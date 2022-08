Quotazioni in picchiata, PUBBLICATO: 1 ora fa

Questa prima seduta della settimana prosegue all'insegna di un forte sell-off per il petrolio che è finito nella morsa dei ribassisti.

Petrolio in picchiata dopo gli ultimi rialzi

Dopo i guadagni delle ultime sedute e dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un vantaggio di quasi due punti e mezzo percentuali, l'oro nero oggi da subito ha mostrato incertezza, ripiegando sotto i valori del close di venerdì scorso.

Si è avuto così un rapido e progressivo arretramento che si è trasformato in un vero e proprio crollo.

Nel pomeriggio le quotazioni dell'oro nero si sono spinte fino all'area dei 92,5 dollari, da cui hanno avviato un recupero, mantenendosi però in netto calo. Mentre scriviamo, il contratto Wti è fotografato a 93,3 dollari, con un affondo del 5,39%.

Petrolio: sell-off alimentato dai dati macro. Focus su Cina e Giappone

Incurante dell'indebolimento del dollaro, che non sta fornendo alcun supporto alle quotazioni, l'oro nero è colpito da forti vendite sulla scia delle negative indicazioni arrivate dal fronte macro.

A pesare sul sentiment degli investitori sono i deludenti dati relativi all'attività manifatturiera a luglio tanto in Cina quanto in Giappone.

Nel Paese del Dragone l'indice del settore manifatturiero è sceso il mese scorso da 51,7 a 50,4 punti, ben oltre le aspettative degli analisti.

Cattive notizie anche dal Giappone, dove l'attività manifatturiera ha visto a luglio la crescita più bassa degli ultimi 10 mesi.

Tanto è bastato per alimentare le preoccupazioni non solo sulle prospettive dell'economia globale, ma anche sugli effetti che ciò potrà avere sulla domanda di petrolio.

Petrolio: mercoledì si riunisce l'Opec+. Cosa deciderà?

Da evidenziare intanto che, secondo un sondaggio realizzato da Reuters, gli analisti hanno tagliato per la prima volta da aprile le loro previsioni sulle quotazioni dell'oro nero.

Nel dettaglio, per il 2022 il Brent è visto in media a 105,75 dollari e il Wti a 101,28 dollari. Intanto, l'attenzione degli investitori è già rivolta al meeting dell'Opec+ in agenda mercoledì 4 agosto.

In tale occasione si dovrà decidere in merito ai livelli produttivi di settembre: alcune fonti hanno riferito della possibilità di un lieve aumento, mentre altre indicano una stabilità della produzione.