosso, per nulla sostenuto dai dati dei primi tre mesi dell'anno.

A Piazza Affari non accenna in alcun modo a fermarsi la discesa di OVS che anche ieri ha perso terreno, chiudendo in calo per l'ottava sessione di fila.

Ovs in ribasso da otto sedute di fila

Dopo aver ceduto poco più di un punto percentuale martedì scorso, ieri il titolo si è fermato a 1,74 euro, con una flessione del 2,63% e volumi di scambio elevati, visto che a fine giornata sono transitate sul mercato oltre 3,3 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,55 milioni.

Ovs: i dati del primo trimestre

Ovs è stato colpito ancora dalle vendite all'indomani di alcuni dati relativi al primo trimestre.

Il periodo in esame è stato archiviato con vendite nette pari a 299,9 milioni di euro, in rialzo del 30,6% anno su anno, mentre l'Ebitda adjusted ex IFRS16 è balzato del 253% a 20,1 milioni di euro e l'Ebit si è attestato a 5,7 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta rettificata è stata pari a 265,1 milioni di euro, rispetto ai 474,9 milioni al 30 aprile 2021.

Ovs: Equita SIM commenta la trimestrale

Per gli analisti di Equita SIM i risultati del primo trimestre sono stati leggermente meglio delle attese, anche se sotto i livelli del primo trimestre 2019.

Il margine lordo non è stato comunicato, ma è indicato leggermente sopra il primo trimestre, grazie a buon controllo dei mark downs.

Equita SIM evidenzia che l'Ebitda adjusted di 161,7 milioni di euro è stato superiore al 2019 e sopra la stima degli analisti per l'intero 2022.

Il beneficio sul gross profit su base like-for-like dei prezzi ha più che compensato i minori volumi e un aumento dei costi di marketing.

Secondo gli analisti di Equita SIM, il messaggio più importante è però relativo alla performance di maggio che, con l’arrivo delle temperature calde, ha portati i ricavi dei primi quattro mesi dell'anno sopra i livelli 2019.

Il recupero delle vendite sta dimostrando la capacità del gruppo al momento di gestire la forte inflazione sui costi e la necessità quindi di intervenire sui prezzi per proteggere la redditività.

Questo ha portato il management a commentare di “guardare alle prospettive 2022 con confidenza”.

Ovs: la view di Equita SIM e di Banca Akros

Gli analisti di Equita SIM non vedono al momento elementi per modificare sostanzialmente le stime per l'intero 2022 che puntano a ricavi e adjusted EBITDA sui livelli del 2019, con un free cash flow intorno ai 50 milioni di euro.

Resta immutata intanto la strategia di Equita SIM che su Ovs ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 3,1 euro.

A puntare sul titolo è anche Banca Akros che ieri ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 2,4 euro.

La conferma di rating e fair value giunge dopo i dati del primo trimestre migliori delle attese, segnalando che maggio si è confermato forte e anche giugno potrebbe aiutare grazie al meteo eccellente.