Anche se la pensione è ancora lontana, le scelte fatte oggi per il proprio portafoglio possono rivelarsi decisive per il futuro. Due titoli su cui puntare.

Nel momento in cui si decide di pianificare una strategia da seguire in vista della pensione, bisogna necessariamente compiere dei passi graduali verso i proprio obiettivi di lungo termine.

Pensione: le scelte giuste da fare oggi

Come spiegato da Rachel Warren, una delle collaboratrici di The Motley Fool, anche se la tua pensione è ancora lontana decenni, le scelte che fai ora sul tuo portafoglio possono avere conseguenze di lunga durata per la tua salute finanziaria.

A chi alla ricerca di aziende di qualità che abbiano multipli durevoli per generare crescita futura, l'esperta suggerisce due titoli azionari da aggiungere alla buy list: Airbnb e Procter & Gamble.

Airbnb

Con la spesa discrezionale come quella riguardante i viaggi che rimane al di sotto dei livelli pre-pandemia, poiché i consumatori valutano ogni costo con più attenzione e il prezzo dei viaggi aumenta, non sorprende che un titolo come Airbnb abbia visto un calo costante negli ultimi mesi.

E' ragionevole aspettarsi che queste tendenze richiedano tempo per risolversi, in particolare mentre l'inflazione rimane alta e i consumatori sono ancora preoccupati per il rischio di una recessione.

A differenza di una catena alberghiera tradizionale, la piattaforma di Airbnb ha molte diverse fonti di crescita a cui attingere, anche nel contesto attuale, inclusi coloro che viaggiano per affari, i lavoratori temporaneamente a distanza, i nomadi digitali e vacanzieri.

E sempre più persone utilizzano più a lungo le strutture su Airbnbs, piuttosto che rimanerci solo per periodi più brevi, come farebbero in un hotel.

I lavoratori considerano sempre più il lavoro flessibile e da remoto come non negoziabile e le aziende devono fare alloggi permanenti, quindi una piattaforma come quella di Airbnb senza dubbio ne trae vantaggio.

Complessivamente, Airbnb ha registrato un fatturato di 2,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in aumento del 58% anno su anno e del 73% su base triennale.

È stato il secondo trimestre più redditizio di sempre, con un utile netto di 379 milioni di dollari e il suo free cash flow del secondo trimestre è stato anche il più alto nella storia dell'azienda, con 795 milioni di dollari.

Airbnb è in una posizione ideale per trarre vantaggio dalle dinamiche attuali e a lungo termine.

Per gli investitori con un orizzonte di acquisto e tenuta che va da pochi anni a decenni, questo titolo è uno dei principali temi per un portafoglio redditizio e ben allocato.

Procter & Gamble

Sebbene Procter & Gamble non sia affatto vicino ad essere un titolo growth, potrebbe abbinarsi bene ad Airbnb come azione di valore collaudata, in grado di fornire equilibrio e rendimenti graduali e coerenti a un portafoglio.

Anche se i consumatori sono alle prese con l'aumento dei prezzi di beni e servizi quotidiani, e ciò alimentando dinamiche negative a breve termine anche per alcuni titoli di consumo di base, ci sono ancora opportunità per sfruttare le tendenze durevoli in questo settore.

Procter & Gamble non è il titolo più eccitante del mondo, ma a volte, questi titoli "noiosi" possono essere i pilastri nel portafoglio di un investitore a lungo termine .

L'attività si basa sui prodotti che i consumatori acquistano tutto l'anno e utilizzano tutto il tempo.

I consumatori potrebbero stringere la cinghia e storcere il naso di fronte all'aumento dei prezzi, ma sicuramente non smetteranno di acquistare cose come sapone, detergenti per la casa, shampoo, carta igienica, asciugamani di carta, tovaglioli e dentifricio.

Procter & Gamble copre tutte queste esigenze con marchi tra cui Head & Shoulders, Febreze, Charmin, Mr. Clean, Ivory, Bounty e Crest.

Il dividendo di Procter & Gamble è un altro fattore che rende incredibilmente interessante un acquisto del titolo.

Il suo payout, che attualmente produce il 2,8%, ha visto 66 anni consecutivi di aumenti, rendendolo un Dividend King e un titolo sicuro da aggiungere al portafoglio.