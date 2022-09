Quest'ultima seduta della settimana prosegue in rialzo per il petrolio che ritrova la retta via, dopo il calo di ieri, quando le prese di profitto hanno avuto la meglio all'indomani del forte rally di mercoledì.

Petrolio in rialzo dopo il calo di ieri. ENI sale più di Saipem e Tenaris

Negli ultimi minuti l'oro nero si presenta a 81,91 dollari con un progresso dello 0,81% rispetto al close della vigilia.

Il movimento positivo del petrolio si riflette sull'andamento dei titoli oil a Piazza Affari, dove Tenaris e Saipem salgono rispettivamente dell'1,55% e dell'1,98%.

Ad avere la meglio è ENI che si apprezza del 2,18%, salendo per la quarta seduta di fila e confermando maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Petrolio: focus su meeting Opec+. Le attese di ING

I riflettori del mercato sono puntati sull'appuntamento in agenda la prossima settimana, e precisamente il 5 ottobre, quando è prevista una riunione dell'Opec+.

Stando alle indiscrezioni circolate in questi giorni, le attese sono per una riduzione da parte del Cartello, della produzione di petrolio di circa 1 milione di barili al giorno.

Secondo gli esperti di ING, diventa sempre più insistente la voce che l'Opec+ cercherà di concordare un taglio della produzione, come risposta alla pressione più ampia esercitata sui prezzi del petrolio.

La mossa sarebbe quindi finalizzata a porre un'argine alla discesa delle quotazioni, alimentata dalle preoccupazioni per la debolezza della domanda di materia prima.

Gli esperti di ING evidenziano che eventuali tagli dovranno essere più consistenti dei 100.000 barili concordati nell'ultima riunione per avere un impatto significativo sul mercato.

Petrolio: la view di Seb e Oanda

Seb scommette su un taglio della produzione tra 500.000 e 1 milione di barili al giorno da parte dell'Opec.

Secondo gli esperti della banca svedese, le preoccupazioni per la domanda, che sono di natura ribassista, domineranno probabilmente nel breve termine.

Guardando però al lungo periodo, i problemi dell'offerta supereranno quelli della domanda, a meno che non si verifichi una grave recessione globale.

I colleghi di Oanda ritengono che il petrolio difficilmente salirà con decisione fino a quando non ci sarà la certezza che l'Opec+ taglierà la produzione nel meeting in agenda il 5 ottobre prossimo.

Petrolio: focus su prospettive domanda

L'ascesa delle quotazioni, come detto prima, è frenata dal peggioramento delle prospettive della domanda di oro nero.

A spiegarlo sono anche gli esperti di Anz, i quali fanno notare che il sentiment del mercato è appesantito dai timori secondo cui la richiesta di materia prima possa rimanere sotto pressione dopo le mosse della Fed sui tassi e in prospettive di quelle future.

Petrolio: trend mercato petrolifero è ribassista

Al momento il trend dominante è ancora al ribasso per il mercato petrolifero, come spiegato da Seven Report Research, i cui analisti però sperano in una stabilizzazione a breve.

La loro idea è che l'eccessiva conformità dell'Opec+, la ristrettezza dei mercati fisici globali e l'incertezza geopolitica legata alla guerra in Ucraina, non possano essere compensate esclusivamente dai timori per l'economia globale.