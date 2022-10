In attesa delle prossime mosse delle banche centrali di USA, UK e UE, le borse europee procedono con cautela, intanto lo spread torna a 253 punti base. Pesano su piazza affari i nuovi limiti USA all'esportazione di semiconduttori in cina.

Partenza lenta per le borse europee in questo lunedì 10 ottobre, con indici lievemente in calo in tutto il vecchio continente. Pesano le decisioni internazionali di UE e Stati Uniti mentre si attendono le prossime mosse di Federal Reserve, Bank of England e BCE. Intanto continua a salire lo spread tra BTP e Bund tedeschi.

Borse europee a passo lento

Partenza cauta per le borse europee che aprono in forte calo, per poi ridimensionare le posizioni, con un calo medio nell'ordine dello 0,25%.

I risultati migliori sono registrati a Francoforte, con un leggero guadagno dello 0,46%, mentre i risultati peggiori sono registrati a Parigi in calo dello 0,34%. Milano, Madrid e Londra invece oscillano tra un calo dello 0,15 % registrato a Milano ed un calo dello 0,30 registrato a Londra.

Più significativi i cali registrati sui mercati asiatici, dove la borsa cinese di Pechino, riaperta dopo i festeggiamenti della Golden Week, segna un forte calo. Tokyo invece rimarrà chiusa ancora qualche giorno. Nessuna novità anche dal fronte occidentale, dove Wall Street rimane chiusa per il Columbus Day.

Sul mercato dei titoli di stato si registrano poche variazioni mentre si attendono le prossime mosse di Federal Reserve, BCE e Bank of England.

Verso la fine del piano d'emergenza della Bank of england

In vista della deadline del piano d'emergenza varato dalla Bank of England, la banca centrale del regno unito amplia il volume giornaliero dell'asta degli acquisti di Gilt, i titoli di stato britannici, portando il loro volume a 10 miliardi di sterline, un volume che nelle mire della BoE dovrebbe garantire sufficiente copertura economica prima della deadline del piano di emergenza il cui termine è previsto per il 14 ottobre.

Focus su Piazza Affari

Gli scambi a Piazza Affari sono nella media europea, il calo dello 0,15% colloca Piazza Affari nella media europea e non suscita particolari preoccupazioni.

Il settore bancario assicurativo trascina piazza affari con risultati positivi, mentre sul fronte tecnologico si registrano le perdite più incisive. Stellantis invece si colloca in una posizione di neutralità.

I risultati peggiori sono registrati da Saipem, seguita da Telecom Italia e Interpump Group, rispettivamente in perdita del 4,07%, 2046% e 2,36%.

Secondo gli analisti, pesa sugli scambi Telecom Italia e Stmicroelectronics la decisione del governo statunitense di nuovi limiti alle esportazioni di semiconduttori verso la Cina.

Di segno opposto invece, i risultati migliori sono registrati da Generali Assicurazioni, in crescita dell'1,6%, seguito da Unipol, in creescita dell'1,54% e Buzzi Unicem, in crescita dell'1,53%.

Rendimenti in aumento per i BTP decennali

Decisamente negativa la posizione dei titoli di stato italiani, i rendimenti dei BTP decennali sono saliti a 4,73%, ad un passo dai titolo Bund decennali greci i cui rendimenti sono ora all' 4,83%.

Questo aumento porta lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 253 punti base, in aumento di ulteriori tre punti rispetto alla chiusura di venerdì scorso avvenuta a 250 punti base.

Per gli analisti l'aumento dei rendimenti è determinato principalmente da due fattori, il primo è la crescente crisi energetica che influenza l'intero sistema produttivo italiano, il secondo è l'incertezza politica.

Sul fronte energetico si attendono risposte comunitarie ed interventi strutturali da parte dell'Unione Europea, sul fronte politico invece, l'Italia paga le posizioni ambigue in materia economica del centrodestra, che potenzialmente dovrà formare il prossimo governo e che, nonostante le rassicurazioni della leader di coalizione Giorgia Meloni sull'intento di una politica economica rigorosa e attenta ai conti, non riesce a rassicurare a sufficienza gli investitori e le società di rating che mantengono posizioni caute ed attendono la nomina dei prossimi ministri prima di esprimersi concretamente sull'Italia ed investire in BTP italiani.