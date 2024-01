OVS scende ancora, ma c’è ottimismo sui saldi invernali

OVS ha chiuso in calo per la quarta seduta di fila, non riuscendo a cavalcare le positive indicazioni dalla stampa.

Ancora un segno meno per OVS, che anche oggi ha perso terreno, scendendo per la quarta sessione di fila.

OVS incassa un altro segno meno

Il titolo, dopo aver ceduto oltre un punto e mezzo percentuale ieri, ha continuato ad arretrare oggi, mostrando maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Italia Mid Cap, ossia l’indice dei titoli a media capitalizzazione.

OVS si è presentato al close a 2,126 euro, con un calo dell’1,12% e circa 800mila azioni transitate sul mercato, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,36 milioni.

OVS: cauto ottimismo sulla stagione dei saldi invernali

Il titolo ha continuato a rimanere stresso nella morsa dei ribassisti, ignorando le indicazioni di cauto ottimismo arrivate sulla stagione dei saldi partita in questi giorni.

Con l’avvio dei saldi invernali, il 2 gennaio in Basilicata e Sicilia, il 3 gennaio in Valle d’Aosta e da oggi nelle altre regioni italiane, il Sole 24 Ore riporta alcune previsioni da parte di alcuni player del mercato.

Nel complesso, per il mondo abbigliamento, le previsioni sono di cauto ottimismo, con indicazioni di vendite simili all’anno scorso.

Su questo trend è il commento del direttore vendite di Cisalfa, che indica una buona performance per abbigliamento sport active (padel, tennis, running), stabilità per abbigliamento, qualche incertezza per i capi sportivi più pesanti, quali tute da sci e giacche a vento.

Moderatamente positivo anche il commento del direttore vendite di Camomilla, rete da 220 negozi, che ha visto una certa attività nelle ultime settimane dell’anno, un buon segnale per la stagione dei saldi.

OVS sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM ricorda che per OVS le indicazioni emerse a metà dicembre erano di un buon recupero da inizio anno, dopo la debolezza del terzo trimestre del 2023, legata al meteo e gli analisti pensano che una stagione dei saldi simile al 2023 sia coerente con il rialzo del 2,9% da loro atteso come vendite per il quarto trimestre.

Gli esperti della SIM milanese evidenziano che il titolo OVS tratta rispettivamente a 8 e 7 volte il rapporto prezzo-utili adjusted 2023-2024, spiegando che si tratta di valutazioni piuttosto compresse in uno scenario di consumi che ha assorbito meglio delle attese le tensioni inflattive del 2023.

Come free cash flow yield, il titolo offre un 9%-11% sul 2023-2024, anche se con una performance 2023 molto sbilanciata sul quarto trimestre del 2023.

In attesa di maggiori indicazioni, gli analisti di Equita SIM non si sbilanciano su OVS e mantengono invariata la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 2,7 euro.