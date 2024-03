Ftse Mib: i target del rialzo. Eur/Usd e Petrolio buy?

Il Ftse Mib resta impostato al rialzo e non ci sono per ora segnali ribassisti di alcuni tipo. La view di Antonello Marceddu.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib anche ieri ha toccato nuovi massimi di periodo, spingendosi a un passo da quota 33.500 punti. La tendenza in atto è destinata a durare?

Guardando i grafici possiamo dire che parlare ora di un calo non sarebbe un azzardo, ma sarà sicuramente una sorpresa nel momento in cui potrà accadere, ma semplicemente per delle prese di beneficio.

Anche guardando i grafici, sembra che ormai i mercati di scendere non ne vogliano sapere, per cui ci manteniamo su questa linea d’onda e si continuerà a salire.

Ftse Mib: i prossimi target al rialzo

Parlando del Ftse Mib, siamo sempre su livelli che non si vedevano ormai dal lontano 2008 e come prossimo obiettivo al rialzo possiamo segnalare in primis l’area dei 34.000.

Una volta superata questa soglia si potrà guardare all’area dei 34.500/34.600 punti, prima di pensare a un allungo verso area 35.000.

Nella storia del Ftse Mib, l’area dei 34.000 e dei 34.500 punti rappresentano una forte resistenza, visti a maggio e ancor prima a gennaio-febbraio 2008.

Si tratta di livelli chiave con cui il Ftse Mib potrebbe scontrarsi anche in tempi abbastanza brevi, considerando che per ora non sembrano esserci le condizioni per un ritorno indietro dei corsi.

Per quanto riguarda gli indicatori, non mi segnalano particolari pericoli in questa fase, perché sono posizionati verso il rialzo, quindi anche per il Ftse Mib la view resta long in direzione dei target indicati prima.

Il rapporto di volatilità è abbastanza basso e quindi mantiene l’idea di una continuazione rialzista.

Laddove dove esserci qualche seduta lievemente negativa, non dovrà destare particolari preoccupazioni, perché dei piccoli storni sono plausibili senza inficiare la salita in atto.

L’analisi dell’euro-dollaro

L’euro-dollaro è arrivato al test di quota 1,09. Ci sono le condizioni per ulteriori spunti positivi nel breve?

Per l’euro-dollaro è probabile la rottura della neckline in area 1,09/1,093, ma se ciò non dovesse avvenire, dovremmo considerare il movimento in atto come un pull-back.

Noto che i volumi sono in leggera contrazione, ma questo potrebbe anche coincidere con un movimento rialzista.

A farmi venire qualche dubbio è una piccola divergenza sul CCI perché in effetti l’euro-dollaro non sta salendo come l’indicatore mi sta mostrando.

In caso di ritorni verso il basso, il cross potrebbe dirigersi verso la media mobile a 21 periodo che attualmente passa in area 1,081/1,082.

Al rialzo invece, sopra 1,09 si guarderà a 1,095 prima e a 1,098 euro in seguito, ma sarà importante vedere cosa accadrà oggi con la BCE e poi domani con i dati sul lavoro USA.

La view sul petrolio

Cosa può dirci in merito al recente andamento del petrolio e quali le attese nel breve?

Il petrolio è prossimo alla resistenza degli 80 dollari al barile che può essere facilmente raggiunta.

Sarà importante vedere cosa accadrà una volta che sarà testato questo livello, ma a mio avviso l’oro nero non riuscirà neanche stavolta a superare l’area degli 80 dollari.

Le quotazioni stanno lateralizzando tra i 76/75 e gli 80 dollari, già superato parzialmente nella seduta dell’1 marzo scorso.

Il ROC è quasi piatto sullo zero e non segnala grande forza, mentre il rapporto di volatilità è lievemente piegato verso il ribasso.

Questo può significare che, pur non essendoci forza relativa, possa esserci ancora un rialzo verso gli 80 dollari.

Oltre questo livello segnalo un livello di supporto-resistenza già visto intorno agli 81,6 dollari.