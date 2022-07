Anche la seduta odierna è vissuta in calo dal petrolio che ha anche provato a rimettere la testa sopra i 100 dollari al barile, salvo poi tornare indietro.

Petrolio ancora gà dopo il sell-off di ieri. Pesa la forza del dollaro

Archiviata la sessione di ieri con un tonfo di oltre l'8%, l'oro nero continua a arretrare oggi, viaggiando in area 98 dollari, con un ribasso dell'1,55%.

A penalizzare ulteriormente le quotazioni del petrolio è il deciso rafforzamento del dollaro, basti guardare al cross euro-dollaro che scende sottoquota 1,02 e al dollar index che sale oltre la soglia dei 107.

Petrolio soffre con timori di una recessone globale

Le preoccupazioni per una possibile recessione globale che limiti la domanda di energia hanno iniziato a prevalere sui timori di interruzione dell’offerta, causati da un parziale embargo europeo sulle importazioni di petrolio russo nel continente.

Il prezzo spot del gas in Europa ha continuato a mantenersi forte e al di sopra dei 160 euro per MWh, a seguito delle preoccupazioni per l’interruzione dei flussi dal gasdotto Northstream dovute all’inizio delle attività di manutenzione.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la crescita del prezzo del gas in Europa, quasi 9 volte quelli negli Stati Uniti e quasi 4 volte anno su anno su base spot, sia il maggior responsabile di un effetto destabilizzante per la domanda di energia.

Il mercato del greggio mostra un rialzo dei prezzi su base annua più contenuto e appare meno dirompente per i consumi.

Petrolio: focus su ENI e società integrate

Le società integrate europee hanno perso il 6% in media ieri e mostrano un free cash flow yield superiore al20% e 5 volte il rapporto prezzo-utili sul 2022.

Per ENI gli analisti di Equita SIM stimano un free cash flow yield del 22% e 4,5 volte il multiplo prezzo-utili 2022.

Petrolio: ecco la discesa che sconta il settore

Gli esperti ritengono che il settore sconti una discesa del Brent in area 60-70 dollari al barile, un livello che implicherebbe una forte discesa della domanda.

Dall’invasione dell’Ucraina, le stime sulla domanda di greggio sono state tagliate di poco più di 1 milione di barili al giorno.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che per raggiungere i 60-70 dollari al barile sarebbe necessario un'ulteriore riduzione di 1-2 milioni di barili al giorno della domanda, ovvero circa il 2%-3% di taglio di stime del PIL su base globale.