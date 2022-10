Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib ha guadagnato terreno anche ieri, allungando il passo verso i 22.500 punti. Si apetta ulteriori rialzi nel breve?

Il Ftse Mib ha rotto una trendline che passava sui massimi del 17 agosto e del 13 settembre, oltre a unire diversi top precedenti, gettando le basi per ulteriori salite.

Prima di essere ancora più positivi, mettiamo in conto un ribasso dell'indice che potrebbe scendere a testare la suddetta trendline, evento che si tradurrebbe in un calo dei corsi verso i 22.000 punti o poco sotto.

La tenuta di quest'ultima soglia potrà favorire una ripresa del Ftse Mib che si spingerà in primis a testare area 22.500, per poi allungare vero i 22.700/22.800 punti, a ridosso dei massimi del 13 settembre scorso, senza escludere estensioni fino alla soglia dei 23.000 punti.

In caso di perforazione al ribasso di area 22.000, per il Ftse Mib segnalo un gap da colmare in area 21.600/21.500, aperto nei giorni scorsi.

La volatilità si è calmata parecchio e questo potrebbe essere un altro segnale di un possibile rialzo del Ftse Mib.

L'euro-dollaro si è riportato sopra la parità in attesa oggi della BCE. Cosa può dirci del cross?

E' vero che l'euro-dollaro si è riaffacciato sopra la parità, ma non veo ancora quel grip necessario che darebbe la possibilità di continuare il cammino in salita.

Osservando qualche indicatore tecnico pare che possa essersi creata una divergenza che potrebbe portare a un ribasso delle quotazioni.

Non vedo ancora grandi possibilità di un posizionamento stabile e sostanziale dell'euro-dollaro sopra quota 1.

Valuterei al contrario un ribasso, anche perché in questo momento l'euro-dollaro si trova sulla upper band delle bande di Bollinger e possono accadere due cose: o il cross rimbalza o si fa una camminata al di sopra.

L'indicatore stocastico suggerisce che una divergenza ribassista potrebbe materializzarsi e quindi direi di porre attenzione al livello chiave della parità.

Sarei cauto e non darei per scontata una prosecuzione del movimento in atto, contemplando un rientro dell'euro-dollaro sotto quota 1.

Sarà importante vedere ora se il cross riuscirà a decollare o se al contrario rimarrà laterale.

A mio giudizio per ora potremmo avere una view lateral-rialzista, facendo però attenzione al rischio di un ritorno dele quotazioni verso il basso.

Il petrolio è in recupero dai minimi dei giorni scorsi. Quali le attese nel breve?

Il petrolio è ora alle prese con il massimo del 20 ottobre in area 88,6 dollari, soglia di resistenza da monitorare con attenzione.

Al di sopra di quota 88,6 dollari l'oro nero proverà a rialzare la testa verso area 90 dollari e oltre, con possibili allunghi verso i 92 dollari prima e i 94 dollari in seguito.

Le bande di Bollinger mi segnalano uno squeeze e quindi una possibile espansione di volatilità che potrebbe portare a una rottura rialzista, con i corsi che andrebbero a rivedere subito i 90 dollari.