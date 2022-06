OVS scatta in avanti dopo che la società ha siglato una lettera di intenti per una possibile acquisizione di Coin. Ecco cosa ne pensano gli analisti.

Seduta vivace oggi per OVS che, dopo aver ceduto oltre due punti e mezzo percentuali ieri, risale la china con decisione oggi.

OVS scatta in avanti dopo il calo di ieri

Il titolo si avvia a concludere gli scambi a 1,633 euro, con un rally del 3,29% e oltre 1,6 milioni di azioni passate di mano, poco oltre la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,54 milioni.

OVS: lettera di intenti per possibile acquisizione di Coin

OVS scatta in avanti dopo che la società ha sottoscritto una lettera di intenti con gli azionisti di Coin per valutare la possibile acquisizione dell’asset. OVS avvia ora una fase di due diligence che ha come scadenza novembre 2022.

La decisione di procedere con il comunicato nasce dalla volontà di evitare indiscrezioni in una fase ancora altamente preliminare.

Il CEO di OVS, Beraldo, è azionista di minoranza di Coin, con una quota del 12% secondo Repubblica, e quindi l’operazione sarà gestita come operazione con parti correlate.

Coin è un asset ben conosciuto da OVS in quanto storicamente parte fino a quando OVS è stata riquotata, mentre Coin è stata ceduta nel 2018 da BC Partners a un gruppo di manager, incluso Beraldo, e imprenditori.

Secondo Repubblica, l’operazione era avvenuta allora per 70 mn di enterprise value a fronte di 400 milioni di euro di ricavi, 12 milioni di ebitda e 10 milioni di cassa 2017.

Il comunicato indica 400 milioni di euro di ricavi, 37 negozi full format e 100 negozi Coin Casa attuali.

I dati storici evidenziano 217 milioni di euro di ricavi nel 2020 da 361 milioni nel 2019, una perdita di 10 milioni di EBITDA, contro il dato positivo di 13 milioni nel 2019, e un debito netto di 74 milioni, rispetto ai 17 milioni nel 2019.

OVS: il commento di Equita SIM

Per gli analisti di Equita SIM, a caldo l’asset non sembra particolarmente interessante per la bassa redditività che ha sempre generato. L’aggregazione con OVS diluirebbe nuovamente i margini e il modello di business del gruppo.

Chiaramente la valutazione dell’eventuale operazione richiede un’analisi più approfondita degli economics attuali, del prezzo, delle sinergie (ma i due asset erano stati separati per le scarse sinergie esistenti) e delle opportunità di crescita.

La buona conoscenza dell’asset da parte di OVS e il supporto di TIP, primo azionista di OVS, porta gli analisti di Equita SIM a ritenere che l’opzione sarà valutata con molta attenzione e cautela, per cui gli esperti credono sia prematuro incorporare impatti dal possibile deal.

OVS: buy-back esteso per altri 10 mln di euro

Ieri OVS ha comunicato poi di proseguire per ulteriori 10 milioni di euro di buyback.

Alla SIM milanese sembra un chiaro messaggio del fatto che, mentre si valutano opzioni di crescita, l’asset più interessante rimane il proprio titolo che in effetti tratta a 4 volte il multiplo enterprise value/EBITDA e 7 volte quello prezzo-utili, con un free cash flow yield 2022 pari all'11%.

OVS: la strategia di Equita SIM e di Bca Akros

Equita SIM mantiene una view positiva su OVS, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 2,7 euro.

A puntare sul titolo è anche Banca Akros che oggi ha ribadito il rating "buy", ma gli analisti non definiscono una buona notizia la lettera di intenti siglata con gli azionisti di Coin per una possibile acquisizione.

Banca Akros fa sapere che sarebbe sorpresa se Ovs dovesse imbarcarsi in una difficile ristrutturazione con un'azienda in perdita.